开启“数字装备”征程 Infor助力东风装备数字化转型

面对制造业的变革，东风装备通过实施Infor LN系统和EAM系统，开启了“数字装备”的征程，通过将业务标准化、流程标准化和数据标准化，实现同期化生产体系、业务财务一体化、全过程质量管控追溯体系。

至顶网软件频道消息：以智能制造为主导的工业时代已经到来，这是一场全球范围的技术革命，是中国传统制造业转型升级的必经之路。面对工业4.0时代的浪潮，传统的制造企业又该如何在转型升级中准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，夯实基础，激发企业活力、创造力，在未来的竞争中占据制高点呢？

东风汽车有限公司装备公司（下文简称为“东风装备”）是中国最大的综合性汽车装备制造企业。目前，东风装备拥有70多台精加工设备，能够为汽车生产提供全系列专用设备及自动线、成套模具、焊装夹具、专用刀具、量具、铸锻件等，具有为整车和零部件生产实现交钥匙工程的雄厚综合实力，设计制造水平行业领先。

面对制造业的变革，东风装备通过实施Infor LN系统和EAM系统，开启了“数字装备”的征程，通过将业务标准化、流程标准化和数据标准化，实现同期化生产体系、业务财务一体化、全过程质量管控追溯体系。

开启数字化转型之旅

东风装备现有三大业态：提供车身制造技术的装备业务（模具、焊装、铸铁）；提供动力总成及关键零部件智能加工、数据采集及智能管理的装备业务和服务业务（机床、刀量具（电子量具）、智能泊车）；提供服务东风集团支撑装备发展的零部件业务（冲焊件、平衡悬架、齿轮、低压有色铸造、轮边减整器）。

东风汽车有限公司装备公司IS首席规划师方明强

东风装备IS首席规划师方明强告诉记者，装备产品都是研发型定制设计、制造的订单项目业务，汽车零部件产品是依据客户图纸式样和标准制造交付型业务，遵循相关性、独有性和技术性的“三性”原则与装备业务相辅相成。

东风装备三大业态涉及12类产品线，分为三种制造模式：离散型、流程型、项目型。 随着运营规模不断提升，企业财务和业务部门之间信息不对称的弊端逐渐显露，主要体现在：实物流、信息流、资金流不一致；财务大量手工处理、粗放式管理；库存拉动生产模式，计划精度低；质量记录手工台帐难以追溯等，这些问题都制约了企业的发展。

比如原来建系统是哪个业务部门提出来需求，可能关注点只是业务部门的某个或多个痛点，不会或过多考虑与其它部门相关联的需求，数据和信息交互都是隔断的，中间还要靠人工报表去传输，必定会造成数据的不及时和失真。

为了解决这些难题，东风装备开启了数字化转型之旅。方明强说，东风装备坚持整体规划、统筹设计、试点先行、分步实施的总体原则。企业数字化转型围绕公司发展战略系统地规划工业自动化、信息化集成，以及两化融合。由于数字化转型是一个系统和长期工程，需要不断完善，不断建设，长期维护，东风装备在数字化转型征途(“数字装备”项目)投资比例逐年增加。

具体来说，工业自动化实现加工设备、物流设备、检测设备的自动化，消除5级、4级困难作业点，打造全自动化、人机协作、柔性化产线或作业单元；信息化集成方面，业务标准化先行，实现企业内跨部门、跨业务环节的业务综合和业务集成，多系统集成时利用接口保证多系统数据的一致性；两化融合方面，通过工业网络建设实现现场工业数据采集，数据采集系统与其它信息系统实现数据交互。

最终，项目团队经过细致规划以及市场调研，选择Infor作为合作伙伴，推动自身的业务转型。“我们提倡业务和财务一体化，摒弃了以前业务系统和财务系统分离的做法。因为业务发生的每一项活动都会产生成本费用，如果不把这些成本费用显现化，对企业有很大的潜在浪费风险。基于这个理念，业务和财务一定要高度系统集成化。因为业务财务一体化，业务的每一步操作、每一项活动发生的成本费用都能在系统及明呈现，要达到上述目标，既要求业务精细化管理，同时也对ERP系统要求全价值链，全管控域综合集成，而Infor LN 10.X（ERP系统）具备下列强大优势1）三种制造型态架构在一套系统中；2）同期化生产计划执行体系；3）业务驱动，财务集成。正好满足我们的业务需求，同时能达成我们规划的目标。”方明强说。

Infor助力“数字装备”

对于制造业来说，财务和生产是企业关注的重点，其运营的结果最终反映在企业综合实力上。为了实现可持续发展，公司财务的核算职能需要逐渐向风险管控和业务指导的角色转变。对于东风装备而言，企业的生产计划精度低，制造周期长、空存量大、合规化及透明化不高，也在一定程度上制约了企业发展。 于是，东风装备与Infor合作，部署Infor ERP和EAM系统实现全业务、全管控领域的覆盖。

东风汽车有限公司装备公司

方明强说，由于东风装备的三种制造模式并存，各业务部门分散自建系统，不能互联互通，数据不能集成，需要手工从各个系统导出数据，整理、形成报表，层层上报汇总分析，不能快速提供决策依据。

针对这种情况， Infor ERP系统通过接口与周边系统互联互通，可以很好地融合企业汽车零部件业务（流程型、离散型）和装备业务（项目型），助力企业打造统一的信息化平台。最终，三种制造模式基于同一系统架构平台，BI系统通过数据仓库自动抽取数据进行统计分析，快速提供决策依据。

方明强坦言，在双方的合作过程中也出现了很多调整，比如产品实施顾问不能充分深刻理解业务术语及需求，业务方没有全面深入理解系统功能及应用场景，导致系统方案与业务局部需求存在差异。不过经过双方磨合，借助方案多层次沟通评审机制，解决了业务需求与系统解决方案的冲突。“ERP是一个标准的商品化系统，不要去过度开发。一旦开发多了以后，可能牵扯到和系统架构、运转逻辑相冲突，以及严重影响系统后期运维升级”

为了更好地部署实施，东风装备还组织考察学习团队与Infor交流学习，以及案例现场参观。最终，东风装备在采用Infor ERP解决方案后，在一定程度上实现了降本增效，同时质量管理水平大幅提高。“我们有一个观点，复杂流程简单化，简单化的流程标准化，标准化的流程固化，Infor ERP很好地满足我们的要求。”方明强说。

就同期化生产体系而言：根据客户需求及自身能力负荷，通过MRP运算产生生产/采购计划，综合计划员决策确定生产/采购订单，贯彻订单确定生产的模式，打造同期化生产计划执行体系，实现从订单到服务的横向整合；在业务财务一体化方面，通过业务驱动，财务集成，实现风险管控、财务规范、业务标准，完成从战略落地到业务运营管理的纵向整合。

具体而言，企业产值上升了62%； JPMH提升面积上升了14.50%；制造LT下降了65%；可控制造费用E/S比下降了27%；内费损失/产值下降了4%；客户满意度评价上升了11.45%；

百尺竿头更进一步

目前，东风装备在数字化转型上取得了不俗的成绩，但是东风装备并没有满足于此。方明强说，东风装备的转型是分为三个阶段：数字装备1.0阶段：达成经营管理数字化，为领导者提供决策依据；数字装备2.0阶段：设计工艺数字化，加工路线优化仿真；智造装备：在线、综合测量（图像识别），AI、VR、预见性维护等应用。“我们希望通过数字化转型实现经营管理的数字化，这包括ERP、CRM等系统的高度集成；以及现场管理的数字化，包括工业网络的建设、数据采集，实现工业现场的数字化呈现；技术的数字化，包括研发。”

由于当前新技术不断涌现，东风装备也会积极探索。方明强表示，东风装备近几年也会尝试把5G应用到工业网络，包括物联网、AI等新型技术成熟应用需要一个过程，要分步实施，以点、线、面应用，企业痛点先行，结合投入产出比进行部署。

例如在AI方面，东风装备未来会做好这几件事：第一点，工业网络以及现场数据采集的整体解决方案，东风装备具有深厚的技术积累，自建设，同时能为客户提供方案及实施服务的能力，使数据能够采集上来；大量数据采集上来以后进行清洗整理，以及模型的建立，这样才能使机器自学习；第三点，数字化模型反馈到PLC控制系统里面，这样才能控制设备，实现智能化。

“东风装备未来会进行齿轮表面缺陷图像识别自动化检查、新工厂5G部署、产线联网数据自动采集及虚拟仿真等应用，并与Infor在系统优化与升级、大数据分析、AI等方面展开合作。”方明强最后说。