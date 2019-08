思科牵手微软整合双方Kubernetes容器平台

思科正在与微软合作,让企业更容易在本地环境和Azure云中运行容器化的Kubernetes应用。

思科云平台和解决方案高级副总裁Kip Compton在近日发布的一篇博客文章中表示,双方正在实现在本地Cisco Container Platform和基于云的Azure Kubernetes服务上部署和管理Kubernetes集群。他说,现在用户使用通用的身份和控制策略,就可以通过一个工具部署和管理他们的Kubernetes集群。

软件容器用于托管可以在任何类型计算基础设施上运行而无需更改的应用组件。 Kubernetes是一种开源系统,用于管理这些容器组成的大型集群,让用户能够构建跨多个容器构建、调度并根据需要扩展,以及更轻松地更新这些应用和服务。

Compton表示,双方是通过将微软AKS服务添加到Cisco Container Platform上的Kubernetes托管服务中来做到这一点的。

此次合作只是思科服务与Azure之间最新的一次整合,是构建在Cisco Integrated System for Microsoft Azure Stack上的,使思科的本地客户能够使用Azure服务例如它的开发工具和数据存储库。Azure Stack是一种内部部署设备,可在企业私有内部部署数据中心内复制Azure Cloud的功能。

Compton表示,思科计划向Cisco Container Platform中添加更多功能,包括对Windows容器应用的支持。

Compton在博客中写道:“此外,我们将面向本地和AKS集群支持Azure Active Directory通用身份集成,让客户/应用跨混合云体验单一且一致的环境。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示,这项合作对思科是有利的,当企业越来越关注云的时候,思科需要让自己的Cisco Container Platform在市场中与时俱进。”

“内部平台需要一个云端口,这就是思科和微软合作的核心,通过流行的、市场需要的Kubernetes平台体现出来。”

Mueller补充说,这次合作两家厂商来说是双赢的,因为思科获得了一个厂商支持的公有云端口,让思科的平台跟上市场的发展步伐,而微软则牵手了一家提供通向Azure管理通路的厂商。

“但从长远来看,这意味着本地负载正在转向公有云,而这是以不再思科本地架构为前提的。”

思科在这个领域也与微软的主要竞争对手建立紧密集成合作关系,这一点说明了思科对云合作伙伴关系的渴求。例如,思科与AWS合作,为希望在思科基础设施和AWS云上部署混合应用的客户提供了Cisco Hybrid Solution for Kubernetes on AWS解决方案。此外思科还推出了Cisco Hybrid Cloud Platform for Google Cloud,为想要使用谷歌云基础设施的用户提供类似功能。