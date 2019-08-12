五角大楼云计算合同延期 将推迟公布JEDI中标者

美国国防部官员近日表示，将推迟公布JEDI中标者，要等待新国防部长Mark Esper完成该项目的审查。国防部首席信息官Dana Deasy表示，该评估预计需要数周时间。

Deasy没有提供具体的时间框架，但他告诉记者，中标者的名字可能不会在月底之前宣布。6月下旬时国防部官员曾预计JEDI招标程序将在8月底结束。

Deasy表示，“我们必须做好这件事，因此我们不急于做出决定。我们花费的时间由评估团队所需花费的时间定，目的是确保我们以合适的价格、合适的标准选择最佳技术解决方案。”

JEDI计划是联合企业防御基础架构计划的英文缩写，五角大楼在未来10年内将因为JEDI计划在云服务上花费高达100亿美元。 计划的合同规范要求将整个交易交给单个提供商。目前只剩下两个竞标者：亚马逊网络服务公司（AWS）和微软公司，两家公司分别是基础架构即服务市场里第一大和第二大参与者。

而AWS中标的呼声最高，业界普遍预计AWS将拿下这笔交易。Deasy在接受记者采访时表示，合同中规定了单个供应商，目前仍然没有计划将合同分成几个。五角大楼官员还在新闻发布会上分发了JEDI项目情况说明书和要求指南，试图消除坊间对JEDI的传言和错误信息。

国防部长Esper几天前曾暂停JEDI招标以对项目细节进行评估，随后则宣布延迟宣布招标结果。唐纳德·特朗普总统在这之前曾表示，作为对AWS竞争对手投诉的回应，他决定要看看合同。业界人士认为云计算巨头AWS是赢得这项有利可图交易的最佳选择，但亦有人指责AWS在竞标过程中拥有不公平的优势。

甲骨文公司去年提起诉讼，指控美国国防部存在利益冲突，偏袒了AWS，但法院在调查后未发现存在组织偏见的证据，今年7月驳回此案。

甲骨文的投诉可能会导致JEDI的进一步复杂化。在法院驳回诉讼之前，消息人士告诉联邦新闻网，如果诉讼被驳回，甲骨文公司可能会将案件提交到美国上诉法院。

但五角大楼可能会在此之前完成JEDI招标。据华尔街日报报道，国防部长Esper对合同的审查与最终中标者的选择是“分开”进行的，华尔街日报报道称五角大楼官员正在推进该过程的技术层面。

这可能表明官员们对敲定中标者的时间框架持乐观态度。该计划的竞标在12个月前启动，这也反映了一定的紧迫感。 五角大楼联合人工智能中心负责人、空军中将John Shanahan近日在新闻发布会上说到有关JEDI的延误时称，“我们不想浪费任何时间.......我们知道我们的潜在对手正在以他们自己的速度进行。“

官员还称人工智能是快速解决问题的关键驱动因素。担任美国国防部人工智能负责人的Jack Shanahan中将表示，若无企业云计算，“就没有大规模的人工智能”，而人工智能对作战至关重要。

Shanahan表示，若无大规模人工智能，“人工智能就只会停留在一系列小规模的独立项目上，没有办法令人工智能有用处或对战士有用处。”他还表示，“JEDI可以提供按需的规模弹性计算、规模数据、实质​​性网络和传输优势、DevOps和安全的运营环境。”

但Shanahan也表示不仅仅事关人工智能。他说，“还涉及到联合全域作战、利用新兴技术为一类战争开发新的作战概念，这一类的战争与我们过去20年所经历的是完全不同的。”

五角大楼之所以决定将JEDI交给单一提供商而非多家公司的主要原因之一，是需要快速推出系统。 尽管如此，合同方面则仍然存在争议。JEDI赢家的通吃做法遭到甲骨文、AWS竞争对手IBM公司，甚至国会议员的抨击，尽管这些议员不在管军事交易的关键参议院军事委员会当中。