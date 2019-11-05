 中国海油建设IT生产监控中心，为数字化转型赋能

作为中国海油数字化转型之路上迈出的重要一步，IT资产与运维管理统一监控平台(下文简称统一监控平台)的上线帮助其实现了IT资产和运行信息的全面整合，提升了IT运维和信息化管理能力，有效支撑了业务系统和生产系统的稳定运行。

数字化技术正在深刻地影响乃至重塑各个行业，油气行业也是其中之一。油气是一种同质产品，市场竞争本质上是成本的较量，常规手段降低成本的空间不断压缩，借助数字化技术成为各油气企业的共同选择。

作为我国首个“海上特区”和全方位对外开放的“工业特行”，中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）一直是我国工业行业对外合作的“探路者”和“排头兵”。面对数字化、网络化、智能化融合发展为油气产业带来的新契机，中国海油同样敢为人先，致力于通过科技手段来打造成本和规模竞争优势，推动企业产业结构的转型升级。

不断走向深入的信息化建设历程

成立于1982年的中国海油是中国最大的海上油气生产企业，经过30多年的改革与发展，公司形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等五大业务板块，业务遍及40多个国家和地区。公司在2019年《财富》杂志“世界500强企业”中排名第63位。

在中国海油的成长过程中,信息化一直发挥着重要的支撑作用：上世纪80年代，中国海油开始海洋石油卫星通信网建设，解决了海上油气田的通信问题；90年代，着手建设企业广域网，为业务应用搭建平台；进入2000年，中国海油开始ERP系统建设，随后进行生产系统信息化建设。此外，中国海油还分别于2005年、2007年在央企中率先通过ISO20000认证和ISO27001认证。

目前，中国海油已经建立了相对完善的IT基础设施和数百套应用系统，覆盖了生产运营的各个方面，它们提高了企业内部的工作和运营效率，降低了管理成本，同时客户体验的满意度也得到了有效提升。随着公司业务的高速成长、市场竞争态势的不断变化以及新技术的不断涌现，中国海油的信息化建设也有了新的目标。

用数字技术推动产业转型

近年来，在全球性数字化转型浪潮的冲击下，油气行业也在规划应用新技术调整现有运营模式，完成数字化转型。在这个背景下中国海油提出了自己的数字化转型战略，利用数字技术推动集团的产业转型升级。

“现在全集团的业务都要向数字化方面转型，目标是实现企业运营、生产管理系统的数字化，信息化部门在这个过程中起着至关重要的支撑作用。”中国海油信息技术中心副主任郭强表示。

尽管前景令人振奋，但中国海油在数字化转型过程中还面临一些现实的挑战，IT运维就是其中之一。目前，中国海油集团已完成国内“四地五中心”的数据中心布局和海外三个区域中心的建设，在这些数据中心有数百套系统、1万多套网络设备在网运行，它们大多有配套的监控系统/工具。

随着公司业务不断成长，业务对信息化的依赖程度日益加深，公司需要加大监控力度，在集团层面对IT资源进行全局把控，即在一个平台上整合各类监控系统，形成对应用、系统、网络、机房的全面监控，并实现统一展示、统一告警、故障分析和预警功能，以提升整体IT运维水平，为此，中国海油规划建设统一监控系统。

构建 IT生产监控中心

紫光旗下新华三集团凭借产品性能、服务能力等优势,在中国海油统一监控平台项目选型中脱颖而出，为中国海油整体交付了技术、咨询、规划、产品解决方案及服务。

中国海油的统一监控平台基于新华三集团的统一运维平台来搭建，全面整合了应用系统、网络及机房的监控模块，提升了IT综合监控能力及信息展示能力。

中国海油信息技术中心云计算部资深工程师杨国青表示：“统一监控平台帮助我们的系统运维团队提升了运维效率，大大节约了人力成本。在平台上，大家用统一语言、统一标准沟通交流，对于上级或者集团层面也可以按照统一维度、统一标准来处理事务。”

中国海油信息技术中心基础设施部首席王平进一步解释说，新平台替代了以前两套分割的网络管理系统。通过新华三集团综合网管功能，有效解决了中国海油集团广域网MPLS VPN业务的综合管理问题，让现网运行的几十个MPLS VPN业务实例（虚拟专用网络）可见、可管。目前已经实现了中国海油骨干网及下属片区网的全网流量可视化，该功能有助于网络故障快速定位；同时可对全网IP资源进行统筹管理，有效提升了网络资源的管理效率，缓解了系统运维压力，也促进了中国海油对运维和监控方面的流程与制度的完善。

图1统一监控平台架构示意图

IT运维系统相当于“IT系统的ERP”，运维人员可以通过该系统全面掌握IT资产运行状况。统一监控平台使中国海油IT运维能力得到了全面提升，进而为业务的稳定运行提供保证。

“中国海油正在进行数字化转型，IT部门需要首先转型，而统一监控平台的部署就是IT部门数字化转型的举措之一。”杨国青告诉记者。

统一监控平台可以提供大量的运维数据，为IT运维的智能化发展奠定了基础。该平台加速了IT部门数字化转型的进程，同时也为中国海油转型升级战略提供了有效支撑。

谈到下一步的计划，王平告诉记者：“集团领导为统一监控平台制定了新的发展目标，希望它能成为信息化生产运营中心。为此要完善两个方面的功能：第一，作为日常的IT生产运营中心，对生产运维的各个系统进行全面监控，以更好地服务于一线的生产。其次，作为信息化的能力展示中心，借助它把所有IT资产、系统相关的数据进行整合，实现统一展示。因此，我们在平台综合网管功能的基础上，需要跟更多第三方系统集成，加强数据中心的远程管理功能。”

今天，正处在新一轮科技革命和产业变革蓄势待发的时期，网络化、数字化、智能化是时代大潮，国家和各级地方政府也在大力号召促进数字经济和实体经济融合发展，加快新旧发展动能接续转换，打造新产业新业态。统一监控平台的上线是中国海油转型过程中迈出的重要一步，中国海油凭借它实现了IT资产和运行信息的整合，提升了IT运维和信息化管理能力，有效地支撑了业务系统和生产系统的稳定运行。

接下来，中国海油还将继续优化统一监控平台，同时，其他信息化建设工作也在同步开展，鉴于新华三集团拥有丰富的产品线和强大的咨询、设计和服务能力，相信未来双方还有机会开展更多合作，为中国海油的数字化转型之路奠定更坚实的基础。