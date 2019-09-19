OpenWorld 2019：Oracle向云市场推进面临重重困难

云之战持续白热化，Oracle肯定不会退让。正如本周在旧金山举行的OpenWorld 2019大会上发布的重要公告所示，Oracle继续延续和强化着去年OpenWorld大会的重要战略。

至顶网软件与服务频道消息：云之战持续白热化，Oracle肯定不会退让。正如本周在旧金山举行的OpenWorld 2019大会上发布的重要公告所示，Oracle继续延续和强化着去年OpenWorld大会的重要战略。

然而，这可能还不足以展示在当前竞争环境下Oracle的机会。为了了解Oracle为什么要加大云市场的投入，下面就让我们来回顾去年这个时候Oracle的竞争力。

在公有云市场陷入困境

2018年末，Oracle作为服务提供商在公有云市场份额方面和领头羊AWS、微软Azure和谷歌云还有很大一段距离。遗憾的是，今年Oracle的情况并没有明显改善。一年前RightScale报告评估Oracle在公有云市场中的份额仅为5％，今年的报告中，虽然市场份额有大幅度增加，但排名仍然停滞不前：第六位。

这并不奇怪。去年OpenWorld大会发布的公告中，没有任何内容表明Oracle已经准备好在公有云领域摆脱困境。2018年OpenWorld大会发布的企业云增强功能仅仅足以在公有云领域保持竞争力。

想要赶上公有云领导者？做得不够、来得太迟

本周的OpenWorld大会上，我很失望地看到Oracle发布了很多相似的内容。例如Oracle推出了一套同等的自动化、性能、安全性、可用性和现代化增强功能。这些公告并非微不足道，也为那些希望在云原生计算新时代保护和扩展IT投资的Oracle客户提供了他们热切期待的功能，然而这些新功能中的任何一项都不可能帮助Oracle在云计算之争中赢得竞争优势。

从以前来看，Oracle不太可能利用表现不佳的公有云来实现持续的收入增长。Oracle在将工作负载和应用从庞大的传统企业IT装机基础迁移到云解决方案组合的过程中也面临着收益递减的困境。不过，Oracle在旗舰企业数据库采用率持续增长方面给市场研究公司Wikibon留下了深刻的印象，其中一部分原因就是Oracle推出的自治的AIops功能。

毫无疑问，Oracle的客户会将原有本地工作负载稳步地迁移到云中，但是正如客户会迁移到Oracle Cloud一样，他们也可能选择竞争对手的云。尽管Oracle董事会主席、首席技术官Larry Ellison赢得了全体媒体的关注，但Oracle无法让云市场的竞争局势朝着对自己有利的方向发展，这对于未来Oracle在企业云市场中的发展并不是一个好兆头。

接下来最大的希望寄托于强化混合云和多云战略

对于至少要在云市场中占据一席之地的Oracle来说，它需要发挥混合云和多云产品和合作伙伴关系的优势，特别是今年AWS、微软Azure、谷歌云、IBM /红帽、VMware、戴尔和思科等众多厂商都在这方面发布了重要公告，因此Oracle几乎没有其他选择的余地。

值得称赞的是，Oracle也确实在积极地投身于混合云和多云领域。今年6月，Oracle宣布与微软围绕云互操作性达成合作伙伴关系，让双方的共同客户可以跨任何厂商的公有云迁移和运行任务关键型企业工作负载，同时还可以凭借统一的身份和访问管理将本地数据中心无缝扩展到Oracle和微软的云中。本周，Oracle和微软宣布未来几个季度将扩大双云互连所覆盖的地区。

同样地，本周Oracle也宣布了扩大与VMware的合作伙伴关系，让双方共同客户可以进行混合云部署。客户将能够轻松地：

通过VMware完整的软件定义数据中心堆栈（包括VMware Cloud Foundation、vSphere、NSX和vSAN），在内部部署环境和Oracle云之间实现工作负载的现代化和迁移；

在Oracle第二代云基础设施上运行经过认证的VMware解决方案，同时在VMware Cloud Foundation上运行Oracle Autonomous Database、Oracle Exadata Cloud Service和Oracle Database Cloud。

使用VMware vCenter通过单一管理平台管理其内部部署集群和基于Oracle Cloud的SDDC；

把Oracle作为运行在客户内部部署数据中心VMware环境以及Oracle认证云环境中的Oracle软件的一线技术支持。

对于那些向特定给合作伙伴云解决方案承诺的传统Oracle客户来说，这些都是十分重要的合作伙伴关系。但这些公告更有可能使微软和VMware从中受益，而不是Oracle，因为这让微软和VMware有了将Oracle客户迁移到他们自己多云产品组合所需的内部互连。令人失望的是，Oracle没有提供真正的、能够与VMware、IBM、思科等厂商在过去一年中推出的产品相媲美的多云单一管理面板。

对于那些只希望在Oracle环境部署混合云的Oracle客户来说，Oracle本周宣布推出了Generation 2 Exadata Cloud。与上一代企业级分析云数据库相比，这个最新版本提供了更高的弹性、自动化、部署和成本效率，并结合采用了最新发布的高性能Oracle Exadata X8。

Wikibon给Oracle客户的建议

在可预见的未来，Oracle仍将是重要的企业IT、应用和云服务提供商。Oracle会继续深入投资，帮助自己庞大的全球客户从关键任务IT基础设施中获得最高的性能、效率、弹性和灵活性。

Wikibon建议现有的Oracle客户将他们的投资转移到混合云和多云部署中，可以使用Oracle最近与合作伙伴微软和VMware联合宣布推出的工具。同时，Oracle客户应该对其云产品进行对冲，认识到Oracle缺乏管理日益复杂的网状和边缘环境所需的多云管理工具，同时减少对Oracle或者其他任何厂商解决方案组合的锁定。