微软发布Windows Server 20H1第一个测试版

微软于6月18日发布了第一个“Windows Server vNext”的公共测试版， Windows Server vNext 是微软Windows Server的功能更新版。

至顶网软件频道消息：微软于6月18日发布了第一个“Windows Server vNext”的公共测试版， Windows Server vNext 是微软Windows Server的功能更新版。我们非常肯定该公共测试版是Windows Server 20H1系列的一部分，6月18日的服务器测试版本号为18917，而Windows 10客户端团队上周发布了20H1分支里的构建版18917。

微软关于新版本的博客文章称其为“Windows Server vNext”。如果该版本真是下半年度频道构建版的话，那就将成为19H2分支的一部分。微软仍然没有发布19H2版的任何测试版，尽管微软的客户团队在开始进行19H2测试一直都是以“今春”为目标。

消息人士称，19H2可能终将成为Windows 10的增量更新，或许会默认关闭所有全新的功能。微软官员没有说如何或何时测试或交付19H2，但曾表示有计划今年发布19H2。

简短提一下：服务器的半年度渠道版本重点放在容器和应用程序上，不支持Storage Spaces Direct、软件定义网络和屏蔽虚拟机等长期发布功能。需要这些功能的用户应该使用Windows Server 2019等长期服务渠道版。

今天的Windows Server Insider构建版包括有关虚拟机工具的一些新功能。Windows Server Insider构建版现在可以用导入/导出按钮将虚拟机导入和导出到本地卷或远程文件共享里。测试者还可以在今天的构建版里在Hyper-V服务器上标记VM。微软的帖子提到，做了“显着的性能改进”，可减少虚拟机工具里的页面加载时间。

18917构建版除了增加了其他元素外还在Azure混合服务工具里添加了Azure整合新功能。

微软还在开发一个Windows管理中心新版本，管理中心是管理服务器的图形工具。 Windows管理中心现在的版本是1906预览版，包括诸如能够选择要安装的单个Windows更新等新功能。此外，Windows管理中心此版也在开发一个供用户指定脱机时间的方法。

有关该版本的功能和已知问题的完整列表，请查看有关Windows Server 18917的博客文章。

如果微软继续用目前的模式，Windows Server 19H2（即服务器1909）应该会在2019年10月左右开始面向用户推出。Server 20H1（Server 2003？）应该在2020年4月/ 5月左右开始推出。微软上个月面向普通用户推出了Windows Server 1903。