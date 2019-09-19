微软收购代码分析平台供应商Semmle
来源：ZDNet 2019-09-19 16:52:31
关键字： 微软
微软计划将Semmle的安全产品与GitHub产品线更紧密地集成在一起。
至顶网软件与服务频道消息：微软正在收购旧金山的代码分析平台供应商Semmle，收购金额不详。两家公司于9月18日表示，微软计划将Semmle作为其GitHub业务的一部分。
Semmle成立于2006年，其理念是查询源代码应该像任何其他类型的数据一样。Semmle在一篇博客文章中称，从那时起，谷歌、优步、美国宇航局和微软就已将其产品用于提高“许多开源项目” 的安全性。
Semmle列举了旗下产品QL，它提供自动变体分析，帮助产品安全团队找到零日和关键漏洞的变体；还有LGTM，可以为开发人员提供持续的安全性分析。
Semmle官员表示，即使计划“与GitHub现有产品系列紧密集成”，Semmle现有客户也不会受到干扰。
来自Semmle的关于收购的博客文章中表示：
“GitHub和Semmle致力于保护开源生态系统，作为该承诺的一部分，LGTM.com将继续免费提供公共存储库并开源。我们还将继续开源安全研究，迄今为止，在UBoot、Apache Struts、Linux Kernel、Memcached、VLC和Apple的XNU等高端项目中已经产生了107个CVE。当然，存在着一些令人难以置信的机会，与GitHub现有产品线的深度集成将带来额外的价值——拭目以待吧！”
微软在2018年以75亿美元收购了GitHub。
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