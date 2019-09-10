打造客户数字化平台 销售易打造产业互联新高度

在近日举行的销售易Engage2019大会上，销售易和与会嘉宾探讨了产业互联网时代的企业数字化趋势与未来。同时，在本次大会上，销售易公布了来自腾讯独家的1.2亿美元E轮融资，并推出了赋能企业连接客户的“客户数字化平台”。

至顶网软件与服务频道消息： 互联网时代的最大特色是连接，而这种连接正在从消费延展到产业。产业互联网在国家政策支持、新兴技术驱动和企业需求激增的共同作用下，成为备受关注的领域；而如何利用互联网的技术拉近企业和客户的关系，也成为了产业互联网时代的核心问题。

在近日举行的销售易Engage2019大会上，销售易和与会嘉宾探讨了产业互联网时代的企业数字化趋势与未来。同时，在本次大会上，销售易公布了来自腾讯独家的1.2亿美元E轮融资，并推出了赋能企业连接客户的“客户数字化平台”。

重新定义CRM，打造全链条连接

本届大会以“产业互联下的客户数字化”为主题，而数字化是产业互联网的关键，客户体验及客户运营作为企业与客户交互的前线阵地，首当其冲成为关键中的关键，可以说客户数字化是企业数字化的排头兵，更是实现产业互联网的桥头堡。打造一个能够连接和聚合企业、客户、合作伙伴与产品的新型客户关系管理平台，成为了数字化转型成功与否的核心关键。

销售易创始人兼CEO史彦泽表示，所谓产业互联网，就是用互联网的革命性跟产业结合带来新的变化。在互联网驱动消费互联网体系下，越来越多企业在前端获客和服务客户。作为新型企业级CRM开创者，销售易不断通过移动、社交、大数据、AI、IoT等新型互联网技术，帮助企业客户实现数字化转型与落地，推动传统企业与互联网的深度融合。

史彦泽说，CRM是客户关系管理，但是国内好长一段时间把CRM理解为销售管理系统，真正的客户关系是从营销到销售到服务都能把客户关系做起来才能叫CRM。“每个品牌前端里面都要获客、后端都要服务客户，怎么把这个全链条数字化、流程化，是当下CRM的关注重点。”

2016年起，销售易以“重塑企业与客户的连接”为使命，在夯实销售云的基础上，陆续构建了以销售云为核心的Engage Suite CRM产品套件，包含基于PaaS平台开发的营销云、客户服务云、现场服务云、伙伴云、智能分析云、IoT云等解决方案，及底层的PaaS平台。这一全新一代CRM产品以“客户为中心”，对内连接销售和服务流程，对外连接经销商、服务商、设备和终端用户。

特别是PaaS平台的打造，让销售易能够围绕产品服务能力满足不同客户的不同要求。史彦泽认为，销售易的PaaS平台已经非常成熟，这体现在多个方面：第一，支撑标杆性、复杂性的大型客户，比如联想基于销售易的PaaS平台打造了Pipeline；第二，交付标准产品的自定义和个性化产品能力；第三，第三方合作伙伴能够进行自定义、个性化开发，也就是PaaS模块化能力。“比如，没有PaaS能力，靠我们自己难以触达B2C销售体系和销售流程。但是PaaS能力起来之后，我们就可以跟合作伙伴共同开发B2C解决方案。基于PaaS平台，加上他们的行业认知，最后交付B2C行业，让销售易标准性产品成为解决行业诉求的CRM。”

史彦泽表示，产业互联网下CRM应该关心企业跟客户怎么连接起来，通过助力企业打通完整的需求链来完成真正的数字化转型。“连接在产业互联网下很重要的一点是怎么从客户数字化开始，不仅把原来企业内部传统CRM的销售服务做好，同时还要创新地把企业外部的合作伙伴、终端消费者、设备产品连接起来，帮助企业从内而外把整个链条全部数字化。我们不仅要守正出奇，同时还要创新。”

正是基于这样的思考，近一年销售易在产品和服务层进行了卓有成效的工作：通过CPQ、交易管理、区域管理等功能，扩大了从线索到现金的业务全链条服务能力；借助新增的100余种视图和打分等BI能力，加强了可视化、智能化的深度流程能力；依托PaaS平台能力的升级，实现了支撑深度业务流程和前端体验个性化的能力；凭借分库分表、多云部署、智能区域管理模块的落地，提升了中大型客户的支撑能力。

每个行业的业务流程不同，而销售易的产品架构、灵活性、可自定义开发的能力可以支持不同行业的流程再造。这些能力的集成让销售易在家装、汽车、教育、医药等多个行业拥有了垂直的行业解决方案，并且收获了工商银行、联想、上海电气、沈鼓、远东电缆、中国外运、史丹利、金山办公软件等多个行业龙头企业的青睐。

水到渠成，客户数字化平台问世

CRM（客户关系管理）系统作为企业数字化中的核心部分，是通过C2B打通B端应用层级的连接能力尤为重要的一环。在此前的销售易融资中，腾讯更多是从财务投资角度来看企业服务和CRM领域的，但是在本轮融资中，腾讯将产业互联网和2B业务放到了一个很高的高度，赋能各个产业转型升级。而腾讯在C端优势明显，这和客户相关，而要深度经营客户，自然而然往后面流程会涉及到CRM，这样腾讯与销售易的连接也就水到渠成了。

基于此，自2018年起，销售易就开始利用微信及小程序在一些客户应用场景中落地了连接经销商、设备以及最终用户的能力；今年5月，销售易与腾讯发布了联合产品——客户运营云平台，这是腾讯企点终端营销和服务能力与销售易CRM的整合，双方为企业客户提供智慧化、社交化、数字化的客户运营整体解决方案。而本次大会上推出的销售易“客户数字化平台”，是双方合作再度加深的成果。

史彦泽表示，销售易借助腾讯的平台与技术能力，依托“客户数字化平台”，为更多在产业互联网时代寻求数字化转型的企业提供解决方案。“腾讯＋销售易”的组合，将为企业用户提供全链条数字化的解决方案，帮助企业连接内部部门和外部的经销商、服务商、设备及终端用户，真正打通价值链。“从战略方面来考虑，腾讯前端的能力和连接的能力，再加上销售易在后端流程的能力，他们跟我们战略协同能够把销售易的使命和愿景实现。双方在品牌、客户、技术等层面进行合作形成合力，服务产业和客户。”

史彦泽说，销售易的客户组成有着很明显的二八法则特点，80%业务来自于20%的中型和中大型客户。作为销售易从营销到获客到服务客户的一站式平台，“客户数字化平台”除了包含Engage Suite的应用层产品，还囊括了PaaS、IaaS等基础服务与设施，以及第三方合作生态，这种从底层架构到前台端口的全方位整合，有效地解决了企业自行开发导致成本高、迭代难的问题，以及业务部门各自购买带来的“烟囱式”数据孤岛的困境。

“客户数字化平台”在包揽了销售易自身能力的同时，未来还将借助腾讯的AI、大数据、DMP、呼叫中心、QQ通道及企业微信等能力，通过全连接渠道的打通，将企业后端供应链、前端需求链与外部的合作伙伴、客户连接起来。

“销售易倾听市场和客户诉求，不断完善产品和服务能力。在2B端，需要沉下来，真正以客户诉求、市场为驱动，不停地去挑战自己，沿着CRM既专业又创新的方向发展，未来的市场空间就一定非常广阔。”史彦泽说，“在CRM领域，随着客户成熟度越来越高，其实对产品服务能力要求是提高的，这就要求CRM厂商在技术投入、产品研发能力和销售与服务体系营建方面进行足够的投入。”

结语

今年6月，销售易连续第三年进入Gartner SFA（销售自动化，CRM核心模块）全球魔力象限，高级智能分析功能得到参考客户的高度评价，其在魔力象限中排名前三位；同时凭借销售易本身移动社交技术能力以及与微信及小程序的集成等本土化能力，被Gartner评为具备独特的社交属性的厂商。

数字化转型带来的压力与动力将带动整个2B或者SaaS产业的深刻变化。深耕CRM，服务客户数字化实践。未来，销售易将继续以“成长于中国的世界级企业服务公司”为目标，掘金产业互联网时代，共见客户数字化红利！



