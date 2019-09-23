微软计划将Azure Stack重构成基于容器的系统

微软似乎正在对Azure Stack进行相当大幅度的重构。据笔者的联系人透露，重构Azure Stack下层架构计划代号为“土星计划”。土星计划的最终目标是简化Azure的基础架构堆栈组件化。

至顶网软件与服务频道消息： 微软似乎正在对Azure Stack进行相当大幅度的重构。据笔者的联系人透露，重构Azure Stack下层架构计划代号为“土星计划”。土星计划的最终目标是简化Azure的基础架构堆栈组件化。

有些读者可能需要快速复习一下什么是Azure Stack，Azure Stack是微软的私有云和混合云产品。微软人士称Azure Stack是Azure的“扩展”， Azure Stack可以让用户在自己的或合作伙伴的数据中心里运行Azure服务。

和Windows一样，Azure Stack大可做得更加模块化一些，这就是为什么微软正在找一个方法实现独立于基础架构运行Azure栈的关键技术。微软最初概述Azure Stack计划时提出的目标是让用户在自己现有的硬件上运行Azure平台。但微软最终将Azure协议栈绑在几个预配置服务器配置上，包括来自合作伙伴戴尔、联想、HPE和思科等一些预配置服务器。

笔者搜到一个与计划里改变有关的微软工作描述。工作描述提到“在Azure栈基础架构组件的演变......我们迈向基于容器的基础架构，这种架构趋向简化并可满足客户对Azure协议栈是一个设备的期望。”

从我听到的资料判断，该计划仍处重塑Azure Stack的初期。但如果计划可以开花结果的话，微软就能够——至少在理论上——在任何地方运行Azure协议栈、各种Azure服务和Azure编程接口。

去年微软官员曾表示他们能在自己的地盘交付Azure Stack的订单。但就我所知，迄今为止微软并未发布Azure协议栈的任何销售信息，就连类似Azure的基准数百分比增长资料都没发布过。笔者本周询问过Azure栈在市场上的任何类型的统计资料，微软发言人表示，微软无资料可以分享。（我还询问过Azure Stack的重塑计划，得到的回答是另一个“无以分享”。）

据微软网站的Azure路线图介绍，从2018年11月和2019年9月之间，Azure Stack产品没有增加过功能。微软在9月增加了Azure Stack诊断日志收集。同在9月增加的还有Azure与政府秘密云的整合及零售解决方案模式混合应用等功能。微软一年前曾承诺在Azure上堆栈提供旗下的Cosmos DB多模型数据库，但据我所知有关产品尚未交付。

微软在今年早些时候还宣布推出Azure StackHCI（Hyperconverged基础架构），Azure StackHCI允许客户在内部运行虚拟机及可以将虚拟机通过HCI解决方案连接到Azure上。微软并无计划用Azure HCI替换Azure Stack；二者是不同的产品，具有不同的使用案例场合。

微软似乎加大了有关有关产品的营销力度，将Azure Stack纳入 “智能边缘”产品。Azure Data Box、Azure Data Box Edge和Azure Sphere都属于微软目前销售的“智能边缘”产品。