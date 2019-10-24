 Azure云业务再次闪耀 帮助微软轻松达到收入目标

微软公布的第一季度财报结果超出了华尔街的预期，但是下个季度的指引却低于预期，使得微软的股价在周三晚些时候几乎没有变化。

至顶网软件与服务频道消息： 微软公布的第一季度财报结果超出了华尔街的预期，但是下个季度的指引却低于预期，使得微软的股价在周三晚些时候几乎没有变化。

根据财报显示，该季度微软在股票补偿等特定成本之前的收益为每股1.38美元，收入为330.6亿美元，同比增长14％。

此前华尔街预期微软的每股收益为1.25美元，收入为322.3亿美元。

云计算和商用业务的强劲表现再次推动了微软该季度实现增长。这一点并不令人意外，因为过去五年来，微软首席执行官Satya Nadella大部分精力都集中在打造云业务上，尤其是Azure云基础设施即服务平台。

Nadella表示：“全球领先的企业正在选择我们的云来构建数字能力，我们将在整个技术体系中加速创新，为客户创造新的价值，并在广泛的机会中投资不断发展的大型市场。”

第一季度微软的智能云业务部门（包括Azure以及Windows Server、SQL Server和GitHub）的收入同比增长27％，达到108亿美元。生产力和业务流程部门（包括Office 365、LinkedIn和Dynamics）收入增长了13％，达到111亿美元。

微软表示，其中Azure的收入同比增长了59％，低于上一季度的64％，但没有透露Azure的实际收入。

实际上Azure的增长率已经多个季度放缓了，但微软首席财务官Amy Hood保持乐观态度。她在电话会议上对分析师说：“我们的确期望Azure——特别是在消费方面——的毛利率有所提高。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“微软的第一季度和此前有些类似，都是通过云和软件即服务实现增长，我将其归因于微软在云方面的投资，以及满足跨国企业需求的独特能力。”

该季度微软最赚钱的业务还是More Personal Computing部门这个摇钱树，该部门涵盖了Windows、Surface、搜索广告和游戏，收入为111.3亿美元。

该季度微软唯一疲软的业务是Surface和游戏，分别下滑了4％和7％。Surface业务受到冲击可能是因为微软准备在下个季度推出两款新设备——Surface Pro 7和Surface Laptop 3，许多购买者会等到新产品上市。

但是，投资者们可能会对微软给出的指引感到失望。Hood表示，微软预计第二季度的收入在351.5亿美元至359.5亿美元之间，低于华尔街预期的360.2亿美元。