微软发布基于区块链的ION开源去中心化身份识别网络

微软推出了一种名为ION（Identity Overlay Network）的开源去中心化网络，旨在利用现有的区块链来验证和管理身份。

至顶网软件频道消息：ION网络是基于Sidetree协议——即一种分布式公钥基础设施，运行在比特币区块链之上。

微软曾在2018年2月宣布正在建立一个基于区块链的分布式身份（DID）管理平台，今天发布的正是该项目的成果。

分布式身份管理是一种通过安全分布式开源网络提供数字身份识别的方法。虽然这项技术是对任何人开放的，但微软强调这项技术重点是为全球大约11亿缺乏合法身份证明的人提供身份识别。

微软身份部门编程管理副总裁Alex Simons在一篇博客文章中这样写道：“我们相信每个人都需要一个去中心化的数字身份，这个身份是属于每个人自己的、可以控制的、有自身标识符的，并且可以实现安全的、隐私保护的互动。这种数字身份必须无缝地融入到生活中，让人们成为数字化世界中所做一切事情的核心。”

尽管ION最初是运行在比特币区块链上的，但微软的最终目标是让ION独立于任何区块链。

对于大多数用户而言，ION是一种去中心化的数字身份，无需社交媒体、电子邮件服务、云访问等个人用户名，不需要应用、服务和企业组织对数字身份进行控制，将所有权交还给用户自己。

从某种程度上说，ION有点类似于使用Facebook登录第三方网站，但使用的是用户自己的身份数据，而不是Facebook或者网站的帐户。

如果ION普及的话将会产生深远的影响。作为资深密码专家、万维网联盟联合创始人，Christopher Allen向CoinDesk表示，这可能会影响整个科技行业。

他说：“很多企业基础设施使用的都是微软产品。因此如果微软将这一技术融入到任何他们的基础设施产品中，就可以提供DID功能。”

ION的首个版本是“早期预览版”，这可能成为在线身份管理革命的开始。