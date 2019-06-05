让科技造福于人，既是科技的起点也是归属

作为百年科技企业，IBM正在用行动传递这样的价值观：让科技造福于人，这既是科技发展的起点也是归属。

“think”是创始人老托马斯.沃森（Thomas J. Watson）给IBM留下的一句箴言，它在IBM过去的百年风雨历程中贯穿始终，传承着一种精神——想得更多，看得更远。

IBM的「远见与思考」

1914年，老托马斯.沃森“临危受命”出任IBM前身CTR公司总经理。在公司濒临破产边缘之际，敏锐的他从上百种的产品中锁定了制表组合机，并在随后的十几年里打入打字机行业，生产出了打字机、打孔卡片，以及打孔机、分类机、会计计算机等系列产品，从次奠定了IBM在计算领域100多年的基因。这是老托马斯.沃森的远见。

1946年3月，小托马斯.沃森（Thomas Watson Jr.）随父亲到宾夕法尼亚大学见到世界上第一台计算机，随后双方在计算机是否会成为世界未来的问题上产生了严重的分歧。在小托马斯.沃森的坚持下，IBM开始在计算机领域不断尝试——在60年代研发推出了“360型系统电脑”，在80年代定义了个人电脑的标准，在90年代推出IT服务与电子商务。所有这些一点一滴的成就巩固了IBM在计算机领域的新一轮辉煌。这是小托马斯.沃森的远见。

跨越一个世纪，IBM在计算领域探索的脚步一直没有停歇。比如在人工智能与人类的对决中成为最早的“玩家”，并且最早将人工智能技术推向行业应用；比如率先提出“量子计算”概念，并且推出了世界上首台量子计算机IBM Q System One。除此之外，IBM还拥有大量的尖端科技，仅有1平方毫米大小的计算机、基于纳米技术的芯片、全球最小的存储介质“钬原子”等等，不胜枚举。这是IBM的远见。

“IBM一百多年的发展与成就，基于的是对未来不断的思考和预见。思考让我们能够走在时代的前列，让我们跨越了一座座‘高山’，度过了一个个转折关键期。”在2019 IBM中国论坛（think Summit）上，IBM大中华区董事长陈黎明这样说。这样的思考不只是对科技研发的执着，对科技应用的推进，还有对科技责任的坚守。

可以说，上个世纪IBM最早看到了信息时代的样子，这个世纪初IBM最早看到了智慧时代的样子。那么，身处当下IBM又看见了什么？

Dear Tech

这是IBM在2019 IBM中国论坛上等开场视频，名为「Dear Tech（科技亲）」，视频中，来自量子物理学、社会服务、艺术等不同领域的15个角色分别表达了他们对于科技所给予的期许和期望。他们希望科技能够做“更多”，比如保护用户的数据、帮助人们相互协作、为大众而不只是为一部分人服务、创造出不带偏见甚至能发现偏见人工智能。在食品安全、飞行安全、救灾、照顾病人、消除贫困、保护环境方面，提供人们所需要的技术帮助。

视频所传达的，便是IBM当下的所见和所思——即科技的责任。

科技的内涵与初心：为人类谋福祉

与此同时，作为传统“科技秀”，IBM每年发布的“5in5”年度预测（未来五年五大创新趋势发布）也已经成了展现IBM远见的一个重要窗口。今年这个窗口传递的关键词之一也是——科技向善。

时间追溯回2006年，IBM向全球第一次发布了“5in5”涉及远程医疗、实时语音分析、3D互联网、可降解塑料、智能手机。自后，在过去的十三年里， “5in5”发布已经成了全球科技发展的重要风向标。从传感技术、全息图、个性化导航、生物识别、移动商务，到区块链、人工智能、量子计算等等，其中许多创新都在逐一变成现实，改变着我们的生活和工作方式。

而与往年相比，今年IBM发布的“5in5”不仅涉及技术更加多样化，同时也更“接地气”。在2019 IBM中国论坛上，IBM揭秘了食品生产、供应链、安全、检测、包装回收五大环节背后的创新科技，畅想了未来五年里，科技如何改变我们赖以生存的食品、农业和环境。

第一，是数字孪生子（DigitalTwin）。通过对农业全方位的数据采集，借助数字化手段构建农业决策平台，模拟虚拟农场，将农业运作中涉及的土壤、水、温度等生产相关数据与金融机构、食品分销商、医疗健康机构等外界信息进行对接，同时融合大量高精度的卫星数据进行深度学习，实现农作物收成预测、温湿度预测和病虫害预防，确保食物健康管理、节省自然资源与人力成本。

第二，是信息透明预警。利用区块链、物联网、AI算法、IBMFoodTrustNetwork(IBM食品信任网络)等技术，应对复杂的食物供应链问题。通过IBM食品信任网络把食品供应链中的相关方联系在一起，共享几百万种食品供应链的环节，通过区块链、物联网、人工智能技术及时检测物流运输、温度、湿度、地点，食品的新鲜度、受污染程度，甚至是企业交易数据等重要信息，最终确保食品安全、食品保鲜，减少浪费等问题。

第三，是绘制微生物基因图谱。这相当于给微生物“上户口”，借助于微生物的基因图谱分析技术，辨别对人类健康有益和有害的微生物，识别所购买食物的安全信息。

第四，是AI传感器。通过小巧便捷且功能强大的光学分析仪与手机摄像头的配合使用，形成便携式AI传感器，轻松识别物质的材料或成分，将食物安全的检测时间从几天缩短到几秒。

第五，是塑料回收技术。通过压力反应器“Volcat”，催化塑料的化学反应过程，“选择性”地将聚酯分解成可用直接在塑料生产装备中处理的物质，彻底改变垃圾处理和塑料制品的生产方式。

可以看到，IBM眼中的未来涉及的已经不仅仅是计算科学，还包括生物、化学、物理等领域。对此，IBM中国研究院院长林咏华表示：“计算科学与非计算科学的发展和创新是相辅相成、相互推动的。一个简单的例子，主机的散热，其中就涉及到各种各样的物理问题。““从核心思路上看，我们的科学家所关心的一直是人类关心的问题，把握现在，是为了成就未来。今年我们发布的5in5预测确实有所不同，但内涵却是一样的——我们的技术永远是向善的，是为谋求全人类的福祉，不论它是有关一颗种子、一个橙子，还是探秘外太空。”林咏华说。