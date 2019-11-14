成立深圳创新中心 思迪博软件（Stibo Systems）加速中国企业转型进程

身处数字经济蓬勃发展今天，中国企业面对的数据规模比其他国家都要庞大。思迪博软件（Stibo Systems）主数据管理（MDM）方案能够帮助客户利用数据信息创造更多的价值、降低成本，提高客户数据回报率，在大数据时代助力企业顺应新趋势。

至顶网软件与服务频道消息：当前，我国正处在加快汽车战略性新兴产业发展的关键时期，随着新兴技术不断融入到汽车工业领域，车企的数字化转型也在不断提速。而在汽车行业的信息化建设中，如果核心主数据可靠、可信、精确统一，并且主数据管理及时、完整，那么采用这种灵活的主数据管理系统（Master Data Management，主数据管理，简称MDM）的汽车企业将能够在企业内部共享一致性的主数据信息资源，更好地适应瞬息万变的商业环境。

除此以外，应用MDM可以为汽车行业带来以下优势：单一的可信数据源；在整个产品生命周期内提供清晰、准确且一致的数据；为所有渠道和后端系统提供最新信息；提高运营效率；交叉参考OEM和售后零配件；通过精简的流程降低成本；减少产品退货等。

如何通过汽车主数据管理，规避数据质量缺陷带来的损失，这正是思迪博软件（Stibo Systems）一直为客户提供的解决方案。思迪博软件（Stibo Systems）的主数据解决方案坚持“统一管理、统一标准”的基本原则，带来核心主数据的唯一性、完整性、安全性、可靠性及及时性。对汽车行业的信息化建设能够提供极强的助力。

其实汽车行业只是思迪博软件（Stibo Systems）主数据解决方案行业落地的一个缩影，在零售、制造、分销、医疗等领域思迪博软件（Stibo Systems）基于成功的主数据管理平台STEP，能够助企业跨越数据孤岛，解决数字化转型难题。

近日，为了更好地服务中国本地行业客户，思迪博软件（Stibo Systems）在深圳正式成立创新中心。该中心立足中国市场客户需求，推动本地行业客户的转型升级。亚太区VP Jesper Ib先生表示，思迪博软件（Stibo Systems）是一家全球公司，拥有像宝洁、沃尔玛这样的国际大型客户。所以创新中心也会把中国本地的最佳实践拓展到全球市场，驱动全球业务的发展。

深化拓展中国市场

深圳创新中心的成立是思迪博软件（Stibo Systems）深化拓展中国市场的重要举措，充分显示了思迪博软件（Stibo Systems）对中国市场的重视。亚太区VP Jesper Ib先生说，作为全球领先的业务第一主数据管理（MDM）解决方案提供者，思迪博软件（Stibo Systems）始终致力于帮助客户提升数据质量，进而促进数据分析。“思迪博软件（Stibo Systems）秉持业务优先的原则，帮助客户更好地梳理数据，驱动业务创新。”

现在时代不断发展，企业面对的需求层出不穷。大中华区总裁王锦超先生解释说，中国市场快速发展，衍生出了很多独特的市场，思迪博软件（Stibo Systems）的产品也需要满足这种定制化的需求，创新中心的成立就是在原有的产品基础上设计和实施相关方案，进行本地化落地。

王锦超先生还以思迪博软件（Stibo Systems）服务的中国汽车行业客户为例说，这些项目已经不是传统的MDM，而是融合物联网、AI等新技术的创新解决方案。“传统MDM的数据量并不大，但是中国企业的智能化升级带来了海量的数据，主数据的数量级也越来越大，原有的解决方案和架构已经无法满足这种需求。电商行业也是如此，思迪博软件（Stibo Systems）也在针对中国市场的需求进行深入研究。未来基于这些创新需求产生的方案也会推向国际客户。”

思迪博软件（Stibo Systems）也在主数据管理（MDM）基础之上不断延展，从而为客户带来更多的价值，得到客户的认可。特别是中国市场伴随着互联网快速发展，新的需求不断涌现，深圳创新中心基于这些需求不断革新产品，从而更好地服务客户。

Jesper Ib先生说，通过深圳创新中心，中国客户可以更好地使用思迪博软件（Stibo Systems）的产品，拓展他们的业务。“客户可以利用我们的主数据平台让数据更准确、质量更好，以便更好地进行数据分析。”

伴随着中国市场的拓展，思迪博软件（Stibo Systems）在中国的合作生态也在不断扩大。Jesper Ib 先生介绍说，在全球云服务商中，思迪博软件（Stibo Systems）与亚马逊和微软都有合作，而在中国，思迪博软件（Stibo Systems）已经跟华为开展合作，未来还会拓展更多的云合作伙伴。

王锦超先生补充说，思迪博软件（Stibo Systems）希望聚合更多的合作伙伴，包括产品技术和行业专家顾问，做大主数据管理市场，更好地服务客户的数字化转型。比如近期思迪博软件（Stibo Systems）就与华润签署了粤港澳大湾区生态体系建设合作框架协议。

王锦超先生也表示，通过深圳创新中心思迪博软件（Stibo Systems）与本地合作伙伴的深入合作，可以快速实现中国客户对业务的前瞻性需求。“思迪博软件（Stibo Systems）一直在加大对中国的投资力度，方案团队、合作伙伴队伍不断壮大。”

赋能行业客户数字化转型

在客户拓展方面，Jesper Ib先生介绍说，思迪博软件（Stibo Systems）在欧洲的客户大多是零售和分销，而在中国市场则是制造业客户为主。当前中国制造业正在转型升级换代阶段，客户对于数字化转型的需求比较旺盛，深圳创新中心的建立则可以加速中国制造业客户的转型。

王锦超先生表示，思迪博软件（Stibo Systems）于2012年底进入中国市场，在随后六年的时间逐渐与众多客户建立了合作伙伴关系，特别是在制造业，毕竟制造业在中国是很重要的产业。比如汽车制造业，思迪博软件（Stibo Systems）的客户包括通用五菱、北汽福田、威马汽车、中车等。

对于数字化转型，王锦超先生认为，企业应该接受数字化，不断进化、演变，给客户想要的东西。而在这一过程中，数据的重要性是不言而喻的。“在数据孤岛的情况下谈数字化转型是很难的，而主数据的存在就是解决这个难题。”

思迪博软件（Stibo Systems）将数据质量、数据管控和主数据管理功能综合集成到一个平台上，可以降低信息管理成本，加快产品推广速度，快速应用产品数据，更可靠的信息为企业智能提供支持，提升快速应对负面成本压力的能力，对成本挑战与机遇具有更敏锐的洞察力。

王锦超先生说，我们不光帮助行业客户实现销售的突破，还包括效率的提升。我们要理解客户的诉求到底是什么，他们想实现什么样的业务价值。最终通过产品技术实现，从而赢得客户的信赖。

比如现在中国蓬勃发展的电商行业，销售渠道、供应链、终端等日趋复杂，思迪博软件（Stibo Systems）就针对中国市场的独特情况提供针对性的解决方案。这也是深圳创新中心成立的意义所在。因为欧美相关的生态环境不是很完善，没办法实现这样的功能实现。中国本地化的创新中心则可以扮演这样的角色。“未来思迪博软件（Stibo Systems）将进一步深入生产制造行业、零售业以及电商行业。”

数据洪流下的主数据管理（MDM）

数据大爆炸时代，数据成为企业的核心资产，甚至企业的金矿就蕴含在数据之中，而主数据管理正成为企业掘金的重要手段和工具。主数据是对企业非常重要的数据，同时主数据不只是一个系统使用，是几个系统同时共享。主数据管理对数据进行匹配，寻找真实有用的数据。

思迪博软件（Stibo Systems）认为MDM（Master Data Management，主数据管理）是一个连通性、灵活性和可扩展的平台，可有效管理主数据，并为业务关键数据提供单点事实。它通过确认、链接并整合产品、客户、商店/地点、员工、供应商、数字资产等信息来支持业务计划。其在Gartner企业2017年发布的“MDM魔力象限中”被评为“挑战者”。

王锦超先生表示，企业用户在实现数据价值转换的时候，普遍面临数据质量和数据治理方面的挑战。在杂乱、庞大的数据中找到企业有质量的数据是至关重要的，决定着企业如何利用数据带来的降低成本和业务创新等价值。“业务能力需要数据支撑，特别是准确性、即时性的数据。新技术也在不断革新数据治理，比如AI的引入，通过机器学习的能力实现数据样本学习和深度加工，提升数据质量，实现智能化分析。”

Stibo Systems的主数据管理平台管理着大量的数据类型，包括产品、客户、供应商、员工、资产和位置，同时还支持数字资产管理（DAM）和产品生命周期管理（PLM）。Stibo Systems坚信未来的业务需要利用Digital Business Core处理运营数据，不断地形成这些数据并将其传递到能够推动卓越业务成果的地方。

Jesper Ib先生说，思迪博软件（Stibo Systems）的主数据解决方案STEP提供同一平台管理所有主数据，集成了所需的各种应用组件，覆盖了主数据管理前端到后端的多项需求，且大多数功能都可以依靠开箱即用的服务实现。“经销商、零售商、制造商等业务经验知识都已经集成在标准产品方案内。同时，行业客户拥有众多系统比如ERP系统、CRM系统，而STEP通过开放API可以把这些孤立在不同系统里的数据统一管理起来，实现数据驱动的业务洞见。”

王锦超先生说，思迪博软件（Stibo Systems）在全球拥有多个研发中心，这些研发中心是一个全球化协作的这团队，保证了研发产品的设计到交付的质量。同时，思迪博软件（Stibo Systems）并不是一个纯技术工具的提供者，而是一个业务解决方案的提供商。

结语

身处数字经济蓬勃发展今天，中国企业面对的数据规模比其他国家都要庞大。思迪博软件（Stibo Systems）主数据管理（MDM）方案能够帮助客户利用数据信息创造更多的价值、降低成本，提高客户数据回报率，在大数据时代助力企业顺应新趋势。