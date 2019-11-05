微软公布量子计算战略 即将发布Azure Quantum服务预览版

微软今天全面公布了自己的量子计算战略，宣布即将推出一项名为Azure Quantum的服务，旨在将经典计算的最佳功能与新架构相结合。

至顶网软件与服务频道消息： 微软今天全面公布了自己的量子计算战略，宣布即将推出一项名为Azure Quantum的服务，旨在将经典计算的最佳功能与新架构相结合。

微软首席执行官Satya Nadella在今天的微软Ignite大会主题演讲中表示：“尽管我们拥有计算能力，但仍然有很多尚未解决的问题，无论是食品安全、气候变化还是能源转型。这些都是巨大的挑战，需要更多的计算能力。我们需要通用的量子。”

量子计算机相比传统计算机执行计算的速度快很多倍，而且传统计算机处理的二进制位是1和0，量子计算机则是通过利用物理原理来处理量子位，可以同时表示1、0或者两者兼有。

微软是进行量子计算研究有多年时间的大型科技企业之一，此前微软曾公布了量子计算战略的几个方面。例如今年早些时候，微软推出了用于量子计算的Q＃编程语言以及帮助开发人员打造第一个量子应用的Quantum Development Kit工具包。

微软表示，将在“未来几个月内”以私人预览版的形式发布Azure Quantum。微软现有的Quantum Network是一个由那些对量子计算感兴趣的合作伙伴、大学、客户和开发人员组成的联盟，现在那些使用Azure Quantum的用户可以在这里探讨他们的研究成果。

用户可以通过Azure Quantum以云的方式访问微软合作伙伴的一系列量子硬件，包括IonQ、Honeywell International这样正在使用俘获离子开发量子硬件的初创公司，以及Quantum Circuits这样使用类似乐高的超导电路组件开发硬件的公司。此外用户还可以通过Azure Quantum服务访问微软的资源例如Q＃和QDK。

Nadella在主题演讲中表示，Azure Quantum将基于“经典量子”的方法，利用量子工具和经典计算机一起来优化解决各种复杂问题的算法。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“就目前来书说，我喜欢微软的量子计算方法，因为它是基于开源硬件和软件的。我很高兴看到微软正在与Honeywell合作，我觉得这很可能是这场比赛中的一匹黑马。”

微软的量子服务将与D-Wave、IBM和Rigetti Computing的类似云服务展开竞争。

Azure Quantum的发布恰逢微软的竞争对手正在取得一些实质性进展的时候。例如谷歌上个月刚刚宣布实现了“量子霸权”，这意味着谷歌最新的54比特Sycamore量子处理器现在可以执行那些甚至最先进的传统计算机也很难执行的计算任务，不过IBM等竞争对手对此反应平平。



