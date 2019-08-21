 Pivotal：一家低调的硬核技术公司

在云应用开发领域多年的技术积淀，使得Pivotal在进军云原生应用PaaS市场时拥有明显的竞争优势。

至顶网计算频道 08月21日 新闻消息（文/邹大斌）：近日国外媒体爆出消息，VMware正在寻求收购Pivotal公司。两家公司提交给联合证券交易委员会的联合报告中披露了此事，该文件显示，两家公司正在进行洽谈，VMware计划以每股15美元的价格收购Pivotal A类普通股所有已发行的股票。相比于VMware，Pivotal的知名度和行业影响力显然要弱一些，而此番VMware收购Pivotal，让Pivotal站到了聚光灯下，人们发现Pivotal原来还是一家很有技术实力的公司。

坚持开源，技术立命

实际上，Pivotal与VMware两家本就有非同一般的关系。2013年成立于美国的硅谷的Pivotal公司，由原VMWare首席执行官Paul Matritz出任Pivotal首席执行官。这家公司可以说是含着金钥匙出身的，成立之初就有Dell EMC、VMWare和GE共同出资10亿美元，后来微软和福特加入其中，成为公司股东之一。公司于去年4月份在美国纽约证券交易所上市。

Pivotal主要提供PaaS云原生应用开发平台及服务，帮助企业客户采用敏捷软件开发方法论，从而提高软件开发人员工作效率、减少运维成本，实现数字化转型、IT创新，并最终实现业务创新。“我们Pivotal是一家低调的技术公司，我们有很多真正硬核的技术，但业界知道的人并不多。”Pivotal公司副总裁兼大中华区总裁于志伟在接受记者采访时表示。

于志伟所言非虚，Pivotal的确掌握着很多开源软件的核心技术。比如，开源PaaS平台Cloud Foundry和Java开发的Spring框架、数据仓库Greenplum等，Pivotal都是主要的技术贡献者，尤其是前两个开源项目最早就起源于VMware。

Pivotal 产品一览

Pivotal采用的是基于开源软件的商业模式，依靠订阅服务收费。为了赢得客户，就必须拥有过硬的技术实力，所以Pivotal非常重视技术，这也使得公司的市场战略与一般公司有所不同。

于志伟介绍说，Pivotal的市场战略之一是关注头部客户，其客户中各行业的头部企业占比很高。背后的原因在于它们在数字化转型上往往走得比较靠前，更愿意订阅Pivotal公司的服务，因此公司战略会围绕这些头部客户制定。

Pivotal的第二个市场战略是非常强调与政府的合作。“中国政府非常重视安全可控，而使用开源软件正是实现安全可控的重要举措之一，这正是Pivotal可以提供支持的，我们有技术还有人才。”于志伟说。

Pivotal的生态合作伙伴战略

Pivotal的第三个战略是非常重视合作伙伴。这是因为Pivotal的技术和产品是平台性质的，比如云原生PaaS平台PAS（Pivotal Application Service）如果要用于企业客户的关键业务系统，需要和众多其他软件（包括分析、数据库、监管控工具等）协同，所以，必须跟众多合作伙伴进行合作，才能够形成一个庞大的生态系统，共同服务好客户。而这个方面，也一直是Pivotal关注的部分。

紧跟技术潮流，满足用户需求

作为一家技术型公司， Pivotal高度重视技术，但不盲从，而是以更高的视角来看技术，要给客户能够带来价值的视角。

“我们在做产品研发的时候是整盘考虑的。不能说造一辆汽车，却只把集中精力放在轮胎上或者放在方向盘上。我们从来没有放弃或者忽略技术，同时，我们还要给用户提供一个能真正为客户创造价值的产品和技术。”于志伟告诉记者。

Pivotal公司副总裁兼大中华区总裁于志伟

Pivotal的PaaS平台就是这样的一个平台。众所周知，当今软件开发领域一个热门话题就是云原生应用的崛起。根据Gartner的预测，到2022年有75%的企业会使用基于云原生容器技术来构建它们的应用，而Pivotal正是这一潮流的先行者和探索者。此番VMware想要收购Pivotal也是看上后者的这一能力。

于志伟介绍说，Pivotal是最早提出云原生概念的公司，Cloud Foundry也是最早的云原生PaaS平台之一。2014年Pivotal基于业界流行多年的开源Cloud Foundry技术体系推出第一个商业版实现时，Docker才面世不久，K8s则还没有发布。当时，Cloud Foundry是最受市场认可的PaaS平台之一，当年IBM的BlueMix和惠普的Helion云都选用Cloud Foundry作为PaaS的核心平台。

同时，Cloud Foundry一直在与时俱进，紧跟技术的潮流和最新变化。“从2014年年初发布第一版的Cloud Foundry商业版开始，到现在基本上3个月为一个版本周期发布新版本，不断创新。”

实际上，Pivotal对容器技术一直非常关注。在Docker出来之前，Pivotal就有自己的容器技术实现，叫做Warden，之后不断升级直到现在的Diego。后来，随着K8s（Kubernetes）的流行，Pivotal于2017年年初联合谷歌推出了一个开源版的容器平台KUBO。在2018年年初的时候，Pivotal又联合Google、VMware共同发布了基于Kubernetes的容器平台PKS(Pivotal Container Services)。不久前，Pivotal还公布将推出一个名为PAS on Kubernetes的新产品，将Kubernetes和Diego的容器环境融为一体，向企业的应用开发人员有多种选择，既可以通过无应用代码改造地方式借助Kubernetes来实现容器化，也可以使用Diego的方式来通过云原生的方式来实现应用现代化。

“技术总是在不断创新、不断发展。很多时候，热点出来不久很快就消失。我们一方面要高度关注热点，比如容器、微服务、无服务计算以及5G、AI、人工智能等，同时更重要的是，我们要让这些新技术真正落地，变成可以为企业所用的技术，能更好地面向于客户的不同应用场景为客户创造价值。这也是Pivotal的价值所在。”于志伟总结说。