「软硬兼施」，微软将如何改变我们的工作场景？

为了更好地予力赋能员工，重塑面向未来的工作场景，微软除了继续发挥在软件方面的优势之外，还在2012年推出了硬件品牌Surface，开启「软硬兼施」的策略。

大部分人对于微软的认识，最早都源自于Windows。通过Windows，微软被我们所熟知，和许多人的生活和工作都变得密不可分。可以说，Windows的进化史既是计算机发展史的映射，同时也是办公方式时移事迁的重要见证。

从PC到移动设备，从本地化办公到在线协同，从固定场所到移动办公——随着技术的发展，办公领域也在进行着一场数字化变革。在这个的过程中，除了面向个人的操作系统Windows，微软还面向工作场景推出了Office办公套件，包括我们熟悉的Word、PowerPoint、Excel等编辑和创作软件，还有Outlook、Teams、OneDrive、Skype for Business、Power BI、StaffHub等社交、管理、分析软件。2011年之后，微软基于云服务，将这些跨平台的办公软件整合为Office 365，通过订阅的方式，用户可以使用任何设备随时随地创建和共享相关信息。

在微软看来，进入数字化时代，办公场景的变化主要有三个方面：第一，是办公文化的变化，越来越多90后甚至00后员工的加入，使得企业工作氛围和方式呈现巨大差异；第二，是办公空间的变化，无论是在家、在公司还是在外地，办公场所已经变得无处不在；第三，是新技术的不断涌现，使得办公效率越来越高，工作方式也越来越多样化。

而为了更好地予力赋能员工，重塑面向未来的工作场景，微软除了继续发挥在软件方面的优势之外，还在2012年推出了硬件品牌Surface，开启「软硬兼施」的策略。

Teams：企业信息交互的中枢

对于软件，如今最大的办公需求实际上是远程协同。在这方面，微软在2011年用 85 亿美元买下Skype，并推出了即时通讯软件Skype for Business。此后又在2017年重磅推出了协同办公软件Teams，并迅速成为微软在协同办公领域的重要“利器”。

关于这两个协同办公领域的核心产品，就在这个月，微软宣布进行了战略调整：即将在2021年7月正式关闭Skype for Business Online会议和协作服务，全力支持Teams。

据了解，Teams全面集成了多方网络会议、视频连线、文件共享，甚至支持电话号码拨入，汇集了 包括从Word 到 Power BI 在内的Office 365 所有的功能，是一个一站式的沟通平台。在短短两年多的时间里，Teams已经成为微软最受欢迎的办公软件，同时也是微软史上增长最快的业务应用。如今，在全球已经有超过50万的企业正在使用Teams，其中有91个是财富100强企业。

在昨日由森海塞尔、快思聪和微软联合举办的“首届未来企业交流与协作创新峰会”（Enterprise Connect Summit）上，微软中国现代化办公技术解决方案专家吕磊表示，微软内部将Teams定义为信息交互中枢，通过这个工具，员工可以完成几乎所有的工作。“传统的统一协作需求都被集成在了Teams中，包括消息、文件、APP等等，其中APP的集成包含了微软自己的APP，也包括第三方的应用，而协作既可以基于一个临时团队，也可以基于一个长期团队。”吕磊强调。

微软中国现代化办公技术解决方案专家吕磊

基于覆盖全球各大洲的微软智能云，Teams具有非常强大的在线会议功能，能够为用户提供极致的体验。比如，一个美国用户要与欧洲用户发起连接，他们就可以分别接入到离自己最近的数据中心，从而带来极速的通讯体验。即使是在非洲地区，微软也已经实现了数据中心的落地。此外，微软的电话系统可以拨打全球190多个国家，满足用户随时随地进行通讯的需求。

相较于微信这样的个人社交应用，Teams的好处在于，即便是最后一个被加入群聊的人员，也可以查询群中所有的历史消息。对于移动端接入的用户，在Teams会议中，也可以从“非主角”转化为“主角”，共享文件、讲解PPT、分享屏幕……同时，Teams还可以提供智能的会议生命周期管理：在会前进行上下文的挖掘，让后期进入人员更方便地了解到会议的背景；在会中控制会议进程；在会后进行会议纪要整理和存档，通过云端进行资料分享，以及相关的权限设置。

“值得一提的是，通过Teams，用户既不需要大量的硬件设备，也不需要额外的插件安装，可以非常方便地可以加入会议。”吕磊表示，“更重要的是，在软件中，我们还集成了微软强大的人工智能技术，可以进行实时翻译、实时字幕转写，还可以进行视频画面的背景虚化设置等等。”可以说，整体功能相当“炫酷”。

也就是说，无论员工身处何处，都可以同步进行语音、视频、文字交流。与此同时，据了解，Teams还可以结合SharePoint Online实现实时、安全的文件共享、自动生成会议记录；更可以让团队成员自定义可扩展的Teams工作区，将日常工作中常用的第三方工具和服务集中在Teams之中，为企业提供安全、合规、高效率的跨区域协作体验。

Surface：更适合现代化办公的设备

对于硬件，微软认为，这是企业在数字化时代延伸智能能力的重要一环。在微软看来，只有把云计算、大数据、人工智能等相关技术与智能边缘（包括智能设备、IoT）完美结合起来，才能称得上是一个好的解决方案。

“面向现代化的办公场景，我们一直在思考如何通过新的技术和解决方案充分发挥人的潜力，同时让员工能够把握生活与工作的平衡。”微软中国商用Surface产品市场总监孙峪表示，“正是在这样的思考中，Surface作为现代化的办公设备才应运而生。”

微软中国商用Surface产品市场总监孙峪

他指出，好的办公设备不仅可以提升员工的生产力和工作效率，还要可以帮助企业招聘和培训员工，可以让企业拥抱新的办公文化，实现随时随地办公、随时随地举行会议。而Surface作为硬件设备，能够跟微软的软件进行完美的融合，帮助用户提升11%的日常工作效率，每周节省9小时的工作时间。除此之外，Surface还有非常棒的体验，目前，所有Surface产品都支持手写，可以让用户很好地发挥创意。

具体而言，Surface具有四个方面的特色：首先，它具有多种形态，通过二合一产品形态，既可以当作笔记本也可以当作平板，既可以作为数据消费，又可以创造数据；其二，无论是在计算还是图片呈现方面，它都具有卓越的性能表现；其三，每一款产品都拥有极具创新的外观设计；其四，每一款产品都集合了微软在软硬件方面所有产品的精华。

目前微软Surface已经推出了Surface Studio、Surface Book、Surface Laptop、Surface Pro，Surface Go等一系列产品。此外，还拥有适于随时随地提供移动数据服务的LTE机型，给了用户更多个性化的选择。

对此，用户到底如何针对性地选出适合自己的产品呢？

孙峪介绍：如果用户的需求是移动办公，就可以选择高性价比的Surface Go，它非常适合一线员工使用；如果用户更喜欢笔记本的形态，但又希望它足够轻便，就可以选择具有最薄触控屏的Surface Laptop，它在个性化、安全性和可管理性方面都有完美的平衡；如果用户需要灵活性，但又不希望牺牲全功能笔记本电脑兼容性，就可以选择Surface Pro，它所具有的二合一的产品形态可以在数据消费、展示以及创作过程当中灵活切换；如果用户需要兼具灵活和精工，就可以选择面向设计、研发、编程人员的性能巨匠Surface Book；如果用户需要革命性的创新体验，就可以选择Surface Studio，它是一个打破传统的一体机式产品，可以帮助用户更好实现创意。

“数字化转型不仅是技术层面的发展，更是一种文化和品牌的塑造。而先进的现代化设备和办公环境将帮助企业更好的吸收人才并鼓励员工创新。微软Surface在给企业带来高效技术的同时提供完美的现代化办公体验，正在成为企业文化和品牌形象的统一载体，帮助企业更好地提升生产力。”孙峪表示。