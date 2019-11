每年的微软Ignite大会,都像是开发者们的一次“朝圣”大会。来自全球各地的与会者,在美国奥兰多最大的会议中心,提前2-3小时排上长队,只为了赶在其他2万名的与会者之前占个“最佳观影席位”。

作为微软的“产品大年”,今年的Ignite大会现场自然尤为火爆。不过,令人满意的是,在简单的开场之后,微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)便开门见山用一系列的产品发布、技术更新和交互演示满足了所有人的胃口。

让每一个企业都成为数字技术公司

在去年的Ignite大会上,萨提亚首次提出了“技术强度(tech intensity)”的概念。而今年,他的演讲再次围绕“技术强度”展开,并着重解释了下图这个公式:

一方面是获取外部技术的能力,另一方面是自生的技术实力,涉及云计算、人工智能、物联网、大数据等等,二者的结合将成为企业转型的基础。而在这之外,更为重要的是指数位置的“Trust”。“在这个过程中,信任至关重要,其中涉及的所有技术应用都应该是确保安全可信的。”萨提亚强调。“我们的使命,就是希望赋予客户和合作伙伴这种‘技术强度’,使数字技术商品化,帮助所有的企业都转型成为数字技术公司。”

不只是要用技术为企业赋能,还要帮助企业培养自生的技术能力,同时确保技术的安全性,这是一个“伟大且极具挑战”的使命。但对此,微软是自信的,这样的自信很大程度上来自于这几年来微软在云计算领域的成功——可以看到,今年Azure的市场份额已经一路攀升至14.6%,并且增长态势也越来越强劲,甚至成为微软的第一大业务收入来源。而根据微软2019财年第四季度的业绩报告显示,微软智能云业务的收入表现再次超出分析师预期,达到了113.9亿美元,其中仅Azure的收入同比增长就达到64%。还值得一提的是,在备受争议的 “JEDI(联合企业国防基础设施)合同之争”中,微软最终击败AWS拿下了这个数额达100亿美元、时长达10年的云服务大单。

那么,是什么成就了微软云?

自萨提亚2014年接任以来,微软就一直专注于云计算业务,并且在策略和定位上也越来越明确——即为企业提供最完整的云服务。从纵向上看,微软的云服务覆盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面,能够为企业一站式提供完整的混合云服务,能在任何地方与任何环境下帮助用户进行开发和部署;从横向上看,微软的计算服务已经从智能云延伸至智能边缘,能够帮助用户实现无处不在的计算;从广度上看,虽然微软不是数据中心数量最多的云服务商,但是Azure在全球的数据中心已经覆盖54个地区,可以说覆盖面最广,能够满足全球企业的许多实际需求。

这样的独特优势仍在不断延展。在Ignite 2019大会上,微软通过近200项的产品发布和技术更新,进一步诠释了微软智能云的“完整性”

底层:强化混合多云战略

首先,在底层部分,微软今年的关键词是“混合”。

进入云计算时代,企业一方面要进行快速的业务创新,另一方面还要确保业务安全性和稳定性。而为了满足不同类型的业务需求,越来越多的企业正在构建混合基础架构,不仅包括私有云、公有云、混合云,还涉及本地基础设施。因此,今年以来,“混合”成为了云计算领域的第一大关键词,几乎每一个云服务商都在全力布局自己的混合多云战略,其中就包括微软。

“现在,当我们谈论云时,已经不止于云。实际上,云和边缘构成了分布式计算架构。这一直是我们愿景的核心,也是Azure的设计要点。”萨提亚在Ignite 2019大会演讲中表示,“我们希望能够保持云和边缘基础架构在开发环境、管理工具等方面的一致性,这对于分布式应用程序的构建非常重要。”

微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)

为此,微软在2017年发布了Azure Stack,作为Azure的扩展,Azure Stack提供了与Azure真正一致的混合云计算平台,让用户在私有云环境也能享有与公有云一致的服务和体验。据了解,目前,香港股票交易所、毕马威挪威分公司、空中客车防务与航天公司等来自全球60多个国家和地区的企业,都在利用Azure Stack与Azure构建混合云解决方案。

而在今年大会上,微软又发布了Azure Stack 的边缘产品Azure Stack Edge。事实上,Azure Stack Edge由Azure Data Box Edge更名而来,在此基础上增强了人工智能能力,是一种支持人工智能的边缘托管主机,能够将计算、存储和智能带到任何边缘环境中。用户将从中得到包括虚拟机支持、基于GPU的架构形态、多节点的高可用性,以及多接入边缘计算(MEC)等新功能。

如果Azure Stack是微软在混合1.0时代的关键角色,那么Azure Arc就是它在混合2.0时代打出的第一张“王牌”。

为了让“混合”更加彻底,除了实现公有云与私有云的连接、云与边缘的连接,微软还“解锁”了全新的混合应用场景——帮助用户将Azure的服务与管理性扩展到任何基础设施上运行,包括Linux、Windows Server,以及运行在本地、多云环境(包括其他云服务商的公有云)或者是边缘设备上的任何Kubernetes集群上。在Ignite 2019大会上,微软宣布Azure Arc开启公开预览,借此,开发部门可以用自己喜欢的工具构建容器化应用,而IT团队只要使用基于GitOps的设置管理,就能确保对应用进行一致的部署、设置和管理。

“Azure Arc标志着混合计算新时代的开始,这个时代是由多云、多边缘环境构成的,因此,我们希望支持企业在任何位置实现数据托管和计算。”萨提亚强调。

另外,针对微软云产品的内部混合管理,微软还在今年早些时候发布的System Center 2019中整合了Azure的诸多管理功能,进而实现了内部私有云产品与公有云产品的打通,加强了统一的管理和控制。

顶层:加深智能化应用

底层的云计算服务面向的是开发者,但微软的优势不止于此,在这基础上,微软还有一系列面向最终用户的软件产品,这两方面的结合才是微软在云市场足以抗衡对手的重要筹码。除了Azure之外,微软智能云业务中的另外“两驾马车”——Office 365、Dynamics 365也已经一一在中国落地。

5年前,由世纪互联运营的Office 365云服务正式落地中国,包括Office 套件、即时通讯、协作组件等微软提供的软件产品开始通过云的形式提供给中国用户。但事实上,Office 365只是Microsoft 365的服务之一,除此之外,微软面向企业的订阅服务,还包括了Windows 10系统以及企业移动性+安全性(Enterprise Mobility + Security)等套件。在去年的微软 Build 2018开发者大会上,微软还宣布将由Cortana作为工作助手,实现多设备间的协作。

在Ignite 2019大会上,微软进一步深化了人工智能在其中的应用。当中非常重要的一项发布,就是Project Cortex。借助人工智能构建知识网络,Project Cortex能够对组织内的数据进行推理,并自动按照项目或者客户等相关性,将其梳理成为成共享话题,还能以共享话题为依据,将相关的知识,发送给组织内部的相关人员。除此之外,借助智能内容摄取技术的创新,知识网络还能将用户的内容转化成一个可以互动操作的“智囊”,通过分析文档,创造出复杂的内容模型。另外,其中的机器教学功能,还允许与主题相关的专家,对系统进行指导,帮助其理解半结构化的内容。而知识提取功能,则能够帮助人们更容易地获取到常常被锁在文档、对话、会议、视频等资料中的有价值的知识。

“事实上,十年之前,我们就已经在知识管理领域进行初步的探索和研究,但是由于技术的限制,很多目标还无法实现。而近几年来,AI技术的突破让我们取得了巨大的进展。”微软Microsoft 365事业部副总裁Jared Spataro在接受记者采访时表示,“其中,最主要的就是Graph技术,通过API的方式,把人与信息作为节点,把每一条连接的线作为关系,就会形成一张呈现复杂关系图谱的组织图(Graph),它可以给我们很多的洞察,通过这些洞察,我们才能把很棒的体验提供给用户。”

微软Microsoft 365事业部副总裁Jared Spataro

“所以,Project Cortex最大的价值就是提高效率、挖掘认知,并将新的认知分享到另一个部门,甚至另一个市场。”Jared Spataro补充。

Graph的复杂性,也是促使微软把Cortana引入商用领域的重要原因,因为她甚至可能比你更了解你的所有邮件、文档和日程安排。比如,¬借助大会上全新发布的Play My Emails in Outlook for iOS,用户甚至无需动手,就可以随时查看电子邮件并进行后续操作。而借助全新的自然语音和语言识别技术,Cortana还能够智能阅读用户新收到的电子邮件并对涉及的日历安排进行相关操作。

另外,基于Graph,微软还宣布把Microsoft搜索与Bing搜索进行整合,让工作中的信息检索像网络搜索一样方便快捷,通过搜索框,就能对文件、联系人、办公室平面图、公司术语缩写等存在于Microsoft 365体系中的全部内容进行搜索。

值得单独“cue”一下的Power Platform

相较于另外两朵云,Dynamics 365在华商用的时间来得要晚一些,直到今年上半年,才正式在中国市场落地。经过近20年的打磨,Dynamics 365将CRM和ERP两大业务领域进行了融合,同时,借助其中的AI、BI等功能,还能对复杂的流程进行自动化管理,通过对业务数据的精准分析获取洞察,提升企业业务能力。

在Ignite 2019大会上,微软主要发布了Dynamics 365在Power Platform方面的更多升级。Power Platform包括三个部分:Power BI,业务分析平台;Flow,工作流程自动化引擎;PowerApps,相关的应用程序开发平台。

在最新的发布中,为了与Power Platform保持一致,Flow被更名为Power Automate,并新增了机器人流程自动化(RPA)功能,从而在Power Platform上提供跨越人工智能、API、UI的端到端自动化解决方案。通过能够弥补API与UI自动化之间差异的统一的自动化平台,简化端到端的自动化场景。

在Power Automate下,微软还宣布推出一项名为UI flows的全新机器人流程自动化功能的公共预览版。据介绍,创建UI flow是一种非常轻松和熟悉的体验,只要鼠标指点、无需编写代码就能完成,对于不支持API的自动化流程,只要通过记录和回放人与软件系统的互动操作,就能将人工任务轻松转化为自动化流程。此外,Power Automate中还预设了超过275个支持API自动化的App和服务中,将其与UI flow搭配使用,就能得到一个适用于各种工作场景的自动化平台。

同时,为了便于在Power Automate和Power Apps加入人工智能模型,Power Platform中还包含了一个无需代码的人工智能服务“AI Builder”,该工具可以把Azure的AI服务整合到Power Platform上,而借助于其中的预制模型,即便没有数据科学家和专业开发者,企业也可以根据自己的业务需求自行定制AI。

据Jared Spataro透露,接下来,Power Platform与Teams的整合将更加紧密,并作为微软把Dynamics 365、Microsoft 365和Azure“三朵云”连接在一起的统一工具,帮助用户通过“无代码”和“低代码”的简单方式,对“三朵云”进行整合。

也就是说,Power Platform将是Microsoft 365 的可扩展性模型,是Dynamics 365 的可扩展性模型,甚至可以与Salesforce、Workday,以及众传统软件系统集成——这意味着,Power Platform 将从Dynamics 365中脱离出来,被赋予更重要的战略地位。

而这,也是为什么要单独“cue”一下它的原因。