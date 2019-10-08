Oracle收购CrowdTwist以提高客户忠诚度

Oracle今天宣布收购了一家名为CrowdTwist的初创公司，以增强自己的Customer Experience Cloud。

至顶网软件与服务频道消息： Oracle今天宣布收购了一家名为CrowdTwist的初创公司，以增强自己的Customer Experience Cloud。

CrowdTwist是面向市场营销人员的“客户忠诚度”平台提供商，Oracle计划将其与Oracle Responsys、Eloqua和CX Unity平台进行集成。Oracle表示，这样做可以简化根据特定客户需求定制CX产品组合。

CrowdTwist的客户忠诚度产品可以帮助使用Oracle CX工具的营销人员提高客户保留率。CrowdTwist表示，确保客户忠诚度是任何营销计划的一个重要组成部分，CrowdTwist提供了100多种即开即用的参与途径和忠诚度奖励计划以实现这一目标，并且这些计划具有足够高的适应性可以满足各种特定用例。

Oracle执行副总裁Rob Tarkoff在一份声明中说：“ Oracle在客户数据平台领域采取了独特的方法，在每个客户接触点上实现应用智能。CrowdTwist领先的忠诚度平台将大大增强Oracle CX帮助客户与他们的客户建立更有意义关系的能力。”

Constellation Research分析师Ray Wang告诉表示，CrowdTwist是客户忠诚度领域的领先者，已经拥有通过一系列定制计划来帮助企业提高客户保留率的方法。

Wang说：“他们与众不同的是基于活动建立忠诚度的方法。他们在用于跟踪推动客户忠诚度观点的活动方面体现自己的价值，让忠诚度计划评估变得更加量化和更具粘性。”

在上个月的Oracle OpenWorld大会上，Oracle推出了CX套件中的几个针对行业的新功能，包括新的数字助理、数据驱动的B2B销售工具和人工智能功能。