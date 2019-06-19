微软终于发布了Hyper-V Server 2019

微软已经开始在其评估中心推出Hyper-V Server 2019——Hyper-V Server 2019于去年秋季首次发布，微软还计划在6月19日之前将其交付给Visual Studio Subscription客户。

至顶网软件频道消息： 无论如何，到目前为止，Windows 10的10月 2018/1809是微软问题最大的更新。在撤回并重新推出1809版本之后，直到2019年6月15日之前，一个特定的版本一直都是缺失的。

周六，微软开始悄然推出Hyper-V Server 2019。而在几个月之前，微软的高管们承诺Hyper-V Server即将推出。在6月15日，微软在其Windows Server Insider博客上简短地宣布，Hyper-V Server 2019现已在微软评估中心（Microsoft Evaluation Center）推出，并且应该在6月19日之前提供给Visual Studio Subscription客户。

Hyper-V Server是一个独立产品，仅包含与虚拟化相关的角色。它是免费的，包含了与Windows Server 2019上的Hyper-V角色相同的虚拟机管理技术。

自去年秋天以来，有很多读者问过我关于Hyper-V Server 2019的问题。我曾多次询问过微软，并且不断地得到“即将推出”之类的答案——而且次数不算多。

正如之前报道的那样，微软最初于10月2日宣布推出Windows Server 2019/1809。由于Windows 10 1809的数据丢失问题，微软随后撤回了1809的客户端和服务器版本。之后，微软于11月初重新发布了Windows Server 1809 / Server 2019，并去掉了Hyper-V Server 2019。

在2019年1月，微软在评估中心提供了Windows Server 2019评估介质，但Hyper-V Server 2019继续缺席。微软的高管们没有正式解释它为什么会缺席，但听起来似乎该团队发现了该产品的一些漏洞，包括一些RDP问题。4月8日，微软的高管们在Windows Server博客上发布了一条简短的通知表示：

“当我们准备在评估中心发布Microsoft Hyper-V Server 2019时，我们发现了介质中的一些问题。我们正在积极解决它。我们将很快发布并在此处提供更新。这不会影响Windows Server 2019——它已经开始发售，并可以通过评估中心进行试用。”

在2019年5月，微软发布了Windows Server 1903，这是Windows Server的下一个半年度渠道功能版本。

微软建议任何已经下载Hyper-V Server 2019最初版本（微软目前仍然提供这个版本）的人删除它，并使用本周末发布的新版本进行全新安装。