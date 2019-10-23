中台驱动企业业务发展

传统企业，如何向数字化的方向转型？在生产、物流到零售的整个链条之中，数据的加入又会起到什么样的变化？在“数造零售 智汇中台——伯俊软件20周年庆典暨用户大会”上，对伯俊总裁孙一晖先生的采访中，我获取到了一些答案

至顶网软件与服务频道消息： 在作者关注新零售这段时间内，始终有一个疑问。传统企业，如何向数字化的方向转型？办个网店，租个云主机将产品挂上去就算是数字化转型了吗？对于那些零售或小微企业而言，应该算是了，可是这能满足有一定规模的企业需求吗？在生产、物流到零售的整个链条之中，数据的加入又会起到什么样的变化？在“数造零售 智汇中台——伯俊软件20周年庆典暨用户大会”上，对伯俊总裁孙一晖先生的采访中，我获取到了一些答案。

企业数字化转型的困惑

什么是数字化转型？以前企业做了20多年的信息系统，上了这么多软件难道就不是数字化了吗？数字化的意义在哪里？孙一晖总裁就这些问题与我们展开了交流。

伯俊软件总裁 孙一晖

按照孙总的理解企业数字化转型应该分成四个步骤：第一个步骤首先要改变企业的架构，你要从传统的架构从云架构开始转变。第二要有更多的数据，从局部的数字化向全链路的数字化转变。第三要从流程驱动往数据驱动转变，第四要从消费端的数字化往供应端的数字化转变。

数字化转型 改变企业的架构

我们从信息化的角度来看，传统的信息化是怎样的结构？每个企业都有很多系统，假设每个企业有四个系统，每个系统都有自己登录的方式，每个系统都是独立的。但IT的架构并不是这么简单，系统和系统之间需要对接。比如商品数据可能需要跟分销系统去做对接。除了四个系统以外，其实还有几根线把他连起来，这是我们现在所看到的传统的IT架构。但是一个企业远远不止不只有四套系统。假设现在有8套系统，ERP系统、WMS系统、BI、财务等等，一个企业上了8套系统IT架构是怎样？8个系统比原来的4个系统复杂的一倍。

现在很多企业对于自身的IT部署基本上没有什么满意的！都觉得自己的系统做的不好。其实我真的要帮我们的信息化的主管说句话：“不容易的！”8套系统的数据连接就是这样的一团乱麻，我们所见的正常的零售企业，是20套系统以上，也有几十套的。所见最多的一家大型企业有200多套系统，这是牵一发而动全身，任何一个地方改变了，可能会影响到不知道什么地方的系统。

要如何去进行改变？用中台！要把结构变成中间是云架构进行相互连接。在各个系统里面将公共的东西、共享的东西抽到中台，然后由中台打包成服务，为外界的各个系统提供服务。这就是系统的云架构，目前伯俊在全国已经做了十几套中台了，随着我们对于中台的理解的深入，我们觉得中台不仅仅是IT架构，也是一种思想。

什么思想？设计、生产、企划，这是企业内部的部门，因为部门跟部门之间也是跟IT的结构是一样的，也是需要对接的。每个部门跟每个部门也需要联系，我们需要用综合的思维改造我们的组织架构，要把组织架构要变成中台这样的逻辑来做。

在当前的企业组织架构中，采购、设计、生产，中间缺少了关键衔接的一环。我们认为将来所有的部门都是应该通过一个数据运营的部门来做衔接。现在的企业IT部门很多都缺少数字运营这个关键性业务。建议IT的负责人回去以后第一时间就把自己的IT部改成数字运营部，作为企业的核心业务部门。这是在未来的20年，我们的信息化部、我们的IT负责部，最好的、最大的前景，最大的机会，做数据标准的统一，从传统架构到云架构。

用数据驱动实现 全链路的数字化转变

企业数字化转型做的第二步就是从局部的数字化到全链路的数字化。现在新零售、智慧门店对于数字的采集等等方面特别热门，我们在整个线下交易的过程中很多数据是缺失的，可能一个顾客到门店选择商品、购买之后，只有一行数据的产生。

对于门店的数字化，对于门店更多样的数据采集，我们给很多企业在做，经常有一个问题：数据采集上来，给我的生意到底带来了什么样的提升？其实伯俊的观点是，不能指望一套系统，一套数据采集的设备在门店里面产生效益，他的效益在整个数字化转型的过程中产生的，也就是需要从流程驱动向数据驱动进行转变。

流程驱动 向 数据驱动转变

软件是现实世界在数字世界的投影，不同的纬度我们需要有不同的数据，局部的数字化到全链路的数字化要上线上去学习。我们到了一家淘宝，你逛了哪家的什么商品，你最后有没有买，我们要全链路的从各种方面采集数据，从流程驱动到数字驱动，我们采集到更多的数据我们会有更多维的数据。这些数据我们最终要通过大数据，要通过这些算法能够给企业带来从流程驱动向数据驱动的转变。

企业做配货，靠以前的商品配置的经验，一万件货物怎么铺到三千家门店，现在通过各种纬度的数据和算法，有了更多纬的数据以后我们能够做到通过算法，通过大数据的驱动让我们的流程更有效果，让我们的最终的数字能够给我们的企业带来更好的价值。

从消费端的数字化往供应端的数字化转变

数据驱动就是要从消费端的数据化往供应端的数据化去走。比如说你们是卖鞋的，假如一双鞋按照日常的正常销售能够卖一千双，我通过各种各样的手段通过打折、促销、通过顾客的服务通过柜员的引流，等等的做了各种各样的动作之后，原来正常的能卖一千双，后来只能卖一千两百双。为什么不能卖掉一万双？其实在消费端，在各种各样的数字端，最终的价值就是来自于这20%，我们能够为企业提升20%的价值。

只有在供应端，只有在产品方面进行不断优化，解决了产品端的问题，我们才能够满足更多用户的需求，销售才会翻番，有100%至1000%的增长。这就是从消费端的数字化到供应端的数字化，这是我们应该花的大的力气这是企业数字化转型应该要走的重点的方向。

最后孙总给我们做一个总结：企业数字化转型我们要做四件事情，我们要从传统架构变成云架构，我们要从局部数字化到全链路的数字化，我们要从流程驱动到数据驱动，这是归根到底就是企业数字化转型，伯俊一直以来的产品、组织架构以及业务也都是围绕这句话展开的。既然数字世界的来临是不可逆的，那么我们希望通过伯俊的努力，能够帮助客户接入数字世界,.站上企业数字舞台的巅峰。