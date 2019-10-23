 Red Hat Forum：红帽意图成为企业数字化转型合作伙伴

尽管数字化转型的概念已经不是新概念了，但是企业利用技术来改变日常业务的方式正在不断发展演进，Red Hat云平台高级副总裁Ashesh Badani这样表示。

至顶网软件与服务频道消息： 尽管数字化转型的概念已经不是新概念了，但是企业利用技术来改变日常业务的方式正在不断发展演进，Red Hat云平台高级副总裁Ashesh Badani这样表示。

Badani表示，以包装和物流业巨头UPS为例，UPS一直与Red Hat合作研究如何使其整体架构更加现代化，从而在支持未来发展的同时加快创新速度。

上周在墨尔本举行的Red Hat Forum大会上，他表示：“从本质上讲，就是将处理过程放在边缘位置，改善他们调度包裹、交付包裹、增加高效路线。之所以能够迅速做到这一点，是因为每个客户都希望实现个性化，希望能够看到包裹所在位置。”

Badani说，UPS现在正在利用基于微服务的技术在边缘进行分析，这在诸如配送中心等距离实际客户最近的地方很有用处。

选择与Red Hat合作的另一个客户是大众汽车公司。

Badani说，Red Hat一直在与大众汽车合作，利用自动驾驶汽车加快创新速度。“他们面临的挑战是想了解如何在不耗时且不提高成本的情况下运行大量模拟任务。”

事实证明，所有模拟场景对于大众汽车来说都是非常耗时的，特别是考虑到大众汽车想要大规模执行模拟任务，因此Red Hat通过与GPU巨头Nvidia合作来实现高速处理。

Emirates NBD是一家位于中东的金融服务公司，该公司在为期四年的数字化转型过程中，选择了Red Hat来帮助它更好地了解客户。

Badani说，他们的挑战是要找到一种客户真正想要的方式与客户进行沟通。该金融机构决定选择WhatsApp这种方式，因为大多数年轻客户希望通过WhatsApp与银行进行交互。

“能够迈出这一步并提供基于WhatsApp的应用是非常重要的。而且他们可以在不到一周的时间内搭建好一个平台运行基于WhatsApp的环境，并将其交付给客户。”

“这就是UPS、大众汽车和Emirates NBD等公司正在经历的变化，这些公司都围绕企业组织、文化（人员，流程的概念）以及技术的变革进行了讨论。”

虽然这些公司来自不同的行业，但Badani表示，他们的共同点就是他们的客户互动是具有混合特性的。

他说：“要能够构建一个环境，该环境可以涵盖对发展和成长至关重要的物理环境、数字环境和API，而且这实际上与你所在企业的类型是无关的。”

Badani认为，这即使对于那些诞生于云中的公司也是如此。

Badani拿眼镜在线零售商Warby Parker举例说，由于该公司是创始于云端的，所以与客户之间并没有任何实际的接触。

他说：“然后他们意识到，人们必须要进行眼科检查……所以应该开设一些实体商店。”

“无论你是始于物理世界还是数字世界，最终都将融合到一起。”

“今天我们看到的是前所未有的各种变化。”



