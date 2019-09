数据迁移成难题？阿里云POLARDB BOX高性能一体机为企业数据库保驾护航

一年一度的杭州·云栖大会又来了,往届大会在主会场馆外的空地上,都会有十分抓人眼球的布置或者DEMO,像是前年的擎天柱大卡车(它是由两个集装箱模样的机柜组成,里面各有八组服务器),去年的“天空物联网”飞艇,再到今年的“玻璃屋”,都十分吸睛。

今年的玻璃屋,内部也是别有洞天。其内部设置了一颗捕捉人们面部表情的摄像头,通过对采集的数据进行分析,判断出用户当前情绪状态,是开心、悲伤还是怀疑等等。

其实,随着物联网基础设施及智能手机、可穿戴设备的普及,我们每个人、每台设备、每个企业时刻都在产生大量的数据。这些数据通常都会有较大的维度,同时也包含着大量的结构信息,那么这些数据都存在哪里呢?大部分企业都会利用数据库来对这些数据进行储存,数据库的未来必须上云,这也是大势所趋。

在云数据库市场中,阿里云数据库排名全球第三,亚太市场排名第一,在2019云栖大会第二天上午的主论坛上,阿里云智能数据库产品事业部总经理李飞飞细数了阿里云数据库产品所取得的成绩,目前为止,阿里云数据库产品服务了超过10万+企业用户,累积将超过40万+上云数据库数,2018年业务增长率超过115%,在双十一的场景下完成了49.1万笔/秒交易峰值的压力…...这些成绩不仅说明阿里云数据库产品值得信赖,也说明越来越多的企业用户已经加入到了阿里云数据库的阵营中。

传统的线下数据库和云原生的数据库,一个是马车时代,一个是汽车时代。

阿里云于2017年9月发布了自主研发的云原生数据库POLARDB,经过半年多时间的公测,2018年4月正式商用,其价格仅为传统数据库的1/6,具备快速弹性能力、超大规格、超高可靠性。阿里云提供的数据库服务目前主要分为四类,关系型数据库、NoSQL数据库、分析性数据库以及数据库服务与工具。同时,达摩院的数据库实验室也为阿里云数据库产品提供了极大的支持。

在活动上,阿里云正式推出了高性能数据库一体机——POLARDB BOX。李飞飞表示,POLARDB BOX是一款跨时代的产品,打破了云数据库的服务边界。

POLARDB BOX这款产品的理念就是要把云数据库带回家。阿里云希望将云原生数据库的管理能力下沉到本地IDC,在自有机房里就能享受公共云的体验。

POLARDB BOX一体机具备三大亮点,满足企业在数字时代海量的数据存储需求:1、极致性能,最大支持1152 vCPU、9TB内存、118TB SSD有效存储空间;2、开放OpenAPI接口,可与私有云平台无缝对接;3、无锁备份能力,10TB本地备份及恢复仅需10秒。用户部署在自有数据中心即可享受云数据库的便捷体验,同时还为Oracle等传统数据库用户提供一键迁移功能,最多节省95%迁移成本,更适合政企、交通、航运、金融等行业。

据Gartner发布的《The Future of the Database Management System (DBMS) Market Is Cloud》报告上介绍,2022年全球3/4数据库都会跑在云上。与传统数据库不断下降的营收相比,云数据库正在积极地快速增长。云原生数据库的时代,能够大大提高传统行业的效率。POLARDB BOX的发布,或将推动用户提前感受云原生数据库带来的技术变革,促进行业加速上云。