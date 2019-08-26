报告：2019年全球机器人市场规模预计294.1亿美元 工业机器人中国市场占三成
作者：郝伟静 【原创】 2019-08-26 08:56:26
关键字： 人工智能 2019世界机器人大会
近日，2019世界机器人大会在北京亦庄正式开启。开幕式上中国电子学会发布了《中国机器人产业发展报告2019》。该报告显示，2019年全球机器人市场规模预计294.1亿美元。其中在工业机器人市场方面，中国将占三成。
近日，2019世界机器人大会在北京亦庄正式开启。开幕式上中国电子学会发布了《中国机器人产业发展报告2019》。该报告显示，2019年全球机器人市场规模预计294.1亿美元。其中在工业机器人市场方面，中国将占三成。
2019全球机器人市场结构
当前，全球机器人市场规模持续扩大，工业机器人市场增速有所回落。服务、特种机器人增速稳定。技术创新围绕仿生结构、人工智能和人机协作不断深入。全球机器人产业正在稳步增长。
《报告》预测，2019年全球机器人市场规模预计达294.1亿美元，其中工业机器人市场份额依旧领先，报告预估2019年工业机器人将占54%（159.2亿美元），其次是服务机器人占32%（94.6亿美元），特种机器人占14%（40.3亿美元）。其中服务机器人依托人工智能技术、智能公共服务机器人的应用场景和服务模式正在不断扩展，服务机器人正在迎来发展黄金时代。
2019中国机器人市场结构
值得关注的是，中国机器人产业交了一份不错的成绩单，表现依旧抢眼。当前我国机器人市场进入高速增长期，工业机器人连续7年成为全球第一大应用市场，《报告》预估中国在工业机器人方面将占市场的三成（57.3亿美元）。除此以外，服务机器人需求潜力巨大，特种机器人应用场景显著扩展。核心零部件国产化进程不断加快，创新型企业大量涌现，部分技术已可形成规模化产品，并在某些领域具有明显优势。
中国机器人产业在关键技术突破上取得了积极进展。“新材料、核心零部件、主控芯片操作系统以及自主学习、协同控制算法等细分领域的创造能力，已经成为全球在机器人领域竞争的核心要素和专业方向。” 对此,中国科学技术协会党组书记怀进鹏在8月20日举行的开幕式上说。
当然，不能因这些成绩而沾沾自喜。对此，怀进鹏指出”当前机器人还面临着基础研究和关键核心技术瓶颈，有很多难题还有待突破，应着力夯实基础，为解决‘卡脖子’问题和发展核心技术提供后劲。”
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