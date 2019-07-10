数字化转型与开源的“相互成就”

智慧与开放“共生共存”。可以说，时下的环境释放了开源的价值，同时，开源也正在推动技术与产业共同发展。

美国时间7月9日，IBM以340亿美元的巨资对红帽的收购正式完成。这次收购创下了全球IT软件行业收购案的新高，同时也是整个IT行业中的第三大收购案。

要知道，在IBM做出决定的当时，红帽的预估年收入大概只有29亿美元，相当于IBM用了11倍的价格收购了红帽。如此大手笔的投入，IBM的决心在哪？此次收购的slogan也许可以回答这个问题——「Smart is open. Open is smart」。

智慧与开放“共生共存”。可以说，时下的环境释放了开源的价值，同时，开源也正在推动技术与产业共同发展。

数字化浪潮下，开源渐成流行

回顾开源的发展史，最早开源软件的出现可以追溯到上世纪80年代，但一直到90年代末，“开源软件”一词才被提出。在过去的近20年中，“开源”更像是存在于开发者世界中的“黑话”，因为只有他们才真正关心系统是否开放、真正关心源代码、真正理解开源的价值。对于普通终端用户来说，比代码更重要的事情是软件功能够不够强、体验够不够好。

然而，近些年来，“开源”一词的曝光频率却越来越高。不只是原本就对代码非常狂热的开发者们，如今越来越多的企业也由于业务的需求开始投身于开源，并借助开源技术推动业务创新，同时，这也倒逼许多过去的闭源玩家转身拥抱开源。

这样的大势所趋源自于当下数字化转型浪潮的推动。在迈向数字化的途中，许多企业都处于成本控制、定制化应用开发、应用快速更新迭代等多重压力之下，而更具灵活性、更为开放的开源技术在其中的优势自然就日渐凸显。与此同时，如今开源行业标准已渐渐成型，技术环境越来越成熟，这也让开源越来越被广泛接受。

反过来说，开源技术也在推动企业实现数字化转型，成为企业创新的重要源头和基础。拿云计算来说，开源就是其中的关键技术，包括AWS、谷歌云、Azure以及国内的百度云、腾讯云等主流公有云产品的IaaS平台都是基于开源开放出来的。而根据《中国云计算开源发展调查报告2018》显示，目前我国已经有20%的企业正在使用私有云，而其中，有85.3%部署了私有云的企业使用的就是云开源技术。除此之外，当下最热门的容器、微服务等概念，也与开源技术不无关系。

没有开源就没有数字化转型

成本的节约是业界对于开源优势的初步认知。但事实上，开源软件最大的特点和优势应该是开放。由于开放，开发人员才能在其中更好地互动、互益，从而给企业带来活力和创造力。

“企业数字化转型的目的是创新，而创新跟开源基本上是划等号的。”在日前的“红帽开放混合云5+峰会——暨红帽企业Linux 8 & OpenShift 4 体验大会”上，红帽全球副总裁兼中国区总裁曹衡康（Victor Tsao）表示，开源对目前很多新兴的技术产生了非常大的影响，比如移动互联网、大数据、云计算，甚至是人工智能、区块链等，这些技术之中很多都采用了开源的方式。“换句话说，没有开源就没有今天的数字化转型。”曹衡康说。

红帽全球副总裁兼中国区总裁曹衡康（Victor Tsao）

其实，如今已经有不少公司正在从开源中受益。比如，从商业地产起家的万达，如今触角遍及金融、影业、电影院等，在他快速进入各个领域的时候，选择的就是开源作为支撑。据了解，目前他的IT架构90%以上使用的是开源技术。

在红帽看来，只有开源的技术和开放的文化，才能让企业内部，以及与外界之间形成良性的连接和互动，才能让企业跟上时代的快速变化。

红帽当下的成功在很大程度上就来自于对开源的坚持。据最新财报显示，红帽近已经持续69个季度实现了业绩增长。之所以能够拿到这样的成绩，曹衡康认为，首先，是因为越来越多的企业开始认可开源技术和开源文化；其次，随着混合云成为趋势，红帽基于Linux和OpenShift的开放的混合云技术也就自然成了企业的一大选择。

开源的原生优势与混合多云时代的重要机遇

红帽的开源文化是基因里带的，已经渗透在其日常运营的方方面面。曹衡康透露，不久前红帽logo的改版就是红帽开源文化的彻底体现——其幕后推手居然是一个普通工程师。据他介绍，在红帽，任何人都可以提出变革的建议。而这位工程师认为，旧logo中的人物阴影“过于神秘”，不符合开放的精神，同时，阴影中的形象被定义为男士，这也不符合红帽多元化的企业文化。因此，经过众议之后，红帽决定干脆把人脸拿掉。

“红帽的成功离不开开源文化的支撑，它让我们能够持续保持活力。而凭借独特的开源技术和开源社区文化，红帽才能够支持企业客户实现组织、架构、文化及技术的全方位数字化转型。”曹衡康表示。

另一方面，也是IBM看上红帽最重要的原因之一，就是混合多云趋势的愈演愈烈。IBM认为，企业正在步入数字化重塑的新拐点，在打造现代化基础设施的过程中，企业的需求是将关键型任务的工作负载转移到私有云和多个供应商提供的多云平台上。而无疑，对红帽的收购将让IBM在混合多云世界中进一步脱颖而出。

具体来说，红帽的产品背后有三大技术支柱：一是基于Linux和云平台的混合云基础架构；二是领先的企业Kubernetes容器平台以及中间件服务；三是各种管理和自动化解决方案。这三个方面的结合，使得红帽拥有了能够赢得开放混合云的合作伙伴生态系统。

对此，红帽在此次开放混合云5+峰会还着重演示了今年红帽全球峰会上亮相的两大产品功能——红帽企业Linux 8（RHEL 8）和OpenShift 4。

RHEL与OpenShift产品升级——为混合云而生

Linux是最典型的开源操作系统之一。数字化转型给开源带来了机会，自然，也为Linux创造了新的机会。数据说明一切——在最新的 IDC 全球操作系统和子系统市场份额报告中,Linux占据了68%的市场份额。同时，据微软Azure云的最新统计，Linux的应用量也已经超过了Windows，而在三年半以前，是Linux的使用占比只有仅仅25%。“这足以证明开源已经成为现在最热的一个数字化转型力量。”曹衡康说。

红帽起家于Linux，其Linux系统已经发展了13年之久。在RHEL 7系列发布将近5年之后，RHEL 8正式面世。除了诸多核心组件的优化，RHEL 8还引入了诸多强大的新功能。

红帽中国首席架构师张家驹介绍，RHEL 8是为混合云而生的，其新特点囊括了六个方面：一致体验、简单易用、内容超值、快捷高效、、容器友好、生态繁荣。具体来说，RHEL 8可为在任意环境中运行的所有工作负载提供一致的企业Linux体验，以满足企业对技术不断发展的独特需求。同时，它还能最大限度地降低IT团队管理的复杂性，跨越混合云对红帽企业Linux部署进行管理、修补、配置，为IT组织提供可控性、自信心和自由度。而因为系统内置了操作系统智能分析管理软件，所以无论是初始化部署、还是日常使用都快捷高效。此外，为了更好地支持容器化工具的应用与执行，RHEL 8还开发了大量工具，能够广泛支持各种应用。

红帽中国首席架构师张家驹

RHEL是企业构建数字化架构基础设施的核心，而OpenShift则是企业快速开发和部署云原生应用的重要平台。经过4年来的演进和重新设计，OpenShift 4可以解决在生产系统中实现容器编排的复杂问题，更重要的是，红帽OpenShift 4可以对任何地方的Kubernetes部署进行自动更新，在混合云中提供类似云计算的体验，为开发人员带来更多的灵活性，同时提供Kubernetes Operators（操作器）支持，为现代和新兴的云原生工作负载打造更加安全、一致的基础。这意味着，借助混合云、多集群管理、Operator框架以及Operator中心和认证的ISV功能，OpenShift 4可以为用户带来无处不在的云体验。此外，它还集合了多种容器化平台新功能，可以优化开发人员的生产力，帮助企业实现快速的创新。

开源文化的推动需要更多人的参与

总的来说，虽然如今大家对开源软件的接纳度越来越高，而像红帽这样的开源服务提供商也能够为企业提供成熟的开源技术。但是，在企业依托开源转型数字化的过程中仍然挑战重重。比如，企业对开源文化的认同感、开源人才的不足以及企业内部壁垒带来的阻碍等等。

这并不令人意外，所有的变革显然都会遭遇观念改变、技术适应期和文化冲击等方面带来的阵痛。对此，红帽作为开源文化的先行者，也在通过各种各样的方式帮助企业克服这一层面的难题。比如，基于红帽开放创新实验室，将自己的开源基因与企业的业务需求更好地进行整合，帮助客户实现数字化转型；比如，通过专门的企业培训和技术认证机制，对外提供培训课程等等。

同样，也是在这一背景下，企业开源实践联盟应运而生。由红帽与至顶网共同发起成立，企业开源实践联盟的定位是一个属于数字化技术决策者和从业者的开源社区，希望能够为组织成员提供一个数字化转型实践的交流平台，加深业界对于开源技术与开源文化的理解，探讨开源技术走向及其对企业创新的独特价值。同时，吸引更多对开源文化感兴趣的企业参与进来，推动开源大生态系统的建设和完善，助力企业实现“技术+组织+文化”的全方位数字化转型。

事实上，早在2017年，作为红帽就已经联合至顶网共同推出了面向企业CIO等企业数字化负责人群体的《企业开源智库》栏目，并引起业界广泛关注。“经过两年的积累，我们以此为基点再度联手推出企业开源实践联盟，就是希望能够让更多对开源技术和开源文化感兴趣的人参与进来，共同推动开源大生态系统的建设和完善，塑造开源领导力、激发开源创造力、扩大开源影响力。”至顶网总经理兼总编高飞在会上介绍。

对此，曹衡康表示：“众人拾柴火焰高，Open的概念不止是开源，更多的是开放。开放就是开放思维，通过思维的扩展，才能激发创造力，推动创新。开源的精神就是这样，需要有更多的人参与进来，一同探索和实践。”