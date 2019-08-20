微软收购Jave专业厂商Clarity 让Azure工作负载运行更顺畅

微软今天透露已经收购了英国Java软件项目工具供应商jClarity。

Java是企业中最流行的编程语言之一，用于构建从移动应用到复杂后端系统的所有内容。 微软有些产品是用Jave编写的，包括Azure HDInsights托管分析服务。

创立有6年时间的jClarity销售的工具可以帮助Java开发人员编写出更好的代码。jClarity的Censum产品可以发现导致内存消耗升高的低效率软件，另一款名为Illuminate的产品可以标记性能问题，并且利用机器学习提供自动故障排除的建议。

微软开发者工具和服务部门的项目管理主管John Montomery在宣布这次收购的博客文章中并没有谈及jClarity的产品，但他详细提到了“微软Azure和jClarity工程师将共同努力，让Azure成为我们的Java客户和内部团队一个更好的平台”。

微软可能计划将这家英国公司的产品与微软现有的开发工具一起在Azure云上提供给客户。Censum和Illuminate都已经有了基于云的版本。如果微软采取这种方式，将会让这两款产品迁移到Azure的过程相对简单。

微软也有可能只是为了获得jClarity的Java专家。两家公司的工程团队以前就合作关系软件项目：微软是AdoptOpenJDK的白金赞助商，AdoptOpenJDK是主流的Java开源版本，jClarity是AdoptOpenJDK的主要贡献者。

“jClarity团队将继续致力于在各种Java社区推行开放策略。在微软的支持下，我们预计能够以全新的、令人兴奋的方式回馈大家，”jClarity首席执行官Martijn Verburg在jClarity博客的一篇帖子中这样写道。作为收购的一部分，Verburg将加入微软，担任Java的首席工程组经理。

这次收购的财务条款尚未披露。