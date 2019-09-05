微软收购基础设施评估公司Movere强化云迁移能力

就在收购了应用优化专业公司jClarity的几周之后，微软又进行了一次战略性收购以提升自己的云计算能力。

就在收购了应用优化专业公司jClarity的几周之后，微软又进行了一次战略性收购以提升自己的云计算能力。

微软今天宣布收购了位于美国华盛顿州贝尔维尤的软件公司Movere，该公司主要销售的是一款基础设施评估平台，这款平台让企业能够对技术资产进行盘点，而无需将人工时间用于费力的手动审查中。

这种评估对基础设施团队来说尤为重要。对企业网络中服务器、应用和用户的实时查看，让管理员能够找到原本可能隐藏的低效率问题，运营可见性也是确保网络安全的基本要素。

对于微软来说，企业把基础设施评估作为云迁移项目的一个组成部分，以确定他们应该将哪些工作负载迁移出本地硬件。Movere可以让应用更便捷地迁移到Azure云端。

Movere的软件以每小时超过一千台服务器的速度映射企业网络，然后为管理员生成可视资产细分，此外还可以显示大量相关信息，例如业务应用的硬件利用率以及最常出现使用峰值的时间。企业可以利用这些数据来计算他们需要购买多少云基础设施，在外部运行工作负载。

“Movere创新的发现和评估功能能够补充Azure Migrate和集成合作伙伴解决方案，使我们的客户更轻松地进行迁移，”微软Azure管理即服务产品负责人Jeremy Winter在博客文章中这样写道。

降低云平台采用准入门槛可以降低迁移成本，最终推动客户的采用。上个月，微软与数据管理巨头Informatica建立了合作伙伴关系。根据协议，两家厂商将合作帮助客户把分析工作负载迁移到微软Azure SQL数据仓库服务中。