 微软2019财年第四季度：为什么Azure“放缓”而Windows却增长？

有人在更深入地了解微软的收益后就在想，微软的Azure业务是否正在放缓，因为Azure业务现在“仅仅”同比增长64％，而环比却持续下降。

至顶网软件频道消息： 微软2019财年第四季度的业绩报告显示本季度表现强劲，旗下的云服务、内部部署服务器产品、Surface部门甚至Windows的表现一如预期般强劲。然而，有人在更深入地了解微软的收益后就在想，微软的Azure业务是否正在放缓，因为Azure业务现在“仅仅”同比增长64％，而环比却持续下降。 有些人不禁要问，Windows Pro业务能否在Windows 7到10的迁移逐渐减少之后保持强劲势头。微软第四季度的收入为337亿美元，营业收入为124亿美元。 微软在报告旗下“商业云”的性能时仍然没有专门列出Azure数据，商业云统括了Azure、Office 365、Dynamics 365和一些LinkedIn商业业务。

微软的整体商业云业务在2019财年第四季度的表现强劲，达110亿美元。微软观察人士则继续认为商业云业务的最大份额来自Office 365商业版。由于Office 365商业版的用户订阅数增长及每个用户带来更高的平均收入（这意味着对O365 E3的持续需求，更多Office 365 E5以及对微软最近宣布的安全和合规SKU的兴趣），Office 365商业版收入本季度增长了31％。

投资者关系部总经理Mike Spencer表示，较低的Azure百分比增长是因为大数定律，即是说Azure的整体业务越大，增长的速度可能就越慢，就百分比而言。（他还表示，如果按恒定货币数字计算，增长率为68％，而不是64％。）此外，他还提到，Azure上的企业移动+安全服务的增长也变得更加温和，因此其轨迹现在看起来更像Office 365。

微软官员称，Azure利润率方面就完全不同，Azure利润率的情况正在明显改善，原因是微软最近连着签署了几个更大的多年合同。

记者问起利润率时Spencer表示，“我们正在继续扩大规模，在找业务效率。” 他表示，微软已经搞定了：数据中心结构；旗下客户支持；以及业务整体规模。这一阵的Azure交易更多的是关于合作伙伴而非事关降价（当然，尽管客户对价格仍然敏感）。

由于本季度Windows OEM和商业上的强劲增长，Windows收入同比增长了7％。微软官员在财报里表示，由于“Windows 7支持结束前的强劲势头”，Windows OEM Pro收入增长了18％。（微软的本地服务器业务也在经历类似的Windows Server 2008/R2和SQL Server 2008/R2支持终止日期的正面影响。）

笔者本季度第一次看到微软正式将2020年1月14日（Windows 7支持结束截止日期）作为Windows增长的原因，尽管Spencer告诉笔者过去几个季度的情况都是如此。笔者在前几季的财报电话会议上询问时，微软官员曾淡化Windows 7收入对Windows收入的影响。微软官员现在表示，微软预计Windows 7的终结将在下一季度及以后继续产生长尾影响。

微软官员表示，本季度Windows商业版（不是较弱的消费者版）增长的其他原因还包括“多年期协议的增加，这些协议在季内收入里的辨识度更高”，事关8-K报告格式，再加上强劲的商用PC增长及在预期关税前库存水平有4％的增长以及影响PC制造商的芯片供应问题结束。微软官员表示，专利许可的减少对Windows业务产生了一些负面影响，但没有详细说明IP许可收入下降的原因。

微软的游戏业务本季度偏低迷，游戏机销售继续下滑，而Surface收入为13亿美元，很不错了，因为第四季度没有推出新产品。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，微软认为游戏是Azure上的一项工作负载增长，而且微软正朝着旗下xCloud跨平台游戏流服务迈进。