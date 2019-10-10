 深耕软件智能 Dynatrace PerformGo!上海大会成功举办

以 “加速云创新，极速进入数字化未来” 为主题的Dynatrace PerformGo! 上海大会盛大召开。大会上Dynatrace全新推出的软件智能平台，以人工智能核心，整合三大特性，为企业加速实现自主云管理保驾护航。

至顶网软件与服务频道消息： 2019年9月19日，上海——以 “加速云创新，极速进入数字化未来” 为主题的Dynatrace PerformGo! 上海大会盛大召开。在当前愈加复杂的企业云环境下，想要有效提升用户的数字化体验，尽快实现自主云管理已是大势所趋。对此，Dynatrace全新推出的软件智能平台，以人工智能核心，整合三大特性，为企业加速实现自主云管理保驾护航。

Dynatrace全球销售总裁Stephen Pace

Dynatrace全球销售总裁Stephen Pace在致辞中指出: “对于云环境导致IT复杂性骤增的难题，企业需采用全然不同的监控方式才能有效管理。以人工智能为核心的Dynatrace软件智能平台，能够自动发现应用、容器、服务、进程及基础设施并从中采集高保真数据；其次，自动绘制出这些复杂环境中数以十亿计的依赖关系和内在联系；最后，其人工智能引擎对这些数据及其依赖关系进行实时分析、提供精准答案。不仅解决企业云带来的各种难题、让团队更快更好地开发软件，还能帮助企业实现自动化运维，极速进入数字化未来。”

Dynatrace亚太地区副总裁Maurizio Garavello

Dynatrace亚太地区副总裁Maurizio Garavello表示: “有效的企业云监控可以帮助更多企业用户攻克IT复杂性，保障数字化体验。Dynatrace有信心通过人工智能助力企业用户加速驶入发展高速路，以软件智能提升数字体验管理，推动数字化转型并实现飞跃增长。”

Dynatrace大中华区总经理琚伟

Dynatrace大中华区总经理琚伟也同时谈到， “中国企业用户数字化转型的步伐越来越快，以人工智能为核心的软件智能平台也将扮演越来越重要的角色，让企业在云端能更高效地实现自动化IT管理，专注于业务本身。Dynatrace还将继续携手国内用户一起，以业务成效为核心，用创新技术提升用户体验，帮助企业迈向自动云管理，在激烈市场竞争中抢占先机。”

三大特性构建软件智能平台

IDC中国企业级研究部助理副总裁周震刚

今天，云平台已经成为支撑用户数字化应用的核心。IDC中国企业级研究部助理副总裁周震刚在演讲中指出，企业传统IT投资下降，云计算投资增长已经成为不可逆转的趋势。“随着企业云环境带来的IT复杂性提升，自动化运维变得越来越重要。到2021年，50%的CIO将积极地将大数据和人工智能应用于IT操作、工具和过程中。毫无疑问，自动化运维正在改变企业的IT交付方式。”

正是预见到IT复杂性增长对企业数字化转型带来的巨大影响，Dynatrace前瞻性地” 监控重塑” ，专为企业云构建一体化软件智能平台，凭借三大特性帮助企业应对挑战，实现更简单、更高效、更快捷的自动化IT性能管理。

自动化——OneAgent® 技术使Dynatrace自动化配置并实现全栈式采集。面向动态云环境，可以在整个全栈中实现对高保真数据的自动捕捉。

全栈式——Smartscape® 技术可动态绘制整个企业云各个层级的完整拓扑结构及其依赖关系。该图不断地进行实时更新，实时绘制各种依赖关系，提供持续而准确的上下文信息。

精准解答——人工智能引擎 Davis™。Davis™ 能针对问题根源提出精准解答，自动对用户体验和行为进行深入分析，并指出各种问题对业务造成的实时影响。这使得企业可以更快速地进行决策，更合理地优化 IT 资源，最终取得更优异的业务成效。

Dynatrace首席产品官Andreas Lehofer

Dynatrace首席产品官Andreas Lehofer表示： “以人工智能为核心的Dynatrace软件智能平台将在全栈式应用性能管理、云基础架构监控、数字化体验管理、人工智能运维和全面服务这五个方面为用户创造更卓越的应用价值。该平台为我们打开了人工智能应用的大门，通过整合第三方解决方案，实现更强大的自动化应用，迈向真正的自主云运维。”

Dynatrace全球技术副总裁Chuck Miller

Dynatrace全球技术副总裁Chuck Miller表示： “Dynatrace为用户提供的不只是性能管理工具，而是可扩展的软件智能平台，进而搭建了一个智能化的云生态系统，可以与包括云平台、开发运维、业务自动化、开放式采集、自主运营等多类型解决方案提供商无缝对接，帮忙用户实现更高效的数字化转型。”

Dynatrace亚太地区首席技术官及解决方案销售副总裁Rafi Katanasho

Dynatrace亚太地区首席技术官及解决方案销售副总裁Rafi Katanasho表示： “当今的世界需要软件完美的运行，企业对IT运维所提出的要求，不仅是发现问题，更重要是解决问题。借助人工智能运维，能更快地对监控数据进行分析和分类，减少警报干扰并做出问题的根源分析。最终，只有获得确定性答案，企业才能尽快实现自动修复和最终实现自主云管理。”

企业用户齐聚一堂，纵论加速云创新

近800位来自各行业的企业用户参会探讨如何在云时代通过人工智能技术的应用来加速业务创新。

大会期间，为庆贺企业客户在数字化转型进程中取得的成功，Dynatrace分别为中汇信息技术（上海）有限公司和联想集团授予“杰出创新奖”、为吉利汽车集团和丹佛斯中国授予“自主云管理奖”以及为天虹商场股份有限公司颁发“人工智能运维成就奖”。

同时，众多行业领先企业也在现场分享了其各自在数字化转型过程中面临的挑战，和携手Dynatrace借助人工智能等创新技术予以解决的应用历程。

中汇信息技术（上海）有限公司测试部经理潘春媚

中汇信息技术（上海）有限公司测试部经理潘春媚表示：“Dynatrace帮助中汇提高性能问题分析和定位的能力与效率，并有效改善性能测试流程，帮助我们打造可伸缩、可调整的性能测试体系。”

吉利汽车集团基础架构经理詹文君

吉利汽车集团基础架构经理詹文君表示：“Dynatrace软件智能平台正在全面支持吉利汽车的IT监控体系和建设路径，助力我们有效应对性能管理挑战。”

丹佛斯集团IT监控经理陈春起

丹佛斯集团IT监控经理陈春起也谈到：“数字化转型给我们IT部门创造了新机遇和高要求，IT监控部门也在积极寻求转型与创新，得益于Dynatrace的人工智能，我们可以更加快速地实现业务创新。”

联想集团海外电商和服务官网研发总监陈路

联想集团海外电商和服务官网研发总监陈路分享：“联想集团使用Dynatrace已有五年时间，从生产环境到各个测试系统，Dynatrace发挥着不可或缺的重要作用，帮助联想集团不断改进服务质量，提升企业效率。”

安吉星应用监控项目负责人茅烨隽

来自安吉星的应用监控项目负责人茅烨隽说道：“Dynatrace智能化的服务管理，有效地帮助安吉星在新平台上构建智能车联技术应用管理，使得安吉星在适应新时代智能车联技术服务竞争中获得领先优势。”

此前，在9月18日，Dynatrace还召开了PerformGo!上海合作伙伴峰会，Dynatrace全球合作伙伴副总裁Michael Allen、Dynatrace亚太区渠道联盟高级总监Alex Lim以及Dynatrace亚太区市场总监Harris Loefti等多位行业大咖与来自全国的合作伙伴代表，一起分享如何通过Dynatrace软件智能平台帮助合作伙伴升级技术与商业模式，在竞争激烈的云计算市场中实现共赢发展。

左起：Dynatrace亚太区渠道联盟高级总监Alex Lim, Dynatrace全球合作伙伴副总裁Michael Allen, Dynatrace亚太区市场总监Harris Loefti

以客户成功为己任，Dynatrace始终致力于为业界提供领先的创新性能管理解决方案，为企业客户提供基于人工智能的卓越应用体验。