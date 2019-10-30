云原生加速落地 数字化转型获新支点

数字化转型是当下众多企业共同面临的挑战，转型的关键就在于软件，因为承载企业价值的就是这些应用或者软件，软件变成企业的核心竞争力，此时，云原生技术为企业的转型提供了很好的支撑。

至顶网软件与服务频道消息： 有人说，未来每个公司都将成为软件公司，如今这句话后面还要加上一句：这个软件公司很大可能是云原生软件公司。用灵雀云CTO陈恺在日前举行的第二届云原生技术实践峰会（CNBPS 2019）上演讲时的一句话来说，就是“云原生正在吞噬世界”。

陈恺的这种说法与当下云原生的热门非常契合，云原生被认为是会颠覆软件行业、甚至将深刻影响云计算行业的一类技术。Gartner预测，到2022年全球会有75%的企业会使用基于容器的云原生技术构建它们的应用系统。IDC预测，未来5年企业将使用原生工具和方法构建5亿个应用，相当于过去40年所构建的应用的总和。可以佐证这些预测的是，越来越多的企业选择拥抱云原生技术，来加速其数字化转型之旅，尤其是一些头部客户的加入。

灵雀云CTO陈恺在CNBPS 2019做主题演讲

云原生的魅力

技术的流行都是有原因的。云原生技术的流行与当下企业的普遍需求不无关系，在竞争日益激烈的当下，企业需要更加敏捷的IT，而云原生在很大程度上可以帮助企业实现这一点。

“云原生可以帮助企业实现IT的快速部署、弹性、灵活性以及提高资源的利用率。”Linux基金会和CNCF云原生基金会大中华区总裁 Keith Chan在CNBPS 2019的演讲中表示。

应该说，云原生之前普及的云计算已经为企业提高IT的灵活性、资源利用率做出了很大贡献，而云原生则在这些方面得到了进一步的提升。比如，与虚拟机相比，容器更为轻量，启动和部署更快；通过容器可以实现应用在不同云平台之间的自由迁移等等，非常适合当下的混合云环境。

云原生的流行还与Kubernetes平台本身的成熟不无关系，作为云原生的关键支撑技术，Kubernetes的成熟带来周边配套工具的繁荣，从而加速了云原生的普及速度。

陈恺在其主题演讲中使用了“Boring”来形容当前Kubernetes平台。他解释说这体现在三个方面：第一，Kubernetes核心技术变更开始变慢。它一方面表明技术已经成熟，另一方面表明其定位和边界已经非常清晰，哪些东西放在核心里面，哪些东西通过扩展去做非常明确。其次，创新仍在持续，但创新会转移到技术栈的更上层。第三，Kubernetes会变得无处不在，人们会对它习以为常。

他介绍说，Kubernetes核心社区主要致力于三个主要目标：持续提升核心技术栈的稳定性、易用性、可扩展性；将更多的技术集成到以 Kubernetes 为核心的 “云原生技术栈”；将“云原生技术栈” 扩展到更广泛的应用场景。

陈恺认为Kubernetes正在成为一种更为普适的平台。“Kubernetes远不止是进行容器的编排，它还可以编排一切，数据中心所有工作负载都可以用Kubernetes编排，比如容器、虚拟机、大数据、机器学习、函数，甚至数据中心本身。用Kubernetes编排OpenStack，以及数据中心之外边缘计算的场景，都是Kubernetes编排的典型用例。理论上，所有可编程，只要有API，可抽象成资源的对象，都可以通过Kubernetes去编排。”他说。

为数字化转型赋能

今天，数字化转型是当下众多企业共同面临的挑战，转型的关键就在于软件，因为承载企业价值的就是这些应用或者软件，软件变成企业的核心竞争力，此时，云原生技术为企业的转型提供了很好的支撑。

在数字化转型背景下，IT不再是被动的、支撑性角色，而是变成了重要的驱动力，因此软件变成了企业的核心竞争力。因为商业模式、快速变化的业务需求等事关企业生存和竞争力的事情需要软件来承载、执行。

过去，企业的软件主要面向内部（比如ERP、CRM、OA），大量使用的是传统套装软件，今天的企业推出了大量直接面向市场的竞争性业务，基本都是定制开发的。为了响应市场的快速变化，企业要做出快速调整，为此需要快速完成软件的开发、测试和部署，并保证快速匹配资源。而传统的开发模式在迭代速度、频率以及运维方式都难以满足上述需求。

“敏态应用的初衷就是要迭代速度更快、用户体验更好、从而在市场中赢得先机。这正是云原生应用最开始落地的场景。”陈恺表示。

云原生追求的就是如何最大化地利用其交付模式，如何充分发挥云计算的生产力，使得应用从设计、开发、交付、到管理的思维方式、最佳实践等有机结合，从而让这个应用可以最快地创造价值。”

伴随云原生应用的快速普及，很多传统企业开始引入云原生技术，对传统应用进行改造。然而，云原生毕竟是一门新兴技术，而且企业IT经过长期积累也有着各自的历史包袱和IT特性。陈恺强调，云原生架构在企业IT环境落地必须遵循几大原则：

第一，不是所有应用都需要做微服务的拆分。第二，企业有敏捷性需求，一定要意识到微服务化后可能带来的运维复杂度，微服务化一定要拥抱云原生，微服务应用迁移到Kubernetes平台上，甚至在Kubernetes平台上用Service Mesh对它做微服务治理。第三，可以通过 API 来实现内部集成和对外能力开放。一个应用即便不做微服务拆分，也可以做一些服务化适配，把关键能力通过API暴露出来。第四，需要做API治理，API治理一般通过API网关来实现，有时不只一个API网关，可能有多个层级。

加速云原生技术的落地

灵雀云成立于2014年成立，是伴随着容器和Kubernetes逐步成长起来的一家新兴公司，致力于通过云原生技术帮助客户成功数字化转型。

“我们最初的定位是一个容器技术公司，后来慢慢变成了一个Kubernetes技术相关的公司，今天我们把云原生作为我们的标签。”陈恺说。

陈恺介绍，灵雀云目前围绕云原生的核心与关键技术为企业客户提供服务，包括容器Kubernetes、DevOps、微服务、API等。

具体而言，灵雀云的产品分为三个层次，最下面一层是AKS（Alauda Kubernetes），“AKS是灵雀云的Kubernetes发行版，它区别于社区Kubernetes版本的地方在于，这是一个企业就绪的版本，其凝结了我们服务100多个头部客户的经验。”陈恺表示。

在此之上是一站式云原生应用赋能平台（Alauda Container Platform，ACP)和机器学习平台（Alauda Machine Learning）。其中ACP包含三个主要的子产品：容器平台（Alauda Container Platform）、DevOps平台（Alauda DevOps）和服务网格（Alauda Service Mesh）。

中间一层是API网关企业级API 管理平台（Alauda API Management Platform，AMP)，主要对微服务的API进行管理。最上层是企业技术中台（Alauda Cloud Enterprise，ACE），它是PaaS平台，不光提供云原生技术，还可以集成大量第三方的中间件或者开发框架等，帮助企业构建专属技术中台。

这些产品的研发和推出都是在客户需求的推动下完成的。在过往服务金融、能源、政企、制造、汽车、航空等领域的众多国内头部客户的过程中，积淀了丰富的客户需求洞察和行业经验，逐渐形成今天灵雀云的产品线。透过这些客户，灵雀云也感受到了市场对云原生技术的需求，坚定对市场的信心。

“如果说过去10年是云计算的十年，那么未来很可能是属于云原生的，而2019年就是云原生理念和技术普及元年。” 陈恺谈及未来技术趋势说，“开源软件正变成软件交付的一种主要形式，也可能是软件标准制定的唯一方式。人们讨论云原生的热度不断提高，我们认为一定程度上，云原生是云计算领域的开源运动。”