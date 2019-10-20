不用”互联网“，不谈新工业

在10月18至20日召开的2019工业互联网全球峰会上，世界的目光聚焦辽宁沈阳，来自全球的工业互联网领域大咖共赴“头脑风暴”，为老工业基地转型升级把脉会诊。

你怎么定义”工业互联网“这五个字？是传统制造业玩起高科技，智能制造工厂建立，还是制造业和服务业之间的跨越发展，实现资源高效共享？

从通用电气首次提出工业互联网概念，到互联网与传统企业的融合正式被提及到战略层面，”互联网+工业"掀起了一阵浪潮。尤其在工业“大户”沈阳市，工业互联网正在成为热词之一。在10月18至20日召开的2019工业互联网全球峰会上，世界的目光聚焦辽宁沈阳，来自全球的工业互联网领域大咖共赴“头脑风暴”，为老工业基地转型升级把脉会诊。

最常让传统制造企业头疼的问题之一——如何应对工业互联网转型升级的浪潮？华为公司董事、高级副总裁兼首席信息官陶景文在18日大会上给出了他的理解，“工业互联网是连接工业全要素、全产业链和全价值链的一个关键平台，其最终目的是通过降本提质增效，推动企业数字化、网络化和智能化升级。

在他看来，企业在进行数字化转型的时候，感知、联接、智能成为产业数字化、智能化转型的核心引擎。万物感知是构建工业互联网的基础，万物联接是桥梁，智能化是最终效果。企业在构建数字化转型和工业互联网的过程中，关键是要实现三个路径的重构，即重构路径流程，重构客户的交易和消费的流程，以及重构产品创新的流程。

什么是重构路径流程呢？他认为是由制造的产能转向到制造的柔性。工业互联网的时代通过机器和流水线的建设极大地提高了制造的产能，但是如何面向千变万化的客户需求来改变制造的柔性，是实现工业互联网的第一个路径——让制造更加地有柔性，更加地高质量，更加地高效。“重构路径流程的流程尤为重要。”他说。

如何让客户的使用体验、购买体验和消费交易的体验更加的高效和实时，他认为是实现工业互联网的需要重构的第二个关键路径。

从产品的设计到制造，传统信息系统是由大量的IT系统相互的关联，割裂的系统存在数据不同步，周期时间长，也很难应对世界快速变化的客户的需求等问题。企业在进行数字化转型时，陶景文指出转型三部曲最后之一就是——重构客户的交易和消费的流程。

陶景文强调，工业互联网和消费互联网完全不同，前者对高可靠性要求很高。消费互联网中消费者的需求是相似的，而工业互联网中各个工业企业需求千差万别，需求更加碎片化。