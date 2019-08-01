微软将于2021年退役Skype for Business转而支持Teams

至顶网软件与服务频道消息： 微软本周二表示，将于2021年7月退役Skype for Business Online会议和协作服务，转而支持新的微软Teams产品。

微软过去就曾表示，最终的计划是放弃把Skype for Business作为商务视频通话的主要工具，但从未透露具体时间。

现在有了一个具体的时间点。Skype for Business Online将一直持续到2021年7月31日，微软打算在今年晚些时候开始把Teams作为Office 365新客户的默认服务。Skype消费者服务和Skype for Business Server（面向那些未使用微软云服务的企业）不会受此影响。

与Teams的整合对微软来说是有意义的，因为目前微软在协作市场面对来自对手Slack的竞争。本月早些时候，微软宣布Teams每天有1300万活跃用户，这个数字可能使微软领先于Slack，而关闭Skype for Business应该有助于大幅提升这一数字。

“在过去两年中，我们与客户密切合作不断完善Teams，现在我们可以自信地推荐所有Skype for Business Online客户升级到Teams，”微软智能通信集团高级产品营销经理James Skay在宣布Skype for Business退役的博客文章中这样写道。

微软表示，在关闭Skype for Business之前，计划为Teams增加一些新功能，以确保两种服务之间的平等，包括处理Teams和Skype用户之间的调用功能（明年推出）以及Contact Center Integration和Compliance记录功能，以及设置短期数据保留的功能。