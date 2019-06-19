微软收购Pull Panda进行代码审查协作

微软正在收购Pull Panda，并立即在GitHub市场上免费提供所有订阅工具。

至顶网软件频道消息：微软于6月17日宣布，该公司已收购了GitHub工具供应商Pull Pand。微软官方表示，该公司计划使用Pull Panda的技术改进GitHub上的代码审查工作流程。

成立一年半的Pull Panda提供Pull Reminders、Pull Analytics和Pull Assigner，以改进代码审查流程。Pull Reminders允许开发人员通知开发人员协作者需要他们的审核。Pull Analytics可以提供从等待时间到顶级贡献者在内的所有信息。Pull Assigner帮助跨团队自动分发代码。

到今天为止，所有这三种Pull Panda工具都可以通过名为Pull Panda的单个GitHub Marketplace应用程序免费获得。微软正在停止企业计划订阅，但将继续通过Pull Panda的内部部署产品为现有企业计划客户提供支持。

微软的高管们表示他们计划将这些功能整合到GitHub中，但目前没有透露时间表或更多细节。

微软在2018年6月宣布计划以75亿美元的价格收购GitHub。