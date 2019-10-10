微软和Pivotal发布Azure Spring Cloud服务预览

至顶网软件与服务频道消息： 微软和Pivotal正在合作让开发人员更容易地在Spring Boot框架上构建基于微服务的应用。

两家公司今天发布了Azure Spring Cloud新服务的预览，这是一项完全托管且生产就绪的Azure云服务，可用于构建可扩展的微服务，而无需担心IT基础设施支持问题。

Spring Boot是Pivotal Spring Framework的简化版本，用于构建基于Java的微服务，这些微服务是现代云原生应用的组成部分。

Azure Spring Cloud结合了为使用Spring Boot构建微服务完整运行时间所需的一切，从而最大限度减少开发人员在发布和运行应用上花费的精力，包括添加如服务注册表、客户端负载平衡和断路器之类功能所必需的基本工具和框架。

它还结合了用于Kubernetes的资源控制器kpack，Kubernetes是一种流行的编排软件，可用于管理基于微服务的应用大型部署。而且该服务是与Azure Kubernetes服务本身完全集成的。

使用Azure Spring Cloud的最大优势在于，它简化了构建Kubernetes云原生应用相关的很多任务，同时也有其他好处，例如能够将应用与现有Azure服务集成，例如Azure Database for MySQL、Azure Cache for Redis和CosmosDB。

开发人员还可以利用Azure Monitor深入了解应用的运行状况和性能状态，并诊断出任何潜在的问题，此外还提供最终用户实际使用应用相关的数据。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，微软希望吸引更多开发人员使用微软的Azure云基础设施，通过与Spring等主流平台的集成，微软也引起了在Pivotal生态系统中构建应用的企业的关注。

Mueller说：“这对微软来说是个明智之举，是很不错的集成选择，让开发者和测试环境都可以有效利用Kubernetes。”

微软表示，将Azure West Europe、Azure East US、Azure West US 2和Azure Southeast Asia地区提供Azure Spring Cloud服务的预览版。