 数据云：为数据驱动而生的PaaS云平台

与大多常见的云平台以资源管理为中心，星环数据云是以数据为中心，它提供数据资产服务、应用开发和数据分析的完整工具链，以加速数据、应用和智能三大核心原料的融合。

至顶网软件频道消息： 对于一个企业开发人员，如果需要哪种数据，到一个平台直接调用；开发新的程序要用的功能模块，直接到这个平台调用……这是不是看起来很不错，这是星环科技推出的一个新的PaaS云平台——星环数据云TDC。虽然同为云，但它与常见的云平台不同。因为大多数的云平台是以资源管理为中心，而数据云是以数据为中心，它提供数据资产服务、应用开发和数据分析的完整工具链，以加速数据、应用和智能三大核心原料的融合。同时，数据云通过容器化技术来运行各种工作负载，能提供多租户、自动扩展资源、服务自监控等云能力，实现开发与运维的平衡。

“这是个PaaS平台，它几乎包含了我们在开发过程涉及的所有工具，如分布式计算的能力、数据建模的能力等，而且都是以对开发人员比较友好的方式提供。”星环科技研发总监刘汪根表示。

软件交付能力影响转型进程

今天企业都在进行数字化转型，数字化转型的压力同样传导到IT部门。为了支持企业的数字化转型，软件开发和运维面临新的要求，而传统的软件开发和运维方法很难。

传统软件大多数是高度耦合的大型单体软件，其后果是代码维护非常难，任何小修改都必须重构整个项目；如果有修改，需要重新测试，测试成本高；这种方式还不利于软件的重用，同样的功能需要重复开发，也不利用扩展，部署也不灵活。

另一方面，传统IT部门中运维和开发是相对独立、各管各的，软件开发人员负责功能实现，运维人员负责部署、升级和运维。而在新的市场竞争形势下，企业应用需要快速上线、快速迭代，传统开发与运维泾渭分明的分工方式难以适应当下的需求。要改善这个配比就必须实现开发与运维的密切合作。同时需要采用的软件开发方法和新的软件架构，这就是微服务软件架构和DevOps。

“传统企业开发和运维人员有个配比，6：4或者7：3，一般而言，比值越大，这个公司越牛。要降低运维人员比例，DevOps和微服务几乎是必然的选择。” 刘汪根说，“因为微服务化和DevOps可以让应用开发和迭代更快，应用更快速上线。”

以PaaS云平台实现标准化和服务化

要实现DevOps和微服务架构的落地，PaaS云就是方法之一，星环的数据云平台Transwarp Data Cloud（ 以下简称TDC ）正是一个可以帮助企业完成DevOps、微服务化落地的PaaS平台。

星环科技研发总监刘汪根介绍TDC

据刘汪根介绍，Transwarp Data Cloud（ 以下简称TDC ）结合了星环科技在大数据、云平台和人工智能领域的技术探索与取得的进展，是为企业提供的一个数字化建设的基础设施平台。

TDC的底层是星环科技自研的云原生操作系统TCOS，该项目在2015年成立，目标就是要把未来的所有的基础设施都建设在新一代云平台上。TDC的中间是三个中心PaaS服务，包括分析PaaS、数据PaaS、应用PaaS：分析PaaS满足数据分析服务内外开放的需求，允许大量数据工程师、 数据科学家在一个平台上并发工作，促进相互协作；数据PaaS提供了数据处理和开发所需的数据库服务，解决了数据分散、 隔离问题，避免交换障碍，使各类数据资产共享集中存储；应用PaaS提供了应用开发的各种框架以及中间件，解决应用开发、部署、运维、治理的效率问题，可应对企业面临的各类应用开发和管理障碍。大数据推动数据变现的同时，其安全问题成为威胁和挑战，TDC提供专门的安全管理模块，保证资源层、数据层、应用层受到全面安全体系的管理管控，以保证数据安全和全平台的可靠性。另外，还提供云管平台，以满足多云管理、运维、计费的有效管理需求。

刘汪根表示，TDC提供了以下几个核心能力，包括：提供基于云原生技术构建的企业应用市场，每个企业可以根据自己的需求来构建自应用市场；提供统一的数据开发技术，基于SQL的数据开发技术，以及基于python的数据科学分析；提供完整的混合云管理技术。无论数据、服务是构建在边缘端，还是在公有云或其他私有云；提供融合的安全管理技术，无论是数据还是资源，只要接入星环的管理的API和管理体系，都能够提供整套的数据链路安全管控。

走向数据生态化

正如数据云这个名字所表达的含义，数据云TDC是为数据驱动而生，它不止是企业面向未来的开发和业务运营平台，更是企业向数据驱动转型的一个抓手。

据悉，数据云在云平台层提供了各种数据资源服务，包括大数据、AI、流计算、数据资产等，为整个技术架构提供坚实的底座。企业以云平台为基础，构建数据业务中心，包含了沉淀下来的很多可以被再次利用的数据服务，比如审批管理流程、用户中心、订单中心，这些所有的这些业务行为都可以被抽象为标准化的服务，公司内部统一去使用。当去开发一个新的应用的时候，开发者只关注自身的业务逻辑，以及哪些模块可以从数字业务中心找到并直接使用。

刘汪根解释说，过去如果要个数据可能需要找到具体管理这个数据的人，现在基于这个数据云平台，数据、应用等都已经把标签打好。如果需要，可以在这个平台上找，找到以后就直接调用，直接嵌入到应用里面去。这个交付环节不需要人与人打交道，而是靠机器来做这样一件事情。

而且，这只是数据利用的初级阶段。星环科技描述了一条大数据业务演进路径，是从数据统一化、数据资产化、数据业务化到数据生态化，数据利用的层级逐渐提升，数据价值也逐渐彰显，真正实现数据驱动应用。

实际上，实现数据驱动应用也正是用户部署数据云TDC的主要原因。刘汪根透露，该平台主要面向的一些中大型客户，他们一般在IT方面有一定投入，对数据价值和应用开发都有一定的认识。

“TDC的很多用户其实是通过大数据的应用产生了一定的业务价值，都已经坚定不移地在往数据化方向转型，这时候需求逐渐多了，就需要一个平台，来实现逻辑的规范、应用的共享，从而最大化数据的价值，助力企业的数字化转型。TDC正是这样的一个平台。” 刘汪根表示。