雀巢公司能否引领更多企业迈向区块链公链应用领域？

如今，全球规模最大的食品生产商雀巢表示愿意在其供应链当中引入公链解决方案。在保持与IBM以及Food Trust合作关系的前提下，雀巢方面最终宣布与OpenSC签订合作伙伴协议，计划为一部分基本商品试用公链技术。

2013年11月28日星期四，在中国东莞的雀巢东莞工厂中，一箱咖啡被摆上托架

虽然2019年被称为“企业级区块链元年”，但市值数十亿美元的大型企业对这项技术的探索却还比较有限。事实上，区块链最原始也最纯粹的面貌仍未得到充分了解。

IBM、Linux基金会的HyperLedger、AWS、微软、甲骨文以及一众其他大型IT解决方案厂商看准机会蜂拥而至，希望能够为众多区块链五十强厂商提供企业级区块链服务。目前优势最明显的当数HyperLedger，其在区块链五十强中的占比超过50%。

当然，这些面向企业客户的解决方案极具吸引力，因为其能够提供区块链所独有的高效率与透明度，同时仍将数据控制权保留在那些采用私链的企业手中。

然而，要保留这种程度的控制，区块链其它一些更具包容性与透明性的特征就必然要受到影响。这无疑在私链支持者（大多数为企业客户）与公链倡导者之间划下一道清晰的鸿沟，后者甚至拒绝承认私链属于真正的区块链。

如今，全球规模最大的食品生产商雀巢表示愿意在其供应链当中引入公链解决方案。在保持与IBM以及Food Trust合作关系的前提下，雀巢方面最终宣布与OpenSC签订合作伙伴协议，计划为一部分基本商品试用公链技术。

这是一项令人兴奋的进展，因为此前还没有像雀巢这等体量的企业巨头在供应链中主动采用公链解决方案；但更值得注意的是，雀巢公司对此有着自己的一套理论体系。

雀巢方面表示希望在这一领域成为榜样。他们希望成为领导者，用实际行动证明完全透明的公链供应链拥有可靠的可行性与力量，并引导更多其他企业跟随雀巢的脚步。

如果雀巢公司能够在企业公链应用领域成为先驱，那么其甚至有可能重塑区块链在顶尖组织之内的整个采纳与使用过程。

合乎逻辑的下一步

雀巢公司在大约两年之前开始涉足区块链领域，这也是一家对供应链需求极高的食品企业的合理探索路线。雀巢公司区块链负责人兼数字化转型经理Benjamin Dubois解释了该公司最初通过IBM与Food Trust涉足区块链领域的具体经历。

Dubois解释称，“我们一直在寻求数字化供应链的可行解决方案；而几乎在同一阶段，我们注意到了Food Trust以及IBM正在做出的努力。我们与IBM及其区块链重要客户沃尔玛都进行过讨论，他们表示「没问题，加入项目吧，你们的目标和我们的目标是一致的，所以我们不妨共同参与到探索中来」。就这么简单，这就是我们加入Food Trust并成为基本成员的理由。”

雀巢公司一直是IBM Food Trust项目中不可或缺的成员，他们认为构建这套私链生态系统将足以带来巨大的价值与业务增长。Dubois表示，Food Trust在B2B领域为像雀巢这样的企业客户带来的巨大助益；随着信任度的不断提高，其效果也变得越来越好。

雀巢公司区块链负责人兼数字化转型经理Benjamin Dubois，他正坐在伦敦马里波恩的一家咖啡馆里。如果雀巢的公链试点获得成功，那么他就能将自己杯中的咖啡一路回溯至原料种植农场

Dubois补充称，“IBM一直在向我们传递开放的信号；他们采取开放的心态，我的意思是，我们可以加入，组织相应的团队并上传数据，整个项目就这样以开放形式运作。但现在我们到达了新的阶段，需要进一步推动解决方案的发展。”

“项目本身也在不断成长；目前Food Trust当中已经拥有近100家公司。当时在拥有12家企业时，情况已经变得有些繁琐，如今的问题当然更加突出。但需要强调的是，Food Trust目前也在迎接融合互联生态系统的理念。”

“Food Trust区块链速度很快，也易于实现，IBM公司一直在为包括我们在内的供应商提供帮助，而且拿出的解决方案也相当成熟。与以往我们见过的项目相比，Food Trust无疑要先进得多，但其仍然基于许可机制。这意味着成员必须以受邀形式才能参与，而且无法查看B2B应用中的所有数据——数据的控制权仍在我们手中。”

尽管Food Trust一直在保持增长，并表现出足以承载雀巢公司需求的希望与巨大潜力，但食品巨头对自身供应链拥有着更高的期望，这也促使其迈出了通往公链试点道路的第一步。

更重要的是，为雀巢公司提供这种公链试点的潜在收益不仅在于实现重要承诺，同时也有望给食品巨头带来开疆辟土的新希望。这一领域当中出现的种种新兴技术，将为更多大型企业带来至关重要的发展机遇。

荣耀之路

雀巢公司的主要承诺在于带领更多企业提高食品供应透明度。他们希望实现数据透明，从而在客户当中赢得更高信任度。正是这样的需求，推动他们走上公链之路。而在为他人开拓新道路的过程中，雀巢公司也将获得高风险加高回报的全新机遇。

雀巢公司负责溯源经理Benjamin Ware坦言，该公司很高兴能够成为努力转向公链的重要大型企业之一。

Ware指出，“大多数公司都在试用区块链，但大家表现得都比较谨慎，而且刻意避免使用公链。我们的这一举措可以说打破了僵局，这也是我们的目标所在——希望成为企业级领域的公链先锋。”

“我们相信有能力改变整个行业的不只有雀巢，我们需要更多企业加入进来，这意味必须努力为不同公司与商品找到可行的解决方案。”

Dubois也回应了上述观点。

“作为世界上规模最大的食品生产企业，我们有着自己的独特优势：我们希望展现自己的决心，并以领导者的身份呼吁「我们正在尝试，请跟随我们的脚步」。如果每个人都参与进来，那么农业的运行状态将得到极大改善，使得行业更具可持续性与回报能力。我相信，公链最终将迸发出巨大的能量。”

阵营之争？

如果雀巢公司真能在试点计划中取得成功，并在如此庞大的业务体量之上建立起可行的公链供应链方案，将足以吸引更多企业投身其中，并最终推动区块链公链技术获得广泛的市场认可。

在加密货币的实际应用方面，很多人仍将Facebook公司的Libra项目视为游戏规则改变者。但可以肯定的是，企业级领域的认可与接纳才是最重要的转折性改变。

企业级区块链已经为企业奠定了坚实基础，接下来需要实现的目标就是尽早部署并努力获取收益。而一旦雀巢公司打造出开源区块链供应链协议，那么利用区块链技术直接获利的营销方向乃至投资思路有可能受到影响，甚至最终放缓。

雀巢公司在颠覆企业级区块链应用方面还有很长的路要走，但他们至少已经迈出了思想上的第一步。雀巢意识到了私链的能量与潜力，但同时认定公链合作将从另一个角度带来优势。也许，历史已经发展到了正确的阶段，是时候有企业站出来用实际行动证明完全去中心化平台的真正价值。