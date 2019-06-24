Red Hat财报表现突出 IBM收购稳步推进

这也许是Red Hat作为一家独立实体最后一次发布财报了。这家开源软件厂商在2020财年第一季度的收入和收益都超出了预期。收入增长近15％，达到9.341亿美元，比预期高出约250万美元，每股1美元的收益比预期高出14美分。

这也许是Red Hat作为一家独立实体最后一次发布财报了。这家开源软件厂商在2020财年第一季度的收入和收益都超出了预期。收入增长近15％，达到9.341亿美元，比预期高出约250万美元，每股1美元的收益比预期高出14美分。

Red Hat表示，该季度与应用开发工具和新兴技术相关的订阅收入增长了29％，达到2.35亿美元，培训和服务收入增长22％，达到1.19亿美元，这反映了Red Hat不断努力实现收入来源和类型的多样化。Red Hat核心的基础设施软件相关销售额增长14％，达到5.8亿美元。

“我们的大型交易增长势头依然强劲，数量翻了一番超过500万美元，比去年同期规模超过100万美元的交易数量增加了15％，” Red Hat首席财务官Eric Shander在声明中这样表示。

Red Hat并没有按产品类别划分收入，但Shander表示，该季度的新业务包括一笔500多万美元的OpenStack云计算平台销售订单，以及一笔1500多万美元的存储和超融合订单。而且该季度的营业现金流量同比增长37％，达到4.74亿美元，显示出Red Hat核心业务的实力。

从股票市场来说，这个结果很大程度是理论意义上的，因为今年下半年Red Hat将被IBM以340亿美元收购。因为目前这一收购还未完成，因此Red Hat并没有公布收益指引，也没有召开常规的分析师电话会议。

Red Hat股票在盘后交易中小幅上涨25％，但这支股票已经在小幅交易区间内保持了三个多月的时间。路透社早些时候报道称，欧盟即将公布的无条件批准将给IBM收购Red Hat带来利好。

鉴于Red Hat在过去九个月中的表现有些不稳定，因此这一结果应该会让IBM高管感到些许宽慰。IBM在2019财年第四季度和第二季度均未达到分析师预期，第三季度好于预期。

分析师更关注接下来Red Hat将会给IBM带来怎样的贡献，因为IBM已经表示Red Hat将主导其多元化战略。研究公司Wikibon分析师James Kobielus认为：“Red Hat将成为IBM在混合云和多云领域占据主导地位的主要力量。”

虽然Red Hat以Red Hat Enterprise Linux产品而闻名，但最近Red Hat在云基础设施的其他领域成功实现了多元化，包括OpenShift容器编排平台、基于Knative的无服务器计算、基于Istio的网格计算等。

Kobielus表示，“Red Hat最近宣布将OpenShift作为微软Azure上一项联合管理企业级容器编排服务，标志着Red Hat和IBM对真正平台无关的多云所做出的承诺。此外与虚拟化巨头VMware达成的类似协议表明，他们承诺让共同客户不必进行大量的定制集成工作。”

市场研究公司Pund-IT分析师Charles King表示认同，并指出20多年前IBM曾经是推动开源软件的领导者，并且一直保持着对各种开源平台的支持。King表示，“Red Hat作为企业Linux首选解决方案的这一领导地位，让Red Hat成为IBM的一个理想选择。再加上开源在新兴工作负载、现代应用和其他大型IT项目中日益增长的重要性，收购Red Hat对IBM来说意义重大。”