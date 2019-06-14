Oracle发布最新基于人工智能的Exadata 8X数据库计算机

Oracle更新了其强大的Exadata数据库服务器设备，该服务器被企业用于运行Oracle的Autonomous Database和云应用。

Oracle更新了其强大的Exadata数据库服务器设备，该服务器被企业用于运行Oracle的Autonomous Database和云应用。

这次全面上市的这款Oracle Exadata Database Machine X8带来了一些“独特的机器学习功能”，有助于改进性能和监控。Oracle十多年前推出这款系统以来，这是对它的最近一次更新。

“今天，我们提升了这款平台的性能和容量，增加了一系列基于人功能和机器学习的功能以进一步强化Exadata的优势，”Oracle任务关键型数据库技术执行副总裁Juan Loaiza这样表示。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，Exadata X8的真正价值在于它不仅是面向那些在本地运行Oracle数据库的客户，还面向那些选择在Oracle Cloud Infrastructure上部署云版本Autonomous Database的客户。

Mueller表示：“私有云和公共云部署中硬件是100％相同的，这一点让Oracle在竞争中脱颖而出。Exadata X8是面向Oracle‘Chiptoclick’堆栈的平台，这种堆栈是Oracle从CPU中的硅芯片一直到软件即服务应用中的用户点击构建这一整个集成技术的策略。”

这次新增的机器学习功能包括Automatic Indexing功能，让客户可以使用模式进行学习，从而对Oracle Database进行调优以确保最佳性能。Oracle称，这一新功能意味着工程师们无需把宝贵的时间浪费在手动调优Oracle数据库上。

此外新增的自动化性能监控功能还具备机器学习特性，目的是检测可能出现的与性能相关的问题，找出原因而无需人工干预。

IDC分析师Carl Olofson表示，Exadata X8的另一个主要优势在于它可以帮助企业降低成本。这是因为Exadata X8采用了英特尔最新的至强处理器和PCIe NVME闪存技术，相比上一代Exadata X7来说，闪存存储的I/O吞吐量提高60％，每个存储服务器的IPOS提高25％。

“每个Exadata X8存储服务器现在增加了60％的内核，可以将Oracle Database处理和40%新增的磁盘驱动器容量卸载以支持海量数据增长和数据库整合策略，”Oracle表示，尽管新增了这些功能，但价格并没有上涨。

此外，Oracle还为不常访问的、陈旧的、或者监管数据提供了低成本的扩展存储服务器。

Oracle表示：“在Hadoop/对象存储价格方面，所有客户数据现在都可以获得Exadata横向扩展架构和Oracle Database存储带来的好处。”

除了Exadata X8之外，Oracle还宣布推出了最新的Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance X8，顾名思义，企业可以利用这款设备来防止故障时发生数据丢失问题。

Oracle称，新的数据恢复设备使数据恢复速度比传统重复数据删除设备快了10倍，存储容量比上一代设备高出30％。