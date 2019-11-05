挟JEDI之势发布新产品，微软Ignite 2019开幕

如果一家公司赢得了一份价值100亿美元的合同，它就能获得很大的声势。

至顶网软件与服务频道消息： 如果一家公司赢得了一份价值100亿美元的合同，它就能获得很大的声势。

这是微软公司与美国政府之间达成的一项交易的总金额，该公司经过激烈的竞争，于上个月赢得了这份合约，为美国国防部的Joint Enterprise Defense Infrastructure（JEDI）云项目提供技术服务。参加本周一开幕的微软Ignite大会的与会者们显然也非常看重这份合约。

微软Ignite大会在佛罗里达州奥兰多举行，在开幕日，SiliconANGLE Media移动直播平台theCUBE的联合主持人Stu Miniman分析说：“这真的是一份很大的订单，微软在过去几年中确实花费了大量时间深耕政府行业，以确保他们符合监管要求……微软还需要做一些工作。他们还没有获六级安全认证，而亚马逊已经做到了，而且他们必须在不到一年的时间里实现这一目标。”

联合主持人Rebecca Knight和Miniman一起参加了这次会议，他们讨论了公民开发人员在计算中日益重要的作用，以及微软在混合云世界中最新的发布具有的意义（点击这里查看完整的讨论及文字记录）。

“公民开发人员”的工具

尽管微软的首席执行官萨提亚.纳德拉在周一的主题演讲中并没有详细介绍JEDI的合同，但是他确实提到该公司围绕着Azure云平台新工具发布的产品公告。他还指出250万“公民开发人员”的影响力，并指出微软今天推出的很多产品都是为了让应用程序编写和开发变得更加容易。

Knight表示：“今天推出的很多工具都是围绕着创造力、协作、时间管理和生产力的……微软在说的是‘我们是为公民开发人员服务的，我们希望让计算能够民主化。’”

微软发布的一个主要产品是Azure Arc，这是一个可以在Azure平台之外为客户提供云服务和管理的解决方案，适用于Amazon Web Services和Google Cloud环境。

Miniman表示：“凭借着Azure Arc，我可以在任何环境中自动更新我的策略，而不仅仅局限于Azure……我们在这里听到的是对混合云的全面重新思考。微软一直是混合云技术的领导者，他们意识到他们需要对旗下的产品系列进行重大的调整，才能真正兑现混合云和多云的承诺。”