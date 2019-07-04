KubeCon上的企业级云原生业务应用思考

云原生只是开发者的盛筵吗？Docker与Kubernetes所组成的云原生应用对于企业级用户又有什么样实际的使用意义？

至顶网软件频道消息： 2019年6月24日，由CNCF和Linux基金会共同举办的KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit 2019大会在上海世博中心召开。

来自全球各地的开源及云原生社区的采用者和技术专家齐聚于此，与参会者进一步探讨了云原生的教育及发展问题。

看着座无虚席的3层座位红色大厅，作者心中产生了一个问题：云原生只是开发者的盛筵吗？Docker与Kubernetes所组成的云原生应用对于企业级用户又有什么样实际的使用意义？

业务上云的困惑 KVM VS Docker

在对云计算进行了一段时间的研究后发现一个问题，公有云主机的计算扩展能力并不尽如人意。虽然在添加虚拟云主机的便捷性上，要远高于对物理服务器的添加。但是在应对突发的业务应用增长时，还是会出现力不从心的感觉。毕竟在进行计算能力扩容时需要做主机镜像、云主机扩展、添加负载均衡等一系列活动，如果有突发事件，很有可能在短时间内无法及时进行响应。

相对于基于KVM技术的云主机而言，Docker做为一种按应用部署的容器技术，具备了对系统资源更加灵活的调用方式，可以更加高效的对业务应用进行响应。但是容器技术的应用普及程度却始终比不上KVM。

我曾经咨询了有关技术人员，为什么对Docker不感兴趣，一个词就可以进行解释——“复杂”。Docker的应用和管理需要过多专业性的技术能力支持。因此KubeCon的大会在目前为止，也还只是技术人员的盛筵。技术向应用的转变需要一个过程，只要是好的技术必然会有厂商出来将其转换成易于用户使用的应用。Docker与对之进行管理的Kubernetes也不例外。

在这次KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit 2019大会上，我们就看到了有很多公有云与操作系统厂商在Docker与Kubernetes的普及化应用上做出的努力。

青云QingCloud的KubeSphere(QKE)容器云

24号在KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit 2019大会上，青云QingCloud宣布，推出KubeSphere（QingCloud Kubernetes Engine，QKE）容器云。

在QingCloud公有云上交付KubeSphere容器平台，提供托管的原生Kubernetes集群、极简的人机交互实现CI/CD、微服务、以及集群运维管理，帮助用户更敏捷地构建云原生应用，并一站式实现应用全生命周期的统一管理。

早在2016年，青云QingCloud便推出采用一套架构同时支持虚拟主机和容器主机的技术。2018年7月，青云QingCloud 推出KubeSphere容器平台，并于同年12月13日开启公测，以帮助用户快速构建、部署和运维容器架构。今年4月，加入CNCF（Cloud Native Computing Foundation 云原生计算基金会）的青云QingCloud发布KubeSphere容器平台高级版2.0。

青云QingCloud 此次将KubeSphere在公有云平台交付，为企业提供容器云服务。QKE相较于原生的Kubernetes集群，提供了更多完善易用的开发工具集，能够实现极简开发、强劲支持和高效交付，可以帮助用户解除核心业务开发以外的平台工作负担。QKE相较于原生的Kubernetes集群，提供了更多完善易用的开发工具集，能够实现极简开发、强劲支持和高效交付，可以帮助用户解除核心业务开发以外的平台工作负担。得益于青云QingCloud IaaS 平台交付的超高可扩展性的网络与高性能存储，QKE能够更好的服务于企业级客户。

SUSE为云原生、容器化应用提供操作系统平台

企业级的业务应用，不能全部依靠公有云来实现。因此如果想让容器在企业中顺利部署，还离不开可以支持容器的操作系统来协助。在6月25号的媒体沟通会上，SUSE宣布推出SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 1操作系统，为企业的传统和逐渐发展的容器化工作负载奠定基础。

SUSE全球产品营销经理Raj Meel讲解SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 1操作系统

SUSE工程、产品和创新总裁Thomas Di Giacomo表示：“SUSE Linux Enterprise是一款现代模块化操作系统，它能够简化多模IT，提高传统IT基础设施的运营效率，为开发人员提供了一个具有吸引力的平台。

SUSE Linux Enterprise 15 SP1对多模操作系统模型进行了改善，开发者和运营者只需几次点击即可将openSUSE Leap系统转移至SUSE Linux Enterprise Server。并且，目前通过SUSE Linux Enterprise Server 12和SUSE Linux Enterprise Server 15认证的软件应用程序已达到将近3300个。获得认证应用的多样性表明，多模工作负载已得到企业的广泛采纳。去年，在新认证的应用程序中，软件存储类占16%，管理软件占15%，企业资源管理应用占11%，酒店和旅游软件占10%，安全软件占9%。其余40%包括数据管理软件、客户关系管理（CRM）应用等。

除了操作系统之外，企业在向混合云与多云基础设施转型的时候，对简化的、集中的基础设施管理解决方案的需求也与日俱增。因此SUSE同时宣布推出SUSE Manager 4 和 SUSE Manager for Retail 4开源基础设施管理解决方案。这两款新产品能够帮助全球企业的DevOps和IT运营团队降低 IT 资产复杂性，重新获取对 IT 资产的掌控力，在遵守安全策略的前提下提高效率，通过自动化的优化操作降低成本。

SUSE产品与解决方案副总裁Daniel Nelson表示：“SUSE助力企业用户向软件定义的基础设施转型， 使其在当今市场中持续创新、竞争和成长，同时我们还为企业提供在复杂环境下实现高效管理和运营的工具。SUSE Manager可以通过单一集中式控制器实现对物理、虚拟和跨边缘、核心与云环境的容器化系统的统一管理。它是企业IT转型的一部分，旨在降低成本、减少复杂性、提高业务灵活性。”

便捷的操作系统、海量企业级应用与开源基础设施管理解决方案的加持，将会扫平容器在企业级应用中的阻碍。而易用性和规模化这两者之间实际存还存在着权衡与取舍，希望SUSE在这方面可以实现一个平衡，能够在易用性得到提升的同时，保障规模化的可及性。

从腾讯的开源路线图看云原生技术发展

最后，我们借用腾讯的开源路线图来梳理一下云原生技术的发展脉络。

腾讯的开源路线图，第一步是内部开源协同。首先拉通内部项目和组织，通过部门小团队作战或跨部门大团队作战的方式协同推进，以优化资源配置的方式集中优势寻求技术突破。随后，腾讯建立起筛选机制将代码开放出来。第二步是外部代码开放。优化设计与代码结构，不断拓展落地场景，有效利用外部贡献者资源实现资源整合，构建技术影响力。第三步是社区开放治理，在这一阶段，注重大规模技术推广与应用、开发者生态体系构建、社区领袖与领导力培养、全社会研发资源的优化配置四个方面。

与腾讯云的开源路线相同，云原生的技术发展同样也是经历了“内部开源协同”、“外部代码开放”、“社区开放治理”的发展路线。由内部到外部，由生涩到成熟的一个发展线路。现在的云原生应用已经将要步入结出果实，供广大企业级用户采用的成熟阶段，希望在下一届KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit大会上，我们可以看到更多更加便于企业级用户使用的云原生解决方案出现，满足企业用户的云上应用需求。