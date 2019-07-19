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微软2019财年第四季度：为什么Azure“放缓”而Windows却增长？

来源：ZDNet    2019-07-19 16:11:00

关键字： 微软 业绩报告

有人在更深入地了解微软的收益后就在想，微软的Azure业务是否正在放缓，因为Azure业务现在“仅仅”同比增长64％，而环比却持续下降。

至顶网软件频道消息： 微软2019财年第四季度的业绩报告显示本季度表现强劲，旗下的云服务、内部部署服务器产品、Surface部门甚至Windows的表现一如预期般强劲。然而，有人在更深入地了解微软的收益后就在想，微软的Azure业务是否正在放缓，因为Azure业务现在仅仅同比增长64％，而环比却持续下降。 有些人不禁要问，Windows Pro业务能否在Windows 710的迁移逐渐减少之后保持强劲势头。微软第四季度的收入为337亿美元，营业收入为124亿美元。 微软在报告旗下商业云的性能时仍然没有专门列出Azure数据，商业云统括了AzureOffice 365Dynamics 365和一些LinkedIn商业业务。

 微软2019财年第四季度：为什么Azure“放缓”而Windows却增长？

微软的整体商业云业务在2019财年第四季度的表现强劲，达110亿美元。微软观察人士则继续认为商业云业务的最大份额来自Office 365商业版。由于Office 365商业版的用户订阅数增长及每个用户带来更高的平均收入（这意味着对O365 E3的持续需求，更多Office 365 E5以及对微软最近宣布的安全和合规SKU的兴趣），Office 365商业版收入本季度增长了31％。

投资者关系部总经理Mike Spencer表示，较低的Azure百分比增长是因为大数定律，即是说Azure的整体业务越大，增长的速度可能就越慢，就百分比而言。（他还表示，如果按恒定货币数字计算，增长率为68％，而不是64％。）此外，他还提到，Azure上的企业移动+安全服务的增长也变得更加温和，因此其轨迹现在看起来更像Office  365

微软官员称，Azure利润率方面就完全不同，Azure利润率的情况正在明显改善原因是微软最近连着签署了几个更大的多年合同。

记者问起利润率时Spencer表示，我们正在继续扩大规模，在找业务效率。他表示，微软已经搞定了：数据中心结构；旗下客户支持；以及业务整体规模。这一阵的Azure交易更多的是关于合作伙伴而非事关降价（当然，尽管客户对价格仍然敏感）。

由于本季度Windows OEM和商业上的强劲增长，Windows收入同比增长了7％。微软官员在财报里表示，由于“Windows 7支持结束前的强劲势头Windows OEM Pro收入增长了18％。（微软的本地服务器业务也在经历类似的Windows Server 2008/R2SQL Server 2008/R2支持终止日期的正面影响。）

笔者本季度第一次看到微软正式将2020114日（Windows 7支持结束截止日期）作为Windows增长的原因，尽管Spencer告诉笔者过去几个季度的情况都是如此。笔者在前几季的财报电话会议上询问时，微软官员曾淡化Windows 7收入对Windows收入的影响。微软官员现在表示，微软预计Windows 7的终结将在下一季度及以后继续产生长尾影响。

微软官员表示，本季度Windows商业版（不是较弱的消费者版）增长的其他原因还包括多年期协议的增加，这些协议在季内收入里的辨识度更高，事关8-K报告格式，再加上强劲的商用PC增长及在预期关税前库存水平有4％的增长以及影响PC制造商的芯片供应问题结束。微软官员表示，专利许可的减少对Windows业务产生了一些负面影响，但没有详细说明IP许可收入下降的原因。

微软的游戏业务本季度偏低迷，游戏机销售继续下滑，而Surface收入为13亿美元，很不错了，因为第四季度没有推出新产品。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，微软认为游戏是Azure上的一项工作负载增长，而且微软正朝着旗下xCloud跨平台游戏流服务迈进。

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