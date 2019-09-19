NetSuite并入Oracle云基础设施 迎来发展黄金时期

在被Oracle收购之后，NetSuite正在被并入Oracle Cloud Infrastructure（OCI）下，此举实现了Oracle在收购NetSuite时所做的一部分承诺，即利用大企业全球基础设施带来的机会，此外这也表明，Oracle认为它的云基础架构已准备好迎接黄金时期了。

至顶网软件与服务频道消息：在被Oracle收购之后，NetSuite正在被并入Oracle Cloud Infrastructure（OCI）下，此举实现了Oracle在收购NetSuite时所做的一部分承诺，即利用大企业全球基础设施带来的机会，此外这也表明，Oracle认为它的云基础架构已准备好迎接黄金时期了。

“这实际上是双向的，”Oracle NetSuite执行副总裁Evan Goldberg表示。“不仅让Oracle有机会展示OCI可以像NetSuite那样大规模地处理云应用，而且这也是我们非常期待的、将会带个我们此前难以实现或者不可能实现的好处。”

数年前NetSuite就从Goldberg所谓的“DIY数据中心”开始向OCI转移。本周三，该公司宣布法兰克福和伦敦的客户已经上线了OCI。

在接下来的18个月中，NetSuite计划在美国、EMEA和JAPAC共计18个OCI数据中心上线。到2020年春季，NetSuite将在通过OCI为欧洲的新客户提供服务，到春季的时候上线两个美国OCI区域。

最终的目标是让所有NetSuite客户都可以在OCI上进行配置，但NetSuite还没有为迁移现有客户设定时间表。Goldberg表示，鉴于NetSuite在将客户迁移到新数据中心方面有长期经验，因此他相信NetSuite迁移现有客户而将影响减至最低程度。

Goldberg表示，作为OCI的重要功能之一，Autonomous Database对NetSuite客户也是尤其有利。

“承诺无论公司规模有多小，基本上你都有自己的自动数据库管理员，确保系统安全可靠，并根据业务进行调整。NetSuite是高度可定制的，因此较低级别[客户]实际上使用NetSuite的方式是各不相同的。让数据库能够自动调整到他们使用NetSuite的方式，这对他们来说肯定是一个性能优势。”

谈到NetSuite的员工队伍，Goldberg说：“我可以肯定地说，我们基础设施团队中的大部分人员还可以稳定地工作多年时间。”

“我们仍然需要弄清楚我们想在OCI中使用什么，以及我们想如何使用OCI。这方面有很多非常好的技术可以使用，例如NetSuite希望利用人工智能、物联网和区块链等技术。”

他说，新的基础设施“不仅可以提升NetSuite的团队，而不会让团队被淘汰”。