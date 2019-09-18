OpenWorld 2019：Oracle发布Oracle Autonomous Linux自治操作系统

Oracle本周宣布推出了自治操作系统Oracle Autonomous Linux。Autonomous Linux可以自我配置、自我扩展、自我调整、并在运行的时候自我打补丁。

至顶网软件与服务频道消息： Oracle本周宣布推出了自治操作系统Oracle Autonomous Linux。Autonomous Linux可以自我配置、自我扩展、自我调整、并在运行的时候自我打补丁。

“Autonomy是定义第二代云的技术，”Oracle联合创始人兼首席技术官Larry Ellison在旧金山举行的Oracle OpenWorld大会主题演讲中表示。两年前，Oracle推出了Autonomous Database。他说，Oracle的最终目标是打造“世界上第一个完整且真正自主的云”。

Autonomous Linux基于Oracle Linux，支持Oracle Cloud和Oracle Engineered Systems。

Ellison承诺说，任何Red Hat应用都将在Oracle Autonomous Linux上保持不变，同时他断言，Oracle Autonomous Linux的设计目的是“极高的性能、高可靠性、高安全性......而且是自主的”。

Ellison还承诺它也是“瞬时迁移”的。

Autonomous Linux对Oracle Cloud Infrastructure客户是免费。“如果正在付费买IBM的产品，那么你可以停止付费了。”

Oracle还推出了Oracle OS Management Service，这是一个高可用的Oracle Cloud Infrastructure组件，用于监控和控制系统，无论是运行Autonomous Linux、Linux还是Windows。该服务与资源治理策略相结合，使用户能够实现Linux操作系统执行常见管理任务的功能的自动化。

Oracle Autonomous Linux和Oracle OS Management Service都采用了先进的机器学习技术。新操作系统每天为Linux内核和关键用户空间库提供自动安全更新，无需停机。如果有人试图利用某个Oracle已经修补过的漏洞，则Known Exploit Detection会自动发出警报。

Ellison在他的主题演讲中强调了自治是如何提供更安全的服务的。他提到了今年早些时候关于Capitol One大量数据泄露的事件，这是配置漏洞所导致的，该漏洞泄露了使用AWS存储的数据。

他说：“防止数据被盗的一个简单规则就是：把你的数据放在自治系统中。这样就没有人为错误，不会数据丢失。这是我们和AWS之间的最大区别。”

为了增强自治系统的安全性，Oracle周一还宣布推出了一系列新的安全服务，包括Oracle Data Safe，一个用于监控数据、用户和配置安全问题的统一控制中心。除了监控数据库活动之外，客户还可以用它该服务来识别敏感数据和掩盖数据库，以最大限度地减少或消除安全风险。所有Oracle Database Cloud云服务都包含了Oracle Data Safe。

虽然Oracle的云基础设施业务明显落后于Amazon和微软，但Oracle正在把目光瞄准那些仍在使用本地解决方案和尚未上线下一代云业务的企业所构成的庞大市场。

Ellison强调了Oracle在过去一年中新设立12个区域的发展势头。Oracle Cloud目前在全球运营16个区域，并计划在2020年底之前再推出20个新区域。Oracle Cloud Infrastructure正在向新的国家扩展，并在一些国家/地区开设新的区域，以满足客户的业务连续性和合规性要求，包括美国、加拿大、巴西、英国、欧盟、日本、韩国、澳大利亚、印度、阿联酋、沙特阿拉伯和以色列的区域，以及英国和以色列的新政府区域。

为了进一步扩大业务范围，Oracle宣布扩大与微软Azure互连的区域。除了阿什本和伦敦之外，Oracle还在全球范围内扩展了与美国西部、亚洲和欧洲的互连。

Ellison在他的OpenWorld主题演讲中发布了一系列公告：

- 推出Oracle Cloud Free Tier，允许任何人在无限时间内免费使用Oracle的自治数据库和Oracle Cloud Infrastructure，主要面向开发者、学生或者任何想要试用Oracle云服务的人。

- Ellison宣布，客户将能够在Oracle Cloud Infrastructure上运行VMware Cloud Foundation，从而允许客户将VMware vSphere工作负载迁移到Oracle的第2代云基础架构。Oracle还将为运行在VMware环境（包括内部部署数据中心和Oracle认证的云环境）中运行的Oracle软件提供技术支持。

- Oracle公布了Exadata产品组合的新增功能，为客户提供Gen 2 Exadata Cloud，以及最新版本的Exadata平台Oracle Exadata X8M。 用户借助Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer，可以通过Oracle的公有云访问Cloud Control Plane，从而让用户获得在数据中心内使用Oracle Exadata Cloud的好处。同时，Exadata X8M集成了新的技术，包括把通过融合以太网进行远程直接内存访问（RoCE）作为高带宽低延迟的网络结构。Oracle表示，与之前的版本相比Exadata X8M系统的I/O增加了2.5倍，I/O延迟降低了10倍。