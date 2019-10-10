 微软的Azure Data Box Edge将增加一个坚固耐用的便携式选项

微软正在为其Data Box Edge数据传输设备和服务准备一个坚固耐用的版本，该版本主要针对的目标是政府客户。

至顶网软件与服务频道消息： 微软正在为其Data Box Edge数据传输设备和服务准备一个坚固耐用的版本，该版本主要针对的目标是政府客户。

微软正在扩展其Azure Data Box系列产品服务，增加一个新的可以放在背包中的加固型版本。这个最新的“家族成员”是加固型Azure Data Box Edge，是一种被用于向Azure传输数据或者从Azure中提取数据的设备。

微软的官员们表示，这种新型的加固型Data Box可被用于“在战术边缘地区执行地面巡逻或者类似任务的作战部队”。该设备由电池供电，重量很轻。它是当前Data Box Edge设备的一种变体，并且像当前的Data Box Edge一样，它可以在将内部数据上传到Azure之前对其进行分析、处理和转换。

微软在10月3日宣布，新的加固型Data Box Edge即将面世，并将符合MIL-STD-810G和MIL-STG-461标准。与常规的Data Box Edge一样，该设备配备了一个板载现场可编程门阵列（FPGA）处理器，用于加速机器学习，这对军事行动和其他重视速度的应用来说是至关重要的。微软正在与Klas Telecom合作制造这种新型的加固型设备。

微软于2017年开始对其Azure Data Box数据传输设备和服务进行首次测试。这是微软公司用来与亚马逊的AWS Ball竞争的产品。

还有其他一些与政府相关的新闻，微软上周还宣布，PowerApps和Flow将推广到Government Community Cloud (GCC) High环境。到10月中旬，“Team Phone Systems（Team电话系统）”和“Audio Conferencing（音频会议）”也将向GCC和国防部推出。微软还宣布其目前正在预览阶段的Sequoia Combine模拟器服务将向Azure Government和Azure Government Secret 的客户提供一种针对IC和国防部间隔区域解决方案开发的可靠方法，这种方法经过验证，值得信赖。微软最近还宣布为GCC High客户提供其Defender高级威胁防护服务。