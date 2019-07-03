 IBM公司完成旗下Watson Marketing业务的出售工作

IBM公司今天表示，其Watson Marketing平台已经作为一家独立公司开始运营。而与该平台相关的业务以及营销云方案，计划将在约三个月之后整体出售给一家名为Centerbridge Partners L.P.的投资公司。

至顶网软件频道消息： IBM公司今天表示，其Watson Marketing平台已经作为一家独立公司开始运营。而与该平台相关的业务以及营销云方案，计划将在约三个月之后整体出售给一家名为Centerbridge Partners L.P.的投资公司。

这家新公司尚未公布其名称与品牌，但业务范围已经基本确定，包括销售基于人工智能的市场营销自动化、分析、广告宣传以及内容管理工具。

该公司新任首席执行官Mark Simpson在今天的一篇博文中表示，该公司的名称将于本月晚些时候公布。未来，这家新公司将拥有良好的成熟度与灵活性，足以同营销软件行业内的各大领先厂商直接竞争，包括Adobe以及Salesforce.com等。

他在文章中写道，“由于建立伊始即拥有超过1000名员工，我们显然已经不是什么小型企业。然而，庞大的体量并不会影响到我们的灵活性，我们仍将是对行业变化最敏锐也最敏捷的营销云厂商之一。我们不会像其它大型竞争对手那些被不必要的业务以及臃肿的组织结构所拖累，但同时又拥有完全可以与之匹敌的经验与能力，并能够100%专注于营销人员的实际需求。”

目前，各大营销方案厂商普遍专注于提供更完整的客户体验平台，而不仅仅是营销方案；但前Watson营销团队却选择走出自己的特别道路。就在上个月，Adobe方面推出一项名为ABM Essentials的新服务，旨在促进营销人员与销售团队之间的合作关系。

Simpson似乎也承认这一趋势，并表示该公司的主要优先事务之一，在于将广告宣传技术纳入营销范畴当中。他计划在短时间内公布“新的合作伙伴关系”以促进这方面尝试，同时通过扩展其所谓“开放式营销生态系统”使得其它企业能够更轻松地与他们开展合作。

Simpson还表示，他计划通过投资该公司的数据科学与产品设计团队，实现在AI方面的全面推进。

与此同时，IBM方面现在也得以专注于自身的优先事项，特别是有助于推动多云与混合云管理业务的具体项目。而在蓝色巨人以340亿美元收购红帽公司的交易完成之后，这方面业务将获得更为可观的助力。

Constellation Research公司分析师Ray Wang在采访当中指出，IBM对云战略的关注意味着其正在努力剥离大量与数据管理或者分析无关的资产。Wang解释称，“而这些，正是蓝色巨人摆脱传统商业应用这一整体趋势中的组成部分。”

IBM公司总经理Inhi C. Suh此前似乎对这一点表示肯定，其在发言中指出蓝色巨人现在希望更多地关注所谓“战略性技术”。

Suh在IBM首次公布与Centerbridge之间的业务出售协议后表示，“目前，IBM公司正专注于IT行业中新兴的高价值细分市场，并计划加快建立我们在人工智能、混合云、SaaS、区块链以及供应链等方面的领导地位。”