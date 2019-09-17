微软将Exchange Server 2010的支持延长了九个月

微软正在推迟该公司之前宣布的Exchange Server 2010的支持结束日期。现在，微软计划在2020年10月13日——而不是之前宣布的2020年1月14日停止对该产品的免费支持。

至顶网软件与服务频道消息： 微软正在推迟该公司之前宣布的Exchange Server 2010的支持结束日期。现在，微软计划在2020年10月13日——而不是之前宣布的2020年1月14日停止对该产品的免费支持。

微软的官员们在9月16日宣布了这一调整。他们表示，“在调查和分析了大量Exchange客户的部署状态之后”，他们做出了这一调整。微软的官员们补充表示：“我们也知道你们中的一些人正在升级到更新版本的本地Exchange Server，或者使用Office 365和Exchange Online进行更具变革性的云迁移。”

调整后的2020年10月13日这一日期与Office 2010和SharePoint Server 2010的支持结束时间一致。

友情提示：用户无法直接从本地Exchange Server 2010升级到Exchange Server 2019。正如微软在今天的博客文章中所说的那样，他们必须先升级到Exchange 2013或2016。微软的建议最好是从Exchange 2010升级到Exchange Online / Office 365，这并不奇怪。

有些人可能想知道微软是否也会推迟Windows 7支持结束的日期——该产品原来也计划从2020年1月14日开始不再提供免费安全更新。我99.999％地肯定微软不会调整Windows 7支持结束的日期，但是我已经请求确认了。如之前所述，微软还将在2020年1月14日停止对Windows Server 2008/2008 R2的免费支持（除非用户同意将其工作负载转移到Azure）。

最近，微软还推迟了大多数Microsoft Desktop Optimization Pack（微软桌面优化包，MDOP）工具的支持结束日期。为了将支持结束日期调整一致，微软将从2026年4月14日开始不再为其大多数MDOP工具发布修复程序。这些工具原来的支持结束日期从2021年1月12日（针对AGPM v4 SP3）调整为2026年4月14日（针对DaRT 10.0）。微软并没有调整MED-V 2.0的支持结束日期，目前这一时间仍然是2021年4月13日。