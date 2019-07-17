IBM牵手运营商巨头AT＆T 签订十亿美元云协议

IBM与AT＆T达成了一项多年的云计算协议，AT＆T将把大量内部工作负载转移到IBM Cloud上。两家公司没有透露今天上午宣布的协议的确切期限，但IBM的一位发言人向CNBC透露，这笔交易在有效期内的价值将达到数十亿美元。

至顶网软件频道消息：IBM与AT＆T达成了一项多年的云计算协议，AT＆T将把大量内部工作负载转移到IBM Cloud上。

两家公司没有透露今天上午宣布的协议的确切期限，但IBM的一位发言人向CNBC透露，这笔交易在有效期内的价值将达到数十亿美元。

根据协议，作为AT＆T旗下一个为企业客户提供网络服务的部门，AT＆T Business Solutions将把它的运营应用迁移到IBM Cloud上，这次迁移将包括各种软件现代化方面的工作。两家公司还表示，AT＆T将利用IBM的专业知识来重构那些无法轻松迁移到云端的传统工作负载。

这表明，这次合作涉及到专业服务的部分比重很大，而这正是IBM的专长，同时这也解释了AT＆T为什么会青睐IBM Cloud，尽管后者远远落后于AWS、微软Azure以及谷歌等云基础设施领导厂商。

红帽也在这次合作中发挥了作用。IBM以340亿美元收购红帽公司的交易将在本月完成，而AT＆T正是红帽RHEL Linux发行版的客户。AT＆T Business Solutions将采用RHEL和OpenShift（Red Hat用来管理云应用的工具包）来支持迁移到IBM Cloud的工作负载。

这次合作表明IBM以340亿美元收购红帽已经见到了红利。AT＆T红帽现有客户的这一事实，可能在帮助IBM击败AWS、微软和谷歌等竞争对手方面发挥了重要作用，而且IBM自身也与AT＆T有着长期合作伙伴关系。

市场研究公司Wikibon首席分析师Dave Vellante表示：“显然红帽让IBM在混合云和多云网络方面处于更有利的位置。混合云和多云是很复杂的。IBM喜欢复杂性，它的服务部门在业界排名第一。”

“基于IBM与AT＆T长达20年的合作关系，今天宣布的这一协议是为AT＆T Business提供灵活性迈出的又一重大进步，从而可以更快地为IBM及其客户提供创新服务，”IBM云和认知软件业务高级副总裁Arvind Krishna在声明中这样表示。

这笔交易对于IBM来说是一次特别重要的胜利，因为这次合作延伸到了AT＆T Business Solution部门之外。根据协议，AT＆T将利用IBM来维护基于云和本地的技术基础设施。反过来，IBM将把AT＆T作为其软件定义网络服务的指定主要提供商。

后者的合作包括在“边缘计算平台”上的合作，两家公司并没有详细说明这一点，只说目标是帮助企业更好地利用AT＆T正在推出的5G高速无线基础设施。

今天宣布的这一协议是IBM今年宣布的一系列备受瞩目的交易中最新也是最大的一个协议。此前，IBM与欧洲银行业巨头Banco Santander SA签订了价值7亿美元的合同，以支持后者的数字化转型计划。此外IBM今年还与Juniper签订了价值3.25亿美元的云合同，帮助后者管理其技术基础设施。