微软将于2020年2月开始提供基于Linux的芯片和云安全服务Azure Sphere

微软的官员们表示，该公司的Azure Sphere微控制器（MCU）和相关的云安全服务将于2020年2月全面上市。该公司的官员于10月28日在IoT Solutions World Congress大会上宣布了这一消息。

今天，微软还为其于2019年4月收购Express Logic获得的ThreadX RTOS技术推出了新品牌。在未来，该产品将被命名为Azure RTOS。ThreadX是世界上使用最为广泛的实时操作系统之一。微软今天还宣布，主要的微控制器制造商Renesas已经表示将在其所有的产品（包括Synergy和RA MCU产品系列）中广泛地使用Azure RTOS。

微软在保护低成本联网设备方面已经耕耘多年。微软研究院的“ Sopris项目”就是要创建一个高度安全的微控制器。该项目最终演变成Azure Sphere，微软于2018年4月份正式发布了这一产品。

第一款Azure Sphere芯片是联发科的MT3620，该产品包含了一个板载安全子系统，微软将这个系统命名为“Pluton”。Azure Sphere OS包含了微软开发的自定义Linux内核以及安全的应用程序容器。Azure Sphere Security Service提供身份验证、威胁响应以及设备和应用程序故障信息。在2018年9月份，微软发布了适用于Azure Sphere的Visual Studio的软件开发套件预览版。微软的官员们最近表示适用于Linux的SDK以及对Visual Studio Code的支持将很快推出。

今年六月，微软宣布将与NXP合作开发另一款经经Azure Sphere认证的芯片i.MX 8，该芯片将适用于人工智能、图形和更丰富的UI体验。十月初，微软还表示将与高通一起提供首款具有蜂窝功能的Azure Sphere认证芯片，该芯片将提供安全的连接。

微软的官员们表示，一直在使用预览版Azure Sphere的客户已经利用它为零售和制造设备设计和生产消费装备。该公司的官员们表示，经过Azure Sphere认证的联发科MT3620芯片也被用于 “保护模块”中，以安全地连接和保护关键任务设备。

微软的官员们表示，Azure RTOS是Azure Sphere的“补充”。今年年初，微软通过启用MediaTek MT 3620芯片内部的M4核心处理器，为在RTOS或裸机上运行的现有代码提供了安全的环境。

微软的一位发言人表示：“我们的目标是使Express Logic的ThreadX RTOS能够作为Azure Sphere设备上实时处理要求的选项，并且当物联网解决方案需要边缘计算功能时，让支持ThreadX的设备能够连接到Azure IoT Edge设备。虽然我们建议客户将Azure Sphere用于客户与云之间最安全的连接，但是在高度受限的设备中不可能使用Azure Sphere，我们的建议是Express Logic的ThreadX RTOS优于行业内其他的RTOS选项，因为它具备了附加身份认证并且可以‘开箱即用’地连接到Azure IoT Hub。”

在今天的IoT Solutions World大会上，微软还发布了很多关于其现有物联网产品的消息。该公司为其IoT Central管理的物联网应用程序平台增加了新的应用程序模板、API、多租户支持和更多的功能。Azure IoTHub获得了一些新功能，Azure Time Series Insights增加了很多新的预览功能，包括多层和灵活的冷存储、更丰富的分析并提升了规模和性能。