AWS、微软Azure、阿里云、谷歌云的容器服务

如今，容器服务也成为各大主流云服务商的必争之地，AWS、微软、阿里云、谷歌等都在不断强化自己的容器服务功能。

至顶网软件与服务频道消息： 容器是当下热门的软件开发技术，Docker+K8s让新一代应用既可以部署在公有云上还可以部署在传统私有云上，因此，在快速迭代、快速开发之外云原生应用成为实现应用在不同云之间自由迁移的一个有效手段。如今，容器服务也成为各大主流云服务商的必争之地，AWS、微软、阿里云、谷歌等都在不断强化自己的容器服务功能。

AWS EKS(Elastic Kubernetes Service) AWS从2014年开始正式推出容器服务，这就是ECS（Elastic Container Service）。利用ESC既可以在EC2实例里运行Docker容器，也可以以Fargate无服务器计算方式运行Docker容器。EKS是AWS在2018年6月正式推出的,在此之前要部署K8s集群必须手工启动大量EC2实例，并对集群进行配置，通过EKS这些可以自动完成。

微软AKS(Azure Kubernetes Service) 微软于2015年推出ACS(Azure Container Service)，提供了容器、K8s、Mesosphere DC/OS的一些基础功能。2017年，微软发布了AKS，有了AKS之后ACS会逐渐退出。AKS支持两种容器，一种是Linux,一种是Windows。不过，Windows上的容器功能还有待完善。

谷歌GKE(Google Kubernetes Engine) GKE的一个特点是与Google Cloud的很多功能相结合，GKE中所有对K8s的操作都可以通过Google Cloud Console或命令行进行。GKE的Kubernetes实例运行在谷歌自己的为容器优化的专用操作系统上，该操作系统源自Chromium OS项目。

阿里云ACK(Ali Container Service for Kubernetes) 阿里云的容器服务有两个，一个是ACS(Ali Container Service)，另一个是容器服务的Kubernetes 版ACK（Ali Container Service for Kubernetes），都能提供高性能可伸缩的容器应用管理能力，支持用Docker和Kubernetes进行容器化应用的生命周期管理，ACK还提供企业级 Kubernetes 容器化应用的全生命周期管理。阿里云容器服务从2016年5月份开始正式商业化，其无缝整合阿里云虚拟化、存储、网络和安全等超过20款云产品。