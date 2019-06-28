微软持续加大在华投资，新增1000个职位

记者近日获悉，微软计划于2020年在中国扩增1000个新招职位。记者查询微软官方网站发现，该公司目前在中国正在招聘的岗位就有200余个。

记者近日获悉，微软计划于2020年在中国扩增1000个新招职位。记者查询微软官方网站发现，该公司目前在中国正在招聘的岗位就有200余个。



结合微软今年上半年在中国的一系列动作，不难看出这家科技巨头在中国的业务似乎并未受当前国际环境的影响，微软仍在按照既定的步伐积极拓展在华业务。



今年4月，微软Dynamics 365企业应用云平台正式落地中国。至此，微软智能云“三驾马车”——由世纪互联运营的Microsoft Azure、Office365，Dynamic365聚首中国，与中国本土运营商合作开展业务。



5月，微软携手实验室合作伙伴张江集团，在浦东新区打造的微软人工智能和物联网实验室启用并投入运营，首批30家国内外知名企业和初创公司入驻。



同期，微软亚洲研究院（上海）以及微软－仪电人工智能创新院正式揭牌，并预计在今年下半年正式“落户”上海徐汇区。据悉，微软亚洲研究院（上海）是微软公司在全球布局的第8个研究院。