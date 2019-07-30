微软收购数据治理初创公司BlueTalon

在企业中，安全团队必须在保护业务记录和为员工提供轻松访问工作数据之间取得一种平衡。为此，微软今天宣布收购数据治理初创公司BlueTalon，帮助那些使用Azure云平台的企业简化日常工作任务。

至顶网软件与服务频道消息： 在企业中，安全团队必须在保护业务记录和为员工提供轻松访问工作数据之间取得一种平衡。为此，微软今天宣布收购数据治理初创公司BlueTalon，帮助那些使用Azure云平台的企业简化日常工作任务。

这次收购的条款尚未披露。BlueTalon总部位于美国加利福尼亚州雷德伍德市，截至目前已经从投资者那里筹集了2700多万美元，最近一次是2016年的1600万美元融资，投资方包括Data Collective、Bloomberg Beta和斯坦福大学StartX基金。

BlueTalon开发的平台让企业能够集中管理哪些员工可以访问哪些内部记录，让安全团队能够针对主流数据库和Hadoop部署设置访问规则，并监控这些规则的实施。

访问策略可以是非常精细的。BlueTalon允许管理员根据工作描述、工作组所属业务组以及需要查看数据的敏感性来自定义工作人员的访问权限。例如，负责衡量企业销售业绩的分析师可以访问客户购买历史记录，但不能访问与每笔交易相关的信用卡详细信息。

BlueTalon表示，该软件已经被多家财富100强企业使用。但对于微软而言，这次收购不仅仅是看中BlueTalon的软件，还有更多。

有消息人士称，微软希望将打造BlueTalon平台的工程团队收入麾下。尽管BlueTalon赢得了不少财富100强企业的青睐，但有内部人士表示，BlueTalon目前还无法创造强大的收入来源。这表明，相对于投资者的2700万美元资金来说，这次收购价格可能并不高。

微软计划将BlueTalon纳入自己的Azure数据治理部门。BlueTalon首席执行官Eric Tilenius在一篇博客文章中这样写道：“BlueTalon通过提供高质量的数据治理和合规解决方案，让整个企业能够轻松地、安全地访问数据，此次收购对于BlueTalon的这一使命来说是一个巨大的推动力。”

谷歌也在数据管理市场收购了一家初创企业（以色列Elastifile公司），以增强自己的云平台。据报道，谷歌的这次收购价值约2亿美元。



