沈向洋离职：中国的「微软大使」会成为谁的「中国先生」？

或许，他已经完成了在微软的目标；或许，他正在思考如何用独立的视角和方式，成就产业，成就下一代计算机科学；或许，有没有可能，是成就中国的科研？中国的微软大使会成为谁的中国先生？一切未知，但一切值得被期待。

今天凌晨，微软CEO萨提亚宣布，微软全球执行副总裁沈向洋博士将在明年1月1日正式离职。对此，微软大中华区在官宣的感谢信中狠狠煽情了一把， 并称，沈向洋是微软的中国先生，更是中国的微软大使。全文如下：

感谢你，Harry！感谢您，沈向洋博士！

你给研究院选的那块地毯，依然如故，

时刻提醒着我们，做科研要脚踏实地，

因为“千里之行，始于足下”。

你喜欢的10102会议室，仍常常灯火通明，

我们始终牢记，

你相信创新“不易，却非不能”。

22,000余篇论文、4,000多项全球专利，

我们不敢丝毫懈怠，

因为你说过“为学，须先立志”。

在中国，汇产学研以用，架中外科技合作之桥梁，

你是微软的中国先生，更是中国的微软大使。

在全球，聚天下之英才，壮世界创新研究之殿堂，

您对微软、对创新产业、对计算科学界，竭智尽力。

您以学者之才，言传身教，探究科技之本源，育未来之人才，桃李满天下。

您以侠者之义，以身作则，传科技创新之能，坚守真理原则，推动科技赋能。

您以仁者之德，身体力行，布科技责任之道，启迪社会思考，为人类造福。

廿三岁月，赤子之心！

纵有万千语，难诉离别情！

感谢你，Harry！感谢您，沈向洋博士！

这位“微软大使”从1996年11月正式加入微软研究院，此后在微软待了整整23年，先后任职微软亚洲研究院计算组主任研究员/高级研究员、微软亚洲研究院院长兼首席科学家、微软全球资深副总裁、微软全球执行副总裁。

1999年，沈向洋从无到有一手参与了微软亚洲研究院的创立，20年来，在他的带领下，微软亚洲研究院在计算机视觉、图形学、人机交互和统计学习等方向的研究工作取得了令人瞩目的成绩。

此后，升任微软全球资深副总裁的沈向洋，还带领微软应用与服务部门取得了必应搜索引擎巨大技术突破。而在2013年至今的6年里，沈向洋作为微软人工智能及微软研究事业部负责人，还全面接管了微软全球的人工智能战略, 主持覆盖基础设施、服务、应用以及智能助理等前瞻性的研究与开发工作。

犹记得在微软亚洲研究院成立20周年庆典上，沈向洋谈到了创立微软亚洲研究院的场景：“我对研究院最大的贡献就是挑对了地毯的颜色，自从颜色挑好后，研究院就一直非常成功。引用老子的话，这就叫‘千里之行始于足下’。”

后来，如我们看到的，微软亚洲研究院从当初几个人的小实验室，发展成了微软在美国本土总部以外最大的研究机构，在国际顶级学术会议和期刊上发表了超过5000篇的论文，拥有200多名研究人员，超过300名访问学者和实习生，近7000名院友遍布全球，活跃在科研创新和产业创新领域。

用微软全球资深副总裁、微软研究院创始人、美国国家工程院院士里克·雷斯 (Rick Rashid)博士的话说，沈向洋让微软亚洲研究院“发展到了难以置信的高度”，“不仅为微软产品和未来战略提供了可信赖的研究保障，还在亚太地区学术界和教育界扮演着越来越重要的角色”。

可以说，在当下几乎所有微软产品领域都有微软亚洲研究院的烙印，从桌面PC时代的Windows、Xbox游戏平台，到“智能云、智能边缘计算”时代的Micorsoft Azure、Microsoft 365，再到微软小冰、微软Bing搜索、HoloLens 混合现实平台等等。尤其是在人工智能领域，基于比尔.盖茨所提出的通用人工智能的愿景，微软亚洲研究院在许多相关技术方向上都取得了令人瞩目的突破，包括互联网和搜索、网络和系统、机器学习和智能、语言和语音五大领域，其中所带来的技术创新甚至使得许多机器表现可以与人类相媲美。

这样的贡献和成就，确实很难让人不对他的离开感到惋惜，包括萨提亚在内。在致全体员工的公开信中，萨提亚写道：

Satya 致团队：

今天我宣布，在23年多出色的工作后，沈向洋(Harry Shum)决定于明年年初离开微软，在公司之外继续他人生的下一个篇章。我已经请Kevin Scott在担任首席技术官的同时，承担更多的责任，领导微软AI + Research 的工作，该职务立即生效。Harry和我已经为这一过渡计划了一段时间，我很感激他在2020年初离开后仍将继续担任我和比尔·盖茨的顾问。

Harry在微软的职业生涯和成就跨越了20多年，跨越了多个大洲。1996年，他以研究员的身份加入微软，是微软亚洲研究院的创始成员之一。他的“第二职业”是建立了必应(Bing)，那是我们第一次见面的地方。在Harry的领导下，必应已经成长为一家强大的企业，并帮助微软构建了关键的云计算和人工智能技术平台。Harry在AI+R的建立以及帮助加速将我们的研究投资和人工智能创新应用于产品并交付给客户的过程中发挥了重要作用。在Harry的领导下，微软研究院继续巩固了其声誉和影响力。微软的所有产品和技术领域都受益于MSR。

在前进的过程中，我们将继续关注我们的产品路线图和所有团队的研究议程。Kevin和整个领导团队都在为AI+R团队的持续成功而努力，并对我们的领导能力充满信心，我们将继续取得快速进展。

Harry对微软产生了深远的影响。他在计算机科学和人工智能领域的贡献为未来的创新留下了遗产和坚实的基础。我感谢他的领导和合作，以及他为微软所做的一切。

Satya

然而，沈向洋在微软和业界获得如此之高的礼遇和评价，或许并不仅仅源于他在技术研究方面的高度，还在于他的情怀。如《麻省理工学院技术评论》对他的评价：如果你在感情上难以支持微软，那是你还未曾遇见沈向洋。

从沈向洋自己写给员工的公开信中，也可以看到，他是一个目标感极强的人，他说，如今，微软已经如此地成果，而对于他来说，也应该去开启一个新的篇章，去探寻超越微软、超越商业的新挑战，去思考为产业、为下一代计算科学领域的研究员和工程师们，还能多做些什么。

或许，他已经完成了在微软的目标；或许，他正在思考如何用独立的视角和方式，成就产业，成就下一代计算机科学；或许，有没有可能，是成就中国的科研？

中国的微软大使会成为谁的中国先生？一切未知，但一切值得被期待。

以下为沈向洋致员工的公开信全文：

同事们，

11月，对我来说，在过去的二十三年里，具有非常特殊的意义。1996年11月4日，我在雷德蒙德加入了微软研究院；1998年11月5日，我参加了微软亚洲研究院的创建仪式；2007年11月，我作为搜索产品研发工程副总裁正式加入必应团队；2013年11月，我成为执行副总裁、加入高级管理团队，主管技术与研究；而今天，2019年11月13日，一切圆满始终。

能在这样一家伟大的公司，纵贯研究院与产品研发团队，其至上体验，永生难忘；感恩之情，无以言表，惟有深怀于心。

能与一群计算与技术产业最聪明的人一起共事，能有机会来参与解决人类面临的巨大挑战并帮助公司塑造“下一个未来”，我深感无比荣幸；能够帮助推动计算科学的发展，尤其是与微软研究院和学术界这么多才华横溢、成绩斐然的研究员与学生共同创新，我更感到无上荣光；我们在必应搜索领域的那些铁尺寸进——提升搜索质量和性能、提高广告盈利和用户体验，以让对手胆寒之势持续推出包括Bing for Business在内的全新产品；这一切都让我倍感难忘。而更让我珍视和骄傲的，是我们缔结的友谊。

离开微软是我一生中最艰难的决定。今天，微软已经如此地成功，在人生的这个阶段，我觉得，已经是时候去开启一个新的篇章；去探寻超越微软、超越商业的新挑战；去思考为产业、为下一代计算科学领域的研究员和工程师们，还能多做些什么。

我为你们感到自豪——为微软、为人工智能和研究事业部、为微软研究院、为搜索和广告新闻团队、为必应团队、为亚洲互联网工程院、为亚洲研究院，也为我们共同的成就而自豪！我将会非常想念大家。我相信，大家会在萨提亚和凯文的领导下，继续取得新成就。

过去二十三年中，我学到了很多，其中最大的心得就是——我们虽无法预卜未来，但能够做最好的准备：坦荡、宽容、善待他人。

谢谢你们，我的朋友们！

沈向洋